Чем грозят физлицам бездекларационные проверки НДФЛ

Если вы продали имущество в 2021 году, которым владели менее минимального предельного срока владения (в 2022 году по общему правилу минимальный срок владения недвижкой составляет 5 лет, и 3 года по имуществу, переданному в дар или принятому через наследство, приватизированные объекты, приобретение в результате исполнения договора ренты и если это единственное жилье налогоплательщика, то же самое касается земли, если на ней располагался объект из вышеперечисленного списка) и не подавали в свой налоговый орган по месту учёта как физического лица декларацию 3-НДФЛ, то есть вероятность получить доначисления НДФЛ, по своей сути, неким расчётным путем.

В настоящее время органы Росреестра передают в налоговые органы информацию о цене проданного имущества и эта цифра становится точкой отсчёта для потенциальных претензий.

При этом если вы подаете декларацию 3-НДФЛ (даже с нарушением срока), бездекларационная проверка завершается и начинается самая обычная камеральная проверка, где вы уже вправе представить и документы по расходам на приобретение проданного имущества и свои пояснения.

Если вы просто игнорируете обязанность подачи декларации и возможные документы от налогового органа, которые могут поступить в личный кабинет или по почте в ближайшие 3 месяца, то надо быть готовым к доначислению НДФЛ на всю сумму дохода от продажи за минусом суммы стандартного вычета, который составляет 1 миллион рублей на жилые дома, квартиры, комнаты, садовые дома, а так же на земельные участки.

На протяжении прошлого года в обратную связь постоянно шли вопросы о том, что посыпались какие-то требования об уплате, а с кого-то уже начали сумму недоимки списывать приставы.

Совет в целом зависит от глубины проблемы, но варианта два:

Если решение о привлечении к ответственности ещё не вынесено, подать декларацию, дабы началась её камеральная проверка и в рамках этой проверки доказывать либо право на налоговый вычет, чтобы уменьшить сумму к уплате, либо вообще доказать отсутствие по обязанности уплате налога в бюджет.

Если решение о привлечении к ответственности уже вынесено, все равно нужно представить декларацию 3-НДФЛ, а вместе с ней либо письмо об отмене вынесенного решения, либо жалобу.

Обычно таких телодвижений хватает, чтобы сторнировать доначисления и начать предметный разбор полётов.

Если налорг видит, что цена проданной недвижимости менее миллиона рублей или обнаруживает факт близкого родства, то в этом случае бездекларационная проверка не проводится.

Порядок проведения таких проверок и доначислений касается только случаев отчуждения недвижимого имущества, то есть все остальные случаи, например, отчуждение доли в уставном капитале, необоснованные переводы на карту от других лиц и прочие основания подозревать кого-то в неуплате НДФЛ лежат вне плоскости таких проверок.

Вместе с тем, при наличии доказательств и фактуры по иным доходам, эти обстоятельства гипотетически могут быть основанием для доначислений НДФЛ, если вы подадите такую декларацию для избежания доначислений бездекларационным путем.

На практике, из-за огромного объёма конечно же отслеживать такие тонкости по физическим лицам весьма и весьма затруднительно, успеть бы составить акты по остальным физикам, кто отчитаться о доходах от продажи не соизволил.

Если сейчас подать декларацию 3-НДФЛ без суммы к доплате, то последствием будет только штраф в размере 1000 рублей, который может быть снижен.

Если же сейчас подать декларацию, по которой есть сумма налога к доплате, то сумма штрафа будет уже 15 процентов по 119 статье и 20 процентов по статье 122 и плюс пени.

За каждый месяц просрочки подачи декларации с суммой к уплате, штраф возрастает на 5 процентов, пока не достигнет 30 процентов.

Резюме — если продали недвижку в 21 году и не сдали 3-НДФЛ, то лучше уже сейчас изучить необходимость её подачи и принять правильное решение