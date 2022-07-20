Таким образом, именно компании сферы ритейла остаются якорными арендаторами объектов коммерческой недвижимости, в роли сателлитов выступают точки по продаже пива, пекарни, аптеки, товары для животных.

Куда лучше инвестировать не стоит?

Рестораны. У них непростое время, связанное с пандемией, и падением покупательской способности, поэтому мало какие компании готовы заниматься экспансией. Не лучшие времена переживают компании премиального и люксового сектора. Причинам все та же — упавшая покупательская способность населения. Сотовый ритейл, в котором мы в свое время начинали свой бизнес. Скорость развития в нем кардинально упала, активности нет, идет сворачивание присутствия. Банки. Хотя Сбер и ВТБ анонсируют развитие, они скорее могут служить исключением из общего правила. В остальном банки по нашим наблюдениям не наращивают филиальные сети.

Куда лучше инвестировать?

Как отражаются на сфере недвижимости все эти тренды?

Мы работаем с теми компаниями, которые обозначают максимально амбициозные планы развития. Ставя это во главе угла, мы находим подходящие объекты или строим им. Мы не заходим в проекты, не зная, кто будет арендатором и потребителем товаров и услуг. Поэтому идем в ногу со временем, учитываем все актуальные тренды.

Куда в сложившейся ситуации можно инвестировать при небольшом капитале?

Наверно, самый простой вариант — в акции. В рознице сейчас сложно. Но это не значит, что туда не стоит идти. Есть примеры того, как люди создают, например, уникальную в городе бургерную и тем самым отстраиваются от конкурентов, формируя самостоятельный доходный бизнес. Я традиционно советую инвестировать в коммерческую недвижимость, так как на мой взгляд, это является менее рисковым вариантом вложений.