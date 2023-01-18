Минфин России представил на своем официальном сайте презентацию «Упрощенная система бухгалтерского учета и отчетности субъектов малого предпринимательства».

Эта презентация явилась результатом работы Экспертной группы по вопросам ведения бухгалтерского учета и отчетности субъектами малого предпринимательства Минфина России, в деятельности которой принимают участие специалисты ИПБ России.

В Презентацию включены ссылки на работы ИПБ России, содержание которых согласуется с курсом Минфина России на поддержку малого предпринимательства в сфере бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности:

Рекомендации ИПБ России для субъектов малого предпринимательства по применению упрощенных способов ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

Альбом форм первичных учётных и иных документов, рекомендуемых ИПБ России для применения экономическими субъектами.

Ознакомиться с другими разработками ИПБ России можно на нашем сайте.

ИПБ России продолжит работу по этой теме и будет признателен за дополнительные предложения по дальнейшему упрощению учетно-отчетных работ.