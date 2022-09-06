Актуальность районных торговых центров

С одной стороны, сегмент внутриквартальных и, в целом, районных торговых центров достаточно «сероватый». В этих ТЦ не происходит никаких глобальных событий, в них нет площадок для ивентов, не проводятся масштабные мероприятия и это не масштабные инвестиционные проекты. Такие торговые центры не особо привлекают внимание, но с точки зрения экономических показателей являются очень стабильными.

В районных ТЦ практически нет арендаторов, которые попали под санкции, поэтому они не приостанавливали свою деятельность и никуда не уходили. И именно поэтому торговые центры данного формата как работали, так и работают, в соответствии с покупательским спросом.

Одним из примеров является то, что во время пандемии люди все равно продолжали потреблять продукты питания и товары первой необходимости, поэтому локальные ТЦ как работали в обычном режиме, так и продолжили. Все вводимые ограничения минимально сказались на их работоспособности и экономических показателях. Даже развитие онлайн-торговли не сильно отражается на покупательском спросе в районных торговых центрах. Ведь, чаще всего, временные затраты потребителей на поход в РТЦ гораздо меньше, чем оформление заказа и его доставка.

Единственное, что может привести к спаду покупательских потоков в районных ТЦ — это конкуренция. Своя же локальная конкуренция. Когда в том же районе открывается еще один торговый центр, магазин или еще какой-нибудь конкурирующий формат. Эта локальная конкуренция, безусловно, оказывает большее влияние, чем глобальные события, происходящие в мире.

На сегодняшний день инфляция, зафиксированная Министерством Финансов уже выше 15%. Безусловно, любая инфляция ведет к снижению уровня жизни. Это отражается на возможности людей покупать и потреблять товары не первой необходимости, что влияет на объем потребительской корзины. Всё это сказывается и на самом торговом центре — на работе арендаторов и, в конечном счёте, на арендодателях.

Самые актуальные арендаторы в мелкоформатных торговых центрах — это дисконты, дискаунтеры и магазины единой, фиксированной или низкой цены: Светофор, Fix Price, Галамарт. Все также будет иметь актуальность продуктовый ритейл: Пятерочка, Магнит, Лента и другие магазины, способные держать более низкие цены на товары, чем небольшие арендаторы.

Характеристики инвестиционно окупаемых районных ТЦ:

Равное соотношение запросов района, массива и сложившегося стиля жизни людей, которые там живут с коммерческим обьектом;

Наличие большого продуктового супермаркета, аптеки, пекарни, ателье, пивных магазинов, магазинов с хозяйственными товарами. Это товары первой необходимости покупательского спроса.

Аналитика по районам с высоким спросом.

Жилой комплекс, где не хватает торговой недвижимости. Разработка карт плотности позволяет показывать соотношение жителей и магазинов, которые есть на районе.