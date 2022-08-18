11 лучших постов в «Трибуне» за неделю. Выбор редакции

Что такое Трибуна «Трибуна» — это персональные некоммерческие блоги пользователей. Блог ведет конкретный человек от своего имени, чтобы высказать мнение, поделиться историей, обсудить новости. В «Трибуне» нет (или почти нет — Роскомнадзор не дремлет) модерации. Ваш текст сразу появится в ленте. Допустимо писать на любые темы, но без рекламы. Важные и интересные посты по налогам, учету, юриспруденции, менеджменту, предпринимательству «Клерк» продвигает на главной странице, в рассылках и в соцсетях.

Редакция «Клерка», руководствуясь субъективными критериями, отобрала самые интересные посты «Трибуны» за последнюю неделю. Вот наш рейтинг.

1. О чем и как нужно уведомлять Роскомнадзор с 01.09.2022 или какие персональные данные есть у вас Автор: Александр42 О чем текст: О там, какие новые требования Роскомнадзора нам всем придется исполнять с 1 сентября. Поправки в Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» касаются всех юридических или физических лиц. Чем хорош: Автор подробно описывает новые требования к операторам персональных данных. А эти операторы — практически все юрлица и даже некоторые физлица. Вы не будете оператором, только если у себя в салоне или в магазине будете вести все записи исключительно в тетрадке или блокноте на бумаге. И никуда не будете их передавать или вводить в компьютер. Всем остальным придется 1 сентября уведомлять Роскомнадзор и включаться в реестр операторов персональных данных.

2. Требование налогового органа. Головная боль предпринимателей Автор: Лариса Турах О чем текст: О требованиях налогового органа — головной боли предпринимателей. Чем хорош: Обещанием сэкономить время, нервы и деньги предпринимателей. Чтобы исполнить это обещание, автор делится своими рабочими инструментами, как проводить правовую оценку требований налогового органа. Приводит практические примеры незаконных требований. В статье даже есть скриншоты реальных документов. Рекомендации автора можно и нужно использовать в работе бухгалтера.

3. Главный бухгалтер против финансового директора. В чем причины раздора Автор: Бухгалтерия ада слушает О чем текст: О том, что в любой более менее заметной фирме есть и главбух и финик, которые чаще всего живут как кошка с собакой. Чем хорош: Снова провокационностью. Авторы нарочно описывают работу финдира и главбуха так, чтобы вызвать возмущение читателей и шквал комментариев. Тем не менее, делают вывод, что, несмотря на то, что главбух и финик — люди с разных планет, они могут и должны жить дружно.

4. Обезьяний портфель: второй месяц Автор: igotosochi О чем текст: Об эксперименте. Два месяца назад автор составил пробный портфель из случайных акций, выбранных с помощью генератора случайных чисел. Имитировал выбор акций обезьянкой. Суть эксперимента — посмотреть, правда ли, что даже случайный набор акций покажет результат лучше рынка. Чем хорош: Все мы любим наблюдать, как кто-то рискует своими деньгами. Так вот, Спустя два месяца экспериментальный портфель автора не просто обогнал индекс, а уделал его. Индекс Мосбиржи похудел на 7,25%, а случайно собраный портфель автора прибавил 11,82%.

5. Не платите штраф, если не сдали электронную отчетность из-за технического сбоя Автор: anischenko_av О чем текст: О том, что нередко компании получают штрафы из-за того, что где-то на стороне оператора электронных услуг произошел сбой, и отчетность ушла с опозданием. ФНС подтвердила, что такая практика незаконна. Чем хорош: Разумным советом, который сэкономит компании деньги. Автор советует получить справку от оператора системы электронного документооборота, через которого отправляли отчетность. В этой справке должно быть указано, что в период, установленный для отправки отчетности, организация не имела технической возможности сформировать отчет и передать его в инспекцию.

6. Купили ПО или заплатили за лицензию иностранцу. А налог по новым правилам теста на основную цель правильно удержали? Автор: Антонина Огиенко О чем текст: О нововведениях при удержании налога на прибыль при выплате иностранцу. Чем хорош: Автор разъясняет новые положения закона. Если вы платите иностранцу, нужно смотреть положения международной конвенции и проводить тест на основную цель. Если тест пройден, можно применять международное соглашение и налоговую льготу. Если тест не пройдет, соглашение и льготу применять нельзя. При этом новшества прописаны в большом и сложном документе, в котором нет четких правил, как проводить тест. Большинству бухгалтеров будет сложно в этом разобраться. Хорошо, что за нас это сделал автор.

7. Как управлять финансами бизнеса, чтобы достигать финансовых целей компании Автор: pravila-finansov О чем текст: О том, что цель любого бизнеса — это прибыль. И достичь этой цели поможет управленческий учет. Чем хорош: Доходчивостью. Автор рассказала о том, что часто компании не знают точно, сколько они заработали прибыли с разбивкой по направлениям деятельности. Бухгалтерский учет не может дать такой информации. Далее — привела практические примеры, чем в этой ситуации может помочь управленческий учет.

8. Как правильно заключать трудовой договор с трудовым мигрантом, кого и в какие сроки необходимо уведомить Автор: АКФО О чем текст: Об особенностях заключения трудового договора с иностранными гражданами в зависимости от их статуса. Чем хорош: Автор не просто подробно рассказал о приеме на работу иностранцев, но и дал ссылку на скачивание таблицы, в которой есть полный перечень условий для работы иностранных граждан. Инструкция будет полезна бизнесу, который нанимает иностранцев.

9. Увеличится ли прибыль в российских компаниях? Автор: Евгений Бурденюк О чем текст: О том, как российский рынок будет меняться и подстраиваться под новые реалии. Чем хорош: Автор анализирует тенденции рынка ритейла. Он делает вывод, что отечественные компании не смогут диктовать свои условия. Но если при общем спаде сохранится покупательская способность на уровне 2021 года, то у российских компаний увеличится прибыль.

10. Илон Маск рассказал, что хорошего принесет чипирование людей Автор: Андрей Ивановский О чем текст: О статье китайского журнала China Cyberspace, в которой глава Tesla и SpaceX рассказал, зачем его стартап Neuralink будет заниматься чипированием людей. Чем хорош: Количеством комментариев (166), волнующей темой и личными комментариями автора. Он опасается, что подобные технологии будут использовать для военных целей и не видит в этом ничего хорошего.