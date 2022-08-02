Плюсы быть российским предпринимателем в 2022 году

В этом году государство планирует запустить цифровую платформу МСП, с помощью которой предприниматели смогут выбирать и получать необходимые меры поддержки дистанционно, по сути создать целую экосистему.

Предполагается, что новая система максимально упростит открытие, ведение и развитие бизнеса.

Меры поддержки бизнеса:

Компенсация расходов на покупку российского ПО. Субсидии от центра занятости на открытие своего дела неустроенным гражданам. Сумма соц.контракта увеличена до 350 тыс руб также на открытие своего дела тем, чем доход ниже прожиточного минимума. Грантовая поддержка, в этом году будут поддерживать такие направления ,как сельское хозяйство, фермерство, туризм. Льготные займы и кредиты. Займы предоставляет Корпорация МСП и МСП Банк. Субсидии на возмещение процентов по кредитам. Государственная поддержка начинающих предпринимателей, в том числе самозанятых. Бесплатное обучение, акселераторы, большое количество бесплатных услуг. Региональные меры поддержки. Например, у нас в Пермском крае в 2022 году для впервые зарегистрированных компаний и ИП на упрощенке льготные ставки налогов — 1 % вместо 6 % на доходах и 5 % на системе Доходы минус расходы. Беспрецедентные меры поддержки IT-отрасли.

Действительно большое количество мер поддержки, надо просто хорошо изучить и найти те, которые подойдут именно вам.

Не надо ждать лучших времен для ведения и открытия своего дела. Как говорится, лучшее время — это сейчас. А вы согласны со мной? Напишите в комментариях.