Ответственность собственников бизнеса по налоговым долгам компании

ВС РФ 22.07.2022 вынес определение, в котором в очередной раз затронул вопрос об ответственности собственников бизнеса по налоговым долгам принадлежащих им компаний (субсидиарной ответственности).

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Номер дела: А55-22970/2020

Где можно посмотреть акты: https://kad. arbitr. ru/card/d4dc19d4-db5e-49b3-80be-2bba0ccb538c

Размер налоговой задолженности (включая пени и штрафы): 12 млн. руб.

Проверяемый налоговый период: с 26.02.2015 по 31.10.2017

Решение по налоговой проверке: от 27.09.2018

Обстоятельства:

1) Налоговая обратилась в суд за банкротством ТЭК САРГОН.

2) Суд возбудил производство по делу, но затем прекратил его, ввиду отсутствия финансирования всего процесса со стороны налоговой.

Здесь важно отметить:

2.1) В этом нет ничего удивительного - стандартная практика.

2.2) Она открывает путь к привлечению собственников бизнеса к ответственности по долгам общества.

2.3) Собственники бизнеса отвечают по долгам учрежденных ими обществ далеко не всегда, для этого нужны специальные основания, и это весьма сложный процесс.

2.4) Кроме того, возможно принять меры, которые помогут усложнить привлечение к такой ответственности, либо в целом не допустить ее (своевременно подавать заявления о собственном банкротстве, корректно вести документооборот и т.п.).

3) После этого налоговая обратилась за взысканием задолженности в размере 12 млн. руб. с:

  • Руководителя и одновременно одного из двух собственников компании.
  • Второго собственника компании

4) Детально отношения реорганизации по присоединению ТД ВОЛГА-РЕСУРС к ТЭК САРГОН не описываю, поскольку это существенно осложнит текст повествования, но не повлияет на его суть.

Аргументы налоговой:

1) Организация собственниками формального документооборота и оплат с целью получения необоснованной налоговой выгоды, т.е. по сути – вывод денежных средств.

2) Если бы таких действий не было, то компания могла бы погасить долги по налогам.

3) Кроме того, в дальнейшем был назначен фиктивный директор, с целью скрыть лиц, реально принимающих решения.

Аргументы собственников:

1) Не доказано причинение убытков компании действиями собственников.

2) Пропущен срок на привлечение к субсидиарной ответственности.

Решения судов:

1) Первая инстанция - иск полностью удовлетворила, посчитав, что:

1.1) Компания находилась под контролем собственников, что подтверждается, в т.ч. знанием ими всех аспектов хозяйственной деятельности компании.

1.2) Долг компании по налогам подтверждён решением суда.

1.3) Имеются доказательства формального документооборота (экономически сделки не обоснованы, не имеют достаточного документального подтверждения, в т.ч. по причине наличия недостатков в актах, договорах и т.п.).

1.4) Платежи имеют транзитный характер (денежные средства контрагентами компании сразу же переводились третьим лицам).

1.5) Пени и штрафы связаны напрямую с неуплатой налогов, поэтому их также следует взыскать с собственников.

1.6) Срок не пропущен, т.к. он привязан к срокам рассмотрения судом дела о банкротстве.

2) Вторая инстанция - отменила решение и удовлетворила требования налоговой частично (взыскала 3,2 млн. пеней и штрафов, а во взыскании 8,9 млн. налоговой задолженности отказала), указав следующее:

2.1) Налоговая задолженность не является убытками компании (по сути, суд первой инстанции неправильно квалифицировал требование).

2.2) Убытками компаниями являются только пени и штрафы, поэтому именно их и нужно взыскать. (В остальном аргументация, в сущности, не изменилась)

3) Третья инстанция - согласилась с судом второй инстанции.

4) ВС РФ – отменил решения судов и оставил в силу решение суда первой инстанции, и указал следующее:

4.1) Все налоговые задолженности включая пени и штрафы должны быть взысканы с собственников компании.

4.2) Тот факт, что суд первой инстанции некорректно назвал все суммы убытками, не имеет решающего значения для дела.

Общие рекомендации:

1) Участвовать в первоначальных спорах с налоговой (в т.ч. в досудебных мероприятиях), не допуская формирования излишней налоговой задолженности (т.к. действует правило «не возразил = признал требование и его размер»). Если с подконтрольной Вам (в т.ч. уже давно не действующей) компании нечего взять, не значит, что нечего взять с Вас.

2) Надлежащим образом вести документооборот со значимыми по объему сделок контрагентами (обеспечивать соответствие формы сделки ее содержанию, наличие корректных документов бухгалтерского и налогового учета и т.п.). Зачастую этим пренебрегается ввиду самых разных причин: срочности сделок, доверия к контрагентам, отсутствия системного подхода к формированию таких документов, ошибках в правовой квалификации сделок и т.п.

3) Обеспечивать проверку значимых по обороту контрагентов и сбор документов, подтверждающих их способность исполнить сделки (РСВ, штатная расстановка, ГПД, документы на транспорт и т.п.). Этим также зачастую пренебрегают вовсе, либо запрашивают нерелевантные документы, которые в дальнейшем не будут являться доказательствами в спорах с налоговой (выписки из ЕГЮЛ, уставы и т.п.).

4) Обеспечивать сбор доказательств исполнения сделок по значимым с точки зрения объема операций контрагентам (фото/скриншоты размещения рекламы, фиксация номеров транспортных средств в товарных накладных и т.п.). Что также делают совсем не многие компании.

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AdvokatKharitonov
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