Упрощенная бухотчетность

Упрощенная система бухгалтерского учета и отчетности субъектов малого предпринимательства

Презентация Минфина, посвященная поддержке малого предпринимательства в сфере бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.

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Упрощенная система бухгалтерского учета и отчетности субъектов малого предпринимательства
Иллюстрация: awesomecontent/freepik

Минфин России представил на своем официальном сайте презентацию «Упрощенная система бухгалтерского учета и отчетности субъектов малого предпринимательства».

Эта презентация явилась результатом работы Экспертной группы по вопросам ведения бухгалтерского учета и отчетности субъектами малого предпринимательства Минфина России, в деятельности которой принимают участие специалисты ИПБ России.

В Презентацию включены ссылки на работы ИПБ России, содержание которых согласуется с курсом Минфина России на поддержку малого предпринимательства в сфере бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности:

Рекомендации ИПБ России для субъектов малого предпринимательства по применению упрощенных способов ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность.

Альбом форм первичных учётных и иных документов, рекомендуемых ИПБ России для применения экономическими субъектами.

Ознакомиться с другими разработками ИПБ России можно на нашем сайте.

ИПБ России продолжит работу по этой теме и будет признателен за дополнительные предложения по дальнейшему упрощению учетно-отчетных работ.

info@ipbr.org
info@ipbr.org

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