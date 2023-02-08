Всё не так: развеиваем мифы об 1С

Сейчас о системе 1С сложилось неоднозначное мнение среди предпринимателей. С одной стороны – платформа полезная и решает много функциональных задач, с другой – программа непростая, на её изучение требуется время, а лучше бухгалтер. Рассказываем, почему это не так.

Версия для печати
Всё не так: развеиваем мифы об 1С

1С используют только бухгалтеры

Первая программа 1С изначально представляла собой вспомогательный софт для работы с бухгалтерией. Так распространилось мнение о том, что она помогает только в ведении учёта. Однако уже через 2 года после выхода первой версии 1С был разработан продукт 1С: Предприятие. Сегодня система насчитывает более 300 конфигураций. С их помощью пользователь может:

  • управлять ресурсами предприятия, продажами, ремонтом, логистикой и транспортом;

  • вести управленческий, финансовый, бухгалтерский и налоговый учёт;

  • рассчитывать заработную плату;

  • управлять маркетингом, взаимоотношениями с клиентами и персоналом;

  • планировать бюджет.

Сейчас 1С решает задачи разного уровня сложности – от автоматизации одного рабочего места до создания информационных систем масштаба предприятия. Поэтому с ней работают не только бухгалтеры, но и сотрудники отдела кадров, администраторы, менеджеры и руководители.

1С приносит пользу только крупному бизнесу

4 (5).jpg

На самом деле, программа 1С рассчитана на компании и крупного, и мелкого масштаба. Для каждого бизнеса можно выбрать вариант, оптимальный именно для его деятельности. Небольшой компании пользоваться всеми возможностями программы нет необходимости. Например, для автоматизации работы ИП и малого бизнеса можно использовать только программы 1С:Управление нашей фирмой и 1С:Касса.

Также для их работы подходит конфигурация 1С:БизнесСтарт. Программа не требует знания бухгалтерского учета: помогает рассчитывать зарплаты, налоги и взносы, и вести первичные документы по продажам. В 1С:БизнесСтарт также можно формировать и сдавать документы напрямую во все контролирующие организации и делать отчеты для анализа бизнеса.

Если вы планируете масштабироваться, сделать это с 1С будет проще. Платформа разрабатывает готовые решения для 329-ти отраслей: торговля, логистика, строительство, гостиничный бизнес и другие. Например, в секторе «Профессиональные услуги» есть готовые программные решения для таких сегментов, как подбор и наём персонала, туристический бизнес, ИТ-услуги.

Многие программы также адаптированы для работы не только в России, но и в других странах. Например, в Беларуси, Грузии, Казахстане, Латвии и Литве.

Освоить 1С может только обученный специалист

2 (3).jpg

Каталог платформы 1С обширен. Кажется, что можно запутаться уже на этапе выбора конфигурации, но это только на первый взгляд. Сейчас разобраться в системе помогают обучающие материалы компании. Например, в главном меню программы для вызова помощи есть пункт «Справка». Также вы можете скачать бесплатную учебную версию 1С:Предприятие 8 и начать её освоение в любое удобное время.

Для помощи пользователям есть справочный ресурс 1С:ИТС – комплексная поддержка, которую 1С оказывает клиентам совместно с официальными партнёрами. В 1С:ИТС проработаны пошаговые инструкции по отражению всех видов учёта в программе. В ней также доступен просмотр комментариев специалистов.

Работать в 1С можно только с компьютера

5 (5).jpg

Раньше для работы в 1С бизнесу нужно было покупать дорогую коробочную версию программы: сейчас их заменяют облачные сервисы. Через интернет удобнее вести бизнес в удалённом формате: все сотрудники имеют возможность работать в программе из любой точки мира.

Более того, в облачном сервисе каждые сутки создаются резервные копии. В случае, если локальный компьютер сломается, компания всегда может восстановить свои данные. А еще все обновления программ проходят в фоновом режиме, поэтому пользователи первыми получают обновления законодательной базы.

Вместо вывода

Система 1С — многофункциональное решение, которое помогает как бизнесу, так и бухгалтерам успешно автоматизировать процессы: структурировать сведения, обрабатывать документы и вести статистику.

Как правило, при установлении коробочной версии программы она работает корректно только при хорошем техническом оснащении и мощном сервере компании. Поэтому часто бизнес отказывается от покупки «коробки» в пользу онлайн-версии. Тем более, что вызывать специалиста для организации работы через облачный сервис не нужно: партнёры 1С переносят данные самостоятельно.

Кстати, мы ведём Telegram-канал, в котором рассказываем про бизнес и облачные технологии. Перейти и подписаться можно по ссылке: https://t.me/altapp1c.

Altapp
Altapp

Налог на имущество организаций

Для налогов важно – у вас кабинет или офис. ВС решает судьбу плательщиков налога на имущество

По московскому закону, для получения скидки по налогу на имущество, надо чтобы менее 20% общей площади здания использовалось для размещения офисов и сопутствующей офисной инфраструктуры (Закон г. Москвы от 05.11.2003 № 64). Банк использовал под офисные цели 68,5% от общей площади, что дает основания определять налоговую базу по налогу на имущество как кадастровую стоимость здания. Так решила Государственная инспекция по контролю за использованием объектов города Москвы.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Маркировка товаров

Что нужно знать про маркировку в 2023 году: сроки, требования, новации

Тема маркировки товаров продолжает удерживать бизнес-повестку. Государством вводятся новые категории товаров, подлежащих маркировке, меняются требования к передаче информации. Разберемся в актуальных изменениях

Что нужно знать про маркировку в 2023 году: сроки, требования, новации

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Обзоры для бухгалтера

Какие законы вступают в силу в феврале

В феврале 2023 года в силу войдут законы об индексация ряда социальных выплат и материнского капитала, наказание за нарушение закона о «суверенном Рунете» и ответные меры на введение западом потолка цен на российскую нефть.

Какие законы вступают в силу в феврале
Онлайн-кассы

Технологии защиты фискальных данных

Закон № 54-ФЗ установил строгие требования к защите чеков, отчётов и других документов, которые формируются при использовании кассовой техники. Согласно этим правилам, операторы фискальных данных обязаны обеспечить конфиденциальность любых сведений о расчётах, проведённых с помощью онлайн-касс.

Технологии защиты фискальных данных
ЕНП (единый налоговый платеж)

🎩 Зарезервированные фиксированные взносы на ЕНС разрезервируют обратно, если будет долг по налогу

Можно уплатить фиксированные взносы платежкой со статусом 02, можно уплатить на ЕНП и сдать заявление о зачете. Но все это не поможет, если у ИП будет долг.

Читать еще