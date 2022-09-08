Как защитить свои личные данные

Что такое персональные данные?

Персональные данные — любые данные, которые идентифицируют конкретного человека. К ним относятся:

Ваш адрес

Адрес электронной почты

Номер телефона

IP-адреса

Подключенные устройства

Страницы социальных сетей.

От предоставления личных данных в Интернете никуда не денешься, любой сайт при регистрации запрашивает Ваш номер телефона и email. Поэтому важно знать, как себя обезопасить.

Виды кибератак

Эксперты eScan назвали основные способы, с помощью которых хакеры получают доступ к данным:

Троянцы

Во время перехода с сайта на сайт можно загрузить зараженный файл, и он откроет путь ко всем данным, хранящимся на устройстве;

Фишинг

С вами связывается человек и говорит, что он представитель бизнеса, финансового учреждения или государственного органа. Тем самым пытаясь получить номера банковских счетов или данные аккаунтов.

Электронная почта

На Вашу почту приходят ссылки, ведущие на сайты, «инфицированные» вирусами.

Как обезопасить свои данные

Установите антивирусные программы и не забывайте их обновлять

Не используйте короткий и простой пароль

Проверьте информацию о программе, прежде чем скачать и установить

Не переходите по ссылкам и интернет-адресам от неизвестных отправителей

Создавайте резервные копии данных

Не используйте публичные сети Wi-Fi

Создаем надежный пароль