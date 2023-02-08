Всё не так: развеиваем мифы об 1С

1С используют только бухгалтеры

Первая программа 1С изначально представляла собой вспомогательный софт для работы с бухгалтерией. Так распространилось мнение о том, что она помогает только в ведении учёта. Однако уже через 2 года после выхода первой версии 1С был разработан продукт 1С: Предприятие. Сегодня система насчитывает более 300 конфигураций. С их помощью пользователь может:

управлять ресурсами предприятия, продажами, ремонтом, логистикой и транспортом;

вести управленческий, финансовый, бухгалтерский и налоговый учёт;

рассчитывать заработную плату;

управлять маркетингом, взаимоотношениями с клиентами и персоналом;

планировать бюджет.

Сейчас 1С решает задачи разного уровня сложности – от автоматизации одного рабочего места до создания информационных систем масштаба предприятия. Поэтому с ней работают не только бухгалтеры, но и сотрудники отдела кадров, администраторы, менеджеры и руководители.

1С приносит пользу только крупному бизнесу

На самом деле, программа 1С рассчитана на компании и крупного, и мелкого масштаба. Для каждого бизнеса можно выбрать вариант, оптимальный именно для его деятельности. Небольшой компании пользоваться всеми возможностями программы нет необходимости. Например, для автоматизации работы ИП и малого бизнеса можно использовать только программы 1С:Управление нашей фирмой и 1С:Касса.

Также для их работы подходит конфигурация 1С:БизнесСтарт. Программа не требует знания бухгалтерского учета: помогает рассчитывать зарплаты, налоги и взносы, и вести первичные документы по продажам. В 1С:БизнесСтарт также можно формировать и сдавать документы напрямую во все контролирующие организации и делать отчеты для анализа бизнеса.

Если вы планируете масштабироваться, сделать это с 1С будет проще. Платформа разрабатывает готовые решения для 329-ти отраслей: торговля, логистика, строительство, гостиничный бизнес и другие. Например, в секторе «Профессиональные услуги» есть готовые программные решения для таких сегментов, как подбор и наём персонала, туристический бизнес, ИТ-услуги.

Многие программы также адаптированы для работы не только в России, но и в других странах. Например, в Беларуси, Грузии, Казахстане, Латвии и Литве.

Освоить 1С может только обученный специалист

Каталог платформы 1С обширен. Кажется, что можно запутаться уже на этапе выбора конфигурации, но это только на первый взгляд. Сейчас разобраться в системе помогают обучающие материалы компании. Например, в главном меню программы для вызова помощи есть пункт «Справка». Также вы можете скачать бесплатную учебную версию 1С:Предприятие 8 и начать её освоение в любое удобное время.

Для помощи пользователям есть справочный ресурс 1С:ИТС – комплексная поддержка, которую 1С оказывает клиентам совместно с официальными партнёрами. В 1С:ИТС проработаны пошаговые инструкции по отражению всех видов учёта в программе. В ней также доступен просмотр комментариев специалистов.

Работать в 1С можно только с компьютера

Раньше для работы в 1С бизнесу нужно было покупать дорогую коробочную версию программы: сейчас их заменяют облачные сервисы. Через интернет удобнее вести бизнес в удалённом формате: все сотрудники имеют возможность работать в программе из любой точки мира.

Более того, в облачном сервисе каждые сутки создаются резервные копии. В случае, если локальный компьютер сломается, компания всегда может восстановить свои данные. А еще все обновления программ проходят в фоновом режиме, поэтому пользователи первыми получают обновления законодательной базы.

Вместо вывода

Система 1С — многофункциональное решение, которое помогает как бизнесу, так и бухгалтерам успешно автоматизировать процессы: структурировать сведения, обрабатывать документы и вести статистику.

Как правило, при установлении коробочной версии программы она работает корректно только при хорошем техническом оснащении и мощном сервере компании. Поэтому часто бизнес отказывается от покупки «коробки» в пользу онлайн-версии. Тем более, что вызывать специалиста для организации работы через облачный сервис не нужно: партнёры 1С переносят данные самостоятельно.

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