Плюсы быть российским предпринимателем в 2022 году

В этом году государство планирует запустить цифровую платформу МСП, с помощью которой предприниматели смогут выбирать и получать необходимые меры поддержки дистанционно, по сути создать целую экосистему.
Предполагается, что новая система максимально упростит открытие, ведение и развитие бизнеса.
Меры поддержки бизнеса:
- Компенсация расходов на покупку российского ПО.
- Субсидии от центра занятости на открытие своего дела неустроенным гражданам.
- Сумма соц.контракта увеличена до 350 тыс руб также на открытие своего дела тем, чем доход ниже прожиточного минимума.
- Грантовая поддержка, в этом году будут поддерживать такие направления ,как сельское хозяйство, фермерство, туризм.
- Льготные займы и кредиты. Займы предоставляет Корпорация МСП и МСП Банк.
- Субсидии на возмещение процентов по кредитам.
- Государственная поддержка начинающих предпринимателей, в том числе самозанятых. Бесплатное обучение, акселераторы, большое количество бесплатных услуг.
- Региональные меры поддержки. Например, у нас в Пермском крае в 2022 году для впервые зарегистрированных компаний и ИП на упрощенке льготные ставки налогов — 1 % вместо 6 % на доходах и 5 % на системе Доходы минус расходы.
- Беспрецедентные меры поддержки IT-отрасли.
Действительно большое количество мер поддержки, надо просто хорошо изучить и найти те, которые подойдут именно вам.
Не надо ждать лучших времен для ведения и открытия своего дела. Как говорится, лучшее время — это сейчас. А вы согласны со мной? Напишите в комментариях.