Финансовая модель без управленческого учета – есть ли в этом смысл?

Цель финансовой модели - оцифровать стратегию развития компании, перевести в цифры планы компании.

Модель может быть краткая и подробная. И обычно она содержит основные управленческие отчеты: Отчет о прибылях и убытках, Отчет о движении денежных средств, Баланс.

Для моделирования и оцифровки будущего важно уметь найти ключевые параметры деятельности, и разложить показатели на составляющие: выручку на количество заключенных сделок, средний чек, конверсию и трафик, расходы на ФОТ - на количество сотрудников и средние оклады, а также элементы системы мотивации.

Таким образом финансовая модель будет тем точнее, чем лучше мы понимаем свой бизнес, и чем больше можем мы найти взаимосвязей и ключевых параметров деятельности. Ключевыми параметрами деятельности - являются такие показатели, изменение и воздействие на которые может сильно влиять на финансовые результаты компании - курс валюты, количество менеджеров по продажам, возможности производства и т.д.

Финансовые модели могут использоваться на старте бизнеса и в действующей компании. Для ее составления важно уметь собирать и фактическую картину мира - фактические управленческие отчеты. На основе факта можно найти средние значения, тренды, зависимости и взаимосвязи.

Поэтому финансовые модели тесто связаны со сбором факта, а в будущем перетекают в полноценное ведение управленческого учета и бюджетирование.

Если же говорить о финансовой модели молодого бизнеса, то после планирования деятельности надо сразу приступать к сбору факта - учета фактических данных.

Виды финансовых моделей и их развитие:

Для открытия нового дела (обязательна на старте бизнеса) – Только план. Для учета финансов нового небольшого действующего бизнеса – Только факт. Для планирования, постановки целей небольшого действующего бизнеса – Факт и План. Для контроля достижения планов, план-фактных отклонений, анализа причин отклонений – План, факт, отклонения. Разработка нескольких видов планов – Стратегический, оперативный, пессимистический, оптимистический, оптимальный. Выбор рабочих. Постановка целей. Сравнение факта с поставленными целями. Это уже управленческий учет и бюджетирование. Вовлечение сотрудников в планирование. Планы ставятся не только сверху, но и снизу. Финансовая структура, разделение ответственности, KPI.

Как мы видим ,финансовая модель - это часть системы управленческого учета.Умение строить финансовые модели очень помогает планировать будущее, просчитывать несколько вариантов развития, выбрать оптимальный сценарий.

Есть ли смысл составлять финансовую модель, даже если вы не ведете управленческий учет. Однозначно да. Т.к. для моделирования вам понадобится факт, и вы углубитесь в сбор управленческих отчетов. А после построения понятных моделей вам захочется достичь этих целей и сформировать планы. Одно тянет другое, как за ниточку. Считайте финансовые модели, ставьте цели, делайте свою компанию успешнее и устойчивее!