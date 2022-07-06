Зарубежные Фондовые рынки - перспективы развития, ценовая динамика активов, макроэкономические ожидания и прогнозы

Последние месяцы ознаменовались снижением всех основных зарубежных фондовых индексов.

Терял как американский S&P500 (-20,46%), так и европейский STOXX Europe 600 (-15,64% с начала года).

Чего ожидать дальше и в каких секторах? Об этом и пойдет речь

Одна из ключевых текущих мировых проблем - глобальная инфляция, вызванная не только низкими процентными ставками. А внешними причинами. Так называемся немонетарная инфляция. На это повлияли: ковид, закрытие границ, производств, кризис цепочек поставок, нарушения международной торговли, санкции и тд и тп.

Проблемы обострились в самый неудобный момент. Ставки на минимальных значениях. А разрушение цепочек поставок вместе с геополитическими кризисами 2022 года вышло на новый уровень.

Грубо говоря, произошла раскорреляция экономического роста, инфляции и процентных ставок.

ФРС США как некий трендсеттер монетарной политики западного мира приступил к повышению ставок и снижению своего баланса. Рынки имеют свойство быть уверенными в том, что ФРС спасет их от обвала. Но в этот раз с каждым выступлением Джерома Пауэлла - председателя ФРС мы видим все больше уверенности в дальнейшем ужесточении политики, даже если это повлияет на рынки.

Европейский центральный банк является отстающим, но сталкивается с похожими проблемами. Поэтому инвестиционный фокус может быть направлен на западные рынки США и Канады.

Совокупность последних событий вызывают тревогу на рынках. Снижение можно было заметить во всех секторах экономики. Сильнее всего похудел технологический сектор, который чувствителен к оценкам компаний, в базе которых лежат модели, учитывающие процентные ставки. Например так называемая DCF - discounted cash-flow модель. Растут ставки - падают оценки подобных бизнесов. Также, растущая ставка больно бьет и по закредитованным бизнесам. Или бизнесам, которые могут жить только на дешевых кредитах. Сначала может быть больно. Но глобально такая политика оздоравливает экономику, убирая с рынка так называемые компании зомби.

Что же нас может ждать сейчас?

Одним из ключевых событий, которое сейчас покажет расстановку сил - будет сезон корпоративных отчетов в США. Компании будут отчитываться о результатах с середины июля до конца августа. Мы увидим как себя почувствовали бизнесы в условиях повышающихся ставок и работы в новых геополитических реалиях.

Помимо этого в Июле мы увидим еще одно повышение ставки ФРС, величина которого - будет тоже играть для рынков решающую роль.

Поэтому до конца августа 2022 года мы будем находится в одном из предопределяющих дальнейшую динамику периодов. И все разговоры о рецессии до результатов данного периода вести нет смысла.

Где потенциально можно искать возможности?

Добытчики драгоценных металлов.

На них есть удобные ETF фонды GDX или SIL. Также с интересом смотрел на компанию Wheaton Precious Metals с тикером WPM.

Горнодобывающие компании, добытчики металлов.

На них тоже есть удобный ETF фонд XME. Вовлеченными в этот сектор экономики компаниями также являются VALE и FCX.

Товары потребительского спроса первой необходимости.

Исторически защитный сектор экономики, а в турбулентные времена защита никогда не бывала лишней. С интересом смотрю на производителей сладостей Mondelez с тикером MDLZ. Также интересны компании менее чувствительные к инфляции и повышению цен, примером таких компаний являются табачные и один из ключевых игроков на этом рынке BTI.

Не стоит забывать и о другом защитном секторе - это здравоохранение. Удобный ETF фонд XLV. Говоря здравоохранение я не имею ввиду биотехнологические компании, а имею ввиду менее рискованные традиционные бизнесы. Например устоявшихся производителей медицинского оборудования.

Рискованные, но интересные идеи могут находится в энергетике, которая сейчас корректируются. А также в изрядно перепроданных сильных технологических компаниях и телекомах - однако подобные идеи могут носить более спекулятивный характер.

Как итог, хочется сказать инвесторам - не торопитесь и будьте внимательны до конца лета. Произойдет большое количество событий, которые предопределят рыночную картинку на остаток года и дадут задел на будущий