Купили ПО или заплатили за лицензию "иностранцу", а налог по новым правилам "теста на основную цель" правильно удержали?

Если налоговая посчитает нужным взимать налог с иностранца по тем лицензиям или ПО, которые купили вы, то налог заплатит компания, купившая ПО/ лицензию, а не иностранец.

Начну с краткой предыстории о том, как это работало раньше, а потом расскажу, как это работает сейчас. На протяжении долгих лет, когда вы платили «пассивный» доход иностранцам, а к такому доходу относятся платежи за ПО и лицензию, ваш бухгалтер, а если есть, то и штатный налоговый специалист, смотрел на документ, который имел более весомое значение, чем налоговый кодекс, это международное соглашение об избежании двойного налогообложения. Если между Россией и страной, куда вы делаете выплату, есть такое соглашение, то в отношении выплат за ПО и лицензию обычно указано, что иностранец налог в России платить не должен. Но если был бы должен, то поскольку иностранец в России на учете не стоит, то именно вы должны исполнить функцию агента и уплатить за него налог в бюджет. Но заплатить налог вы должны не из своих средств, а из средств, которые вы удержите у иностранца. Например, если вы покупаете лицензию за 100 руб., то вы удержите 20 руб. налога на прибыль (по ставке 20 %) и перечислите его в бюджет, а иностранцу перечислите 80 руб.

Как это работает сейчас? C 1 января 2021 г. в России вступили новые правила. Теперь если вы платите иностранцу, нужно смотреть положения международной конвенции и проводить тест на основную цель. Если тест пройден, можно применять международное соглашение и налоговую льготу. Если тест не пройдет, соглашение и льготу применять нельзя. Если тест пройден, то только после этого можно применять соглашение.

Примечание: Конвенция является большим и сложным документом, в котором нет четких правил о том, как проводить тест, поэтому большинству бухгалтеров будет сложно в этом разобраться. Кроме того, есть много опций касательно того, какие «упражнения» нужно проводить и тест на основную цель не является единственным, но в моей практике во многих случаях часто используется именно он. Поэтому далее я стараюсь простым языком описать концептуально что это за тест и как работает этот тест. Если вы захотите посмотреть подробнее о конвенции, то можете в поисковике задать поисковый запрос «MLI BEPS».

Если говорить кратно, то тест проводиться для того, чтоб ответить на вопрос: при создании структуры компании или выборе структуры сделки была ли одной из основных целей цель пользоваться налоговыми льготами по международному соглашению. Даже простыми словами может выглядеть немного запутанно, поэтому дальше расскажу на примере. И кстати, сама международная конвенция рассказывает именно примеры в каких случаях тест пройден или нет. Причем примеры эти, мягко говоря, простоваты и отличаются от тех случаев, которые встречаются на практике.

Итак, пример № 1:

Владелец бизнеса родился в России, заработал денег в России и открыл компанию в Сингапуре, которая оказывает информационные и маркетинговые услуги. Персонал работает по удаленке из России и других стран СНГ, владелец также физически не находится в Сингапуре.

При анализе этой структуры налоговый орган скорее всего придет к выводу, что компанию в Сингапуре открыли в том числе и для того, чтоб пользоваться налоговыми льготами по международному соглашению. Обоснование о том, что Сингапур выбран для того, чтоб легче было работать на международном рынке, скорее всего налоговый орган не примет.

В этом случае тест не будет пройден и если вы будете приобретать у такой компании лицензию или ПО, то воспользоваться международным соглашением не сможете и нужно будет удержать налог у иностранца и заплатить его в бюджет.

Пример № 2:

Владелец родился в России, в студенческие годы уехал в Сингапур, там обзавелся семьей и открыл компанию, которая оказывает информационные и маркетинговые услуги. Персонал работает в офисе в Сингапуре, владелец проживает на территории Сингапура.

В этом случае будет легко доказать почему компанию открыли именно в Сингапуре – потому что владелец проживает именно там и центр жизненных интересов (семья, друзья и возможно, недвижимость) находится в Сингапуре.

Тест пройден и при выплате за ПО или лицензию компании в Сингапуре можно применять льготу по международному соглашению.

Теперь о том, какие документы нужны вам для того, чтоб провести тест. Поскольку нигде перечень необходимых документов не установлен, для себя мы сделали свой список, который запрашиваем у иностранцев:

1. Полную структуры владения компанией (мы просим показать цепочку от владельца).

2. Если у владельца много компаний, просим показать их всех и рассказать кто кому принадлежит и в какой доле.

3. Написать про каждую компанию чем она занимается.

4. Сколько сотрудников состоит в штате каждой компании, описать функции каждого сотрудника.

5. Финансовую отчетность.

Далее, если документы дали, можно проводить тест. Если документы не дали, то тест провести невозможно, а следовательно, нельзя применить международное соглашение. Поэтому в этом случае нужно удержать налог и перечислить его в бюджет.

С какими сложностями мы столкнулись

1. Не все компании готовы раскрывать всю подноготную информацию. Первый полгода, когда мы запрашивали информацию для проведения теста, приходилось много и долго объяснять иностранцам для чего это. В Европейских и других юрисдикциях конвенция начала работать тоже относительно недавно, поэтому не весь бизнес понимает зачем мы запрашиваем столько информации.

На моей практике крупные компании документы не предоставляют, либо предоставляют в недостаточном количестве. Небольшие компании более легко дают всю необходимую информацию.

2. На практике структуры владения и сделок бывают гораздо сложнее, поэтому перечень документов, указанный выше, может быть гораздо шире.