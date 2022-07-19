Чем грозят физлицам бездекларационные проверки НДФЛ

С 15 июля в налоговых органах стартовал новый этап бездекларационных проверок налога на доходы физических лиц, полученного от продажи имущества в 2021 году.

Версия для печати
Чем грозят физлицам бездекларационные проверки НДФЛ

Если вы продали имущество в 2021 году, которым владели менее минимального предельного срока владения (в 2022 году по общему правилу минимальный срок владения недвижкой составляет 5 лет, и 3 года по имуществу, переданному в дар или принятому через наследство, приватизированные объекты, приобретение в результате исполнения договора ренты и если это единственное жилье налогоплательщика, то же самое касается земли, если на ней располагался объект из вышеперечисленного списка) и не подавали в свой налоговый орган по месту учёта как физического лица декларацию 3-НДФЛ, то есть вероятность получить доначисления НДФЛ, по своей сути, неким расчётным путем.

В настоящее время органы Росреестра передают в налоговые органы информацию о цене проданного имущества и эта цифра становится точкой отсчёта для потенциальных претензий.

При этом если вы подаете декларацию 3-НДФЛ (даже с нарушением срока), бездекларационная проверка завершается и начинается самая обычная камеральная проверка, где вы уже вправе представить и документы по расходам на приобретение проданного имущества и свои пояснения.

Если вы просто игнорируете обязанность подачи декларации и возможные документы от налогового органа, которые могут поступить в личный кабинет или по почте в ближайшие 3 месяца, то надо быть готовым к доначислению НДФЛ на всю сумму дохода от продажи за минусом суммы стандартного вычета, который составляет 1 миллион рублей на жилые дома, квартиры, комнаты, садовые дома, а так же на земельные участки.

На протяжении прошлого года в обратную связь постоянно шли вопросы о том, что посыпались какие-то требования об уплате, а с кого-то уже начали сумму недоимки списывать приставы.

Совет в целом зависит от глубины проблемы, но варианта два:

1⃣Если решение о привлечении к ответственности ещё не вынесено, подать декларацию, дабы началась её камеральная проверка и в рамках этой проверки доказывать либо право на налоговый вычет, чтобы уменьшить сумму к уплате, либо вообще доказать отсутствие по обязанности уплате налога в бюджет.

2⃣Если решение о привлечении к ответственности уже вынесено, все равно нужно представить декларацию 3-НДФЛ, а вместе с ней либо письмо об отмене вынесенного решения, либо жалобу.

Обычно таких телодвижений хватает, чтобы сторнировать доначисления и начать предметный разбор полётов.

Если налорг видит, что цена проданной недвижимости менее миллиона рублей или обнаруживает факт близкого родства, то в этом случае бездекларационная проверка не проводится.

Порядок проведения таких проверок и доначислений касается только случаев отчуждения недвижимого имущества, то есть все остальные случаи, например, отчуждение доли в уставном капитале, необоснованные переводы на карту от других лиц и прочие основания подозревать кого-то в неуплате НДФЛ лежат вне плоскости таких проверок.

Вместе с тем, при наличии доказательств и фактуры по иным доходам, эти обстоятельства гипотетически могут быть основанием для доначислений НДФЛ, если вы подадите такую декларацию для избежания доначислений бездекларационным путем.

На практике, из-за огромного объёма конечно же отслеживать такие тонкости по физическим лицам весьма и весьма затруднительно, успеть бы составить акты по остальным физикам, кто отчитаться о доходах от продажи не соизволил.

Если сейчас подать декларацию 3-НДФЛ без суммы к доплате, то последствием будет только штраф в размере 1000 рублей, который может быть снижен.

Если же сейчас подать декларацию, по которой есть сумма налога к доплате, то сумма штрафа будет уже 15 процентов по 119 статье и 20 процентов по статье 122 и плюс пени.

За каждый месяц просрочки подачи декларации с суммой к уплате, штраф возрастает на 5 процентов, пока не достигнет 30 процентов.

Резюме — если продали недвижку в 21 году и не сдали 3-НДФЛ, то лучше уже сейчас изучить необходимость её подачи и принять правильное решение😉

Налоговый_инспектор
Налоговый_инспектор
Дебиторская задолженность

Как взыскать долг с организации, исключенной из ЕГРЮЛ

Компании нередко сталкиваются с ситуацией, когда фирма-должник была исключена налоговыми органами из ЕГРЮЛ. Какие действия нужно предпринять в такой ситуации, чтобы отстоять свои интересы, изложим далее в нашей статье.

Как взыскать долг с организации, исключенной из ЕГРЮЛ

Повышение квалификации

Санкции 2022

Как покупать товары от IKEA после закрытия магазина

Кто выпускал для IKEA матрасы, подушки для стульев, меховые тапочки и другие товары — и где всё это купить сейчас? Более 30 российских предприятий работали с ритейлером, некоторые из них продолжают делать те же или очень похожие товары.

Как покупать товары от IKEA после закрытия магазина
Право

Штрафы госорганов — как быстро оспорить

За нарушение закона предусматривается в частности административная ответственность. Чаще всего она выражается в виде денежного штрафа. Нарушение в ходе ведения бизнеса компании может выявить любой проверяющий госорган, к примеру: Государственная трудовая инспекция, Роспотребнадзор, Роскомнадзор, ГИБДД, ФАС и так далее.

Штрафы госорганов — как быстро оспорить

Мероприятия

Разместить
Налог на прибыль

Компенсация за использование личного авто входит в расходы в сумме 1 200 рублей

Учесть при расчете налога на прибыль компенсацию за личное авто в служебных целях можно только по норме, которая не менялась уже много лет. И в ближайшие годы ее менять не собираются.

Криптовалюта

В России создадут первую криптовалютную биржу. Какие перспективы?

Эксперт оценил перспективы создания российской криптовалютной биржи на базе Московской биржи. О таком намерении недавно на пресс–конференции рассказал глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков. Пресс–служба биржи тоже отреагировала отреагировала: согласно выпущенному релизу, в бирже изучают такую возможность после формирования соответствующей нормативно–правовой базы.

В России создадут первую криптовалютную биржу. Какие перспективы?
Читать еще