Инструкция по внедрению налоговой оговорки для заказчиков

Тема налоговой оговорки звучит сейчас резонансно, вызывая у бизнеса и консультантов живые споры, опасения и, зачастую, интерпретации и домыслы, не имеющие отношения к действительности.

Мы не собираемся вступать в дискуссии, а просто исходим из осознанной необходимости: при взаимодействии с подрядчиком, в том числе по клинингу, данный инструмент может существенно помочь бизнесу защитить себя от претензий налоговых служб в отсутствии должной осмотрительности, если вдруг контрагент оказался недобросовестным плательщиком налогов.

Из истории вопроса

С 2016 года ФНС России реализует отраслевой принцип работы. В структуре фискального органа существуют отделы, которые администрируют определенные сектора экономики.

По такому же принципу проводятся так называемые отраслевые зачистки со стороны службы, цель которых — добровольное уточнение налогоплательщиками своих налоговых обязательств.

С 2017 года проект по обелению рынка вплотную коснулся агропромышленного комплекса. Представители этой сферы экономики и выработали механизм, называемый сейчас «налоговая оговорка».

Вполне закономерно, что после того, как волна по выводу из теневой зоны экономики докатилась до рынка профессиональных услуг по уборке (фасилити менеджмент), многие компании стали использовать уже отработанный другими отраслями механизм.

Это тем более важно в ситуации, когда все больше появляется судебной практики по доначислению НДС заказчикам услуг клининга за ошибки, допущенные контрагентом (Дело № А40-148189/21-25-1110, Дело № А40-148189/2021).

Заказчики клининговых услуг вполне еще могут избежать неприятных последний при работе с недобросовестными подрядчиками: достаточно понять специфику услуг профессиональной уборки (основная часть себестоимости этой услуги приходится на зарплатный фонд персонала, которому предстоит непосредственно обслуживать объект), чтобы учитывать требуемый объем налоговой нагрузки клининговых провайдеров при формировании бюджетов на содержание и обслуживание помещений.

Инструкция по применению налоговой оговорки при взаимодействии подрядчиком по клинингу

1. При проведении тендера и заключении договора:

1.1. Приглашение на тендер исключительно профессиональных участников клинингового рынка с видом экономической деятельности по ОКВЭД2 группы 81.

1.2. Расчет стоимости услуг и дальнейшая ее фиксация в договоре производится по методике расчета в двух вариантах на усмотрение Заказчика:

1) в фиксированной стоимости

2) в нормо-часах.

Методика расчета услуг (калькуляция) с примерами заполнения размещена на сайте ассоциации добросовестных налогоплательщиков.

Данная методика позволяет учесть требования Налоговой оговорки:

расчет стоимости трудового ресурса должен быть произведен из условия выплаты ЗП сотрудникам в размере не ниже среднего уровня по отрасли в конкретном регионе*0,8 по данным Росстата.

формирование приложения к договору, содержащего стоимость услуг, основные статьи затрат и трудовой ресурс (должность, график работы и з/п).

1.3. Подписание с Подрядчиком Налоговой оговорки в согласованном формате.

1.4. Раскрытие информации о Подрядчике посредством Информационного

ресурса:

сдача Согласия на признание части сведений, составляющих налоговую тайну, общедоступными в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 102 НК РФ по форме GRUZ, утвержденной Приказом ФНС России от 15.11.2016 № ММВ-7-17/615@;

регистрация в Инфоресурсе.

В процессе оказании услуги:

1.5. Допуск персонала на объект по спискам сотрудников, сформированным Подрядчиком в Инфоресурсе на основании загруженных им документов по формам СЗВ-М / СЗВ-ТД;

1.6. Подписание Актов выполненных работ, сформированных через Инфоресурс, включающих детализацию фактической стоимости трудовых ресурсов за отчетный период;

1.7. Ежеквартальная сверка Актов выполненных работ Подрядчика через Инфоресурс с данными отчетности ФНС России (РСВ);

1.8. Применение штрафных мер в случае расхождений при ежеквартальных сверках с РСВ.

Что включает в себя налоговая оговорка

1. Формирование рыночных тарифов по контракту с учетом всех законных издержек, в том числе, подлежащих уплате налогов, взносов .

Фактически, используя налоговую оговорку, стороны соглашаются, что исполнитель не использует налоговый демпинг как инструмент недобросовестной конкуренции, а покупатель не имеет косвенной экономической заинтересованности в налоговых нарушениях поставщика, т.е. исключает косвенный умысел Покупателя на налоговые нарушения Поставщика (п.1. ч.2 ст. 54.1 НК РФ);

2. «Действительность исполнителя» во исполнение п.2 ч. 2 ст. 54.1 НК РФ.

Свидетельствует о том, что исполнителю принадлежат материальные и трудовые ресурсы, которыми исполнена сделка: например, водители и транспортное средство при перевозке; работники — при клининге.

Важно отметить, контроль действительности исполнителя следует из прямого указания закона и поэтому не может быть расценен как непрофильная административная нагрузка для бизнеса.

3. Открытость налоговых сведений о Поставщике как инструмент, обеспечивающий:

достоверность подтверждения от ФНС «Действительность исполнителя»;

возможность возмещения имущественных потерь при неурегулированных налоговых «разрывах» по НДС по соглашению о возмещении потерь.

4. Возмещение убытков Покупателя в случае доначисления налогов по сделке с Поставщиком по Решению налогового органа по правилам ст. 15, 431.2. Гражданского кодекса.

Правомерность подтверждается судебной практикой по делам А53-22858/2016, А33-3832/2019 (Определение ВС РФ от 09.09.2021 г. № 302-ЭС21-5294). К сожалению, нельзя назвать этот инструмент реально эффективным, учитывая его неоперативность — решение налогового органа может быть вынесено спустя годы после завершения операций с контрагентом, к моменту предъявления требования по указанным основаниям поставщик, как правило, уже ликвидирован или брошен, реальных бенефициаров не установить и взыскание не будет исполнимым.

5. Соглашение по правилам ст. 406.1. Гражданского кодекса о возмещении имущественных потерь вследствие неурегулирования налоговых «разрывов» по НДС.

То есть стороны в рамках гражданско-правовых отношений установили право Покупателя не применять налоговую выгоду по операциям с поставщиком в виде вычета по НДС, если в бюджете (не исключительно непосредственно контрагентом-поставщиком, но любым из участников хозяйственных цепочек) не был сформирован источник для этого вычета.

Положение Налоговой оговорки о том, что «в понимании Сторон, существенное значение для возможности применения вычета по НДС имеет наличие сформированного в бюджете источника применения такого вычета» отвечает истинному пониманию участниками хозяйственной операции косвенной сути налога на добавленную стоимость и направлено на побуждение всех участников связанной цепочки поставщиков добросовестно формировать этот источник для применения вычета по налогу своим покупателем.