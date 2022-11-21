Почему дорожают услуги клининга в секторе B2B

Текущие проблемы в клининговой отрасли:

Высокий уровень теневой занятости (это существенно влияет на безопасность объектов и социальную незащищенность персонала компаний);

Недобросовестная конкуренция за счет налогового демпинга;

Низкий уровень маржинальности;

Низкий уровень цифровизации (модули управления продажами и контролем за персоналом, роботизация, автоматизация процессов уборки и т.д.);

Отсутствие возможностей для технологического развития отрасли;

Низкий уровень квалификации персонала и дефицит трудовых ресурсов;

Отсутствие уборочной техники, оборудования и инвентаря российского производства.

4. Инфляция в отрасли

В отрасли клининговых услуг, как и в других отраслях, по итогам 2021 года наблюдалось изменение цен, связанное с инфляционными процессами в экономике, вызванными пандемией COVID-19.

Сравнительный анализ закупочных цен по ряду позиций (расходные материалы, химия, инвентарь и оборудование) за анализируемый период:

Сравнительный рост цен на химию, расходные материалы, инвентарь и оборудование в разрезе основных поставщиков также представлен в таблице:

Рост цен на химические средства, расходные материалы, инвентарь и оборудование за два года составил около 30%.

Основными причинами повышения стоимости являются:

Рост цен на сырье (хлопок, пэт-гранулы, химические компоненты) и энергоресурсы;

Изменение экономической политики Китая (приняты новые меры по контролю за энергопотреблением, как следствие, многие отрасли сократили выпуск сырья);

Рост тарифов на перевозки и страхование грузов;

Повышенный спрос на дез.средства (по распоряжению РПН в период пандемии Covid-19).

Рост цен на услуги специализированных подрядных организаций, привлекаемых фасилити операторами по контрактам, составил от 10% до 20%:

Повышение себестоимости

клининговых услуг в 2021 году в постатейном разрезе по структуре выручки:

Таким образом, инфляция привела к росту стоимости услуг на 18,77%.

Проект обеления отрасли, промежуточные результаты

До начала процесса «обеления» отрасли, который стартовал в 2018 году, в стране отсутствовали административно-юридические, рыночные условия и механизмы для формирования рынка «белых» цен и легальной занятости. В последние четыре года ФНС России реализует проект «обеления» отрасли клининга с целью сделать этот рынок цивилизованным и основанным на принципах добросовестной конкуренции. Этот процесс еще не завершён, но его основные инструменты, такие как Информационный ресурс фасилитиоператоров, а также калькуляция стоимости услуг и конструкция налоговой оговорки (особое условие договора, являющееся действенным инструментом финансовой и имущественной защиты добросовестного заказчика от налоговых последствий за действия или бездействие третьих лиц по выполнению обязанности уплаты налогов), все активнее внедряются в рынок.

В Информационном ресурсе в режиме цветовой индикации отражается реальная налоговая нагрузка его участников и заказчики имеют возможность определять степень риска при взаимодействии с подрядчиками. В настоящее время, в Инфоресурсе зарегистрировано более 900 подрядчиков и более 140 заказчиков клининговых услуг.

Промежуточные результаты проекта обеления отрасли:

Среднеотраслевая налоговая нагрузка по РСВ и НДС сегодня составляет 15% против 3% на старте проекта;

Формирование отрасли на институциональном уровне (произошла консолидация отрасли, сформированы отраслевые объединения, налажен диалог с государством);

Крупные заказчики осведомлены о рисках сотрудничества с неблагонадежными подрядчиками и начинают проявлять должную налоговую осмотрительность при выборе поставщиков фасилити услуг.

При этом, следует отметить отсутствие простых механизмов обеления отрасли – все решения новаторские и требуют межведомственной координации.