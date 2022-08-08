Кто не успел, тот опоздал? Новый закон по ИТ-льготам

Что случилось

Новый закон по ИТ-льготам с 1 августа 2022 года отменил действие «старого» порядка госаккредитации ИТ-компаний. Согласно официальным данным с сайта Минцифры, в настоящее время осуществляется разработка нового порядка, а подача заявлений до принятия нового порядка аккредитации приостановлена. При этом неизвестно, на сколько затянется его разработка у профильных ведомств.

Однако уже ясно, что получить аккредитацию по новым правилам будет не просто. Минцфиры на сайте опубликовал новые требования, которые будут положены в основу нового порядка.

Минцифры предлагает аккредитовывать компании, в которых:

Выручка от ИТ-деятельности составляет минимум 30%;

Указан профильный ОКВЭД в качестве основного;

Не менее 80% сотрудников компании должны получать зарплату не ниже средней по стране;

Кроме того, Компании необходимо вести раздельный учет доходов. В бухгалтерской отчетности, сформированной за предыдущий отчетный период, должна быть отражена выручка от профильной деятельности.

Стартапы, не имеющие выручки, но инвестирующие в ИТ, также предлагается аккредитовывать.

Стартапам, помимо вышеперечисленных пунктов, нужно:

заявить разрабатываемый проект в области ИТ и статус его реализации;

компания должна быть сформирована за три года и меньше до подачи заявления на аккредитацию

Отказ в аккредитации:

если компания создана в результате реорганизации;

организация с прямым и (или) косвенным участием государства (50% и более);

если организация является: госкомпанией, банком, небанковской кредитной организацией и т.д.; страховой организацией или телеком-компанией; государственным или муниципальным учреждением; компания входит в распоряжение Правительства от 23 января 2003 г. № 91-р.

При этом Минцифры планирует регулярно проверять все компании из реестра аккредитованных на соответствие необходимым требованиям.

Самые «проворные» компании успели получить аккредитацию до 1 августа и им не нужно соблюдать эти требования для применения ИТ-льгот. Однако они тоже не могут чувствовать себя в безопасности, поскольку Минцифры начало «чистку» реестра аккредитованных ИТ-компаний, по итогам которой на 31 июля 2022 было исключено более 400 компаний (в их число попали банки, госучреждения и проч.). Для целей указанной проверки Минцифры использовало в том числе данные из общедоступных источников, включая сайт организации.

Что это значит?

Проведение реорганизации/ создание ИТ-компаний и получение ими госаккредитации приостанавливается до принятия нового порядка госаккредитации.

На текущий момент неизвестно, какие ожидать изменения. Однако не исключаю, что с целью уменьшения фактов злоупотребления применения ИТ-льготами правила госаккредитации ужесточат, в связи с чем включиться в реестр новым компаниям будет сложнее.

Что делать?

Если ваша компания уже аккредитована — защищайте аккредитацию любой ценой, чтобы пройти возможную проверку Минцифры.

Если компания не аккредитована, дожидайтесь официального порядка аккредитации и предпринимайте попытки аккредитоваться. Также заранее, продумайте структуру услуг и персонала ИТ компании.

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