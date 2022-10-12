Мобилизация и кредитные каникулы: кому можно не выплачивать задолженности и как это сделать

Кому разрешено не платить кредит

В конце сентября 2022 года Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о кредитных каникулах для мобилизованных россиян. В соответствии с ним получить отсрочку по выплате кредита могут следующие лица:

мобилизованные россияне, служащие по контракту, и росгвардейцы, участвующие в специальной военной операции (СВО), а также добровольцы;

граждане, подписавшие контракт с Минобороны, Росгвардией, МЧС, ФСБ и другими службами;

пограничники, которые находятся на территории России, но задействованные в специальной операции;

индивидуальные предприниматели.

Также право на кредитные каникулы имеют семьи мобилизованных, в том числе супруги, дети, получившие инвалидность до своего совершеннолетия, дети до 23 лет, обучающиеся на очной форме обучения, и лица, находящиеся на иждивении военнослужащих.

Когда можно оформить кредитные каникулы

В настоящий момент оформить отсрочку по выплатам кредитов заемщики из перечисленного выше списка могут до 31 декабря следующего года. Важно, что такая возможность доступна только в том случае, если ранее по этому кредиту отсрочка не предоставлялась. При этом не важно как был оформлен кредит наличными или же переводом на карту — кредитные каникулы в любом случае будут предоставлены.

Договор с банком может быть изменен на сроки мобилизации, действия контракта или участия в СВО. Кроме того, отсрочку по выплате кредита можно продлить на время лечения заемщика в больнице или госпитале при ранениях и заболеваниях, полученных в ходе специальной военной операции.

«Срок выплаты долга продлевается на срок кредитных каникул, но так, чтобы размер ежемесячных платежей после их завершения был прежним. Заемщик, мобилизованный на военную службу, сможет воспользоваться отсрочкой по выплатам по потребительским и ипотечным кредитам на срок несения службы и получить еще 30 дней дополнительно, — отметил Ярослав Сафронов, арбитражный юрист по сопровождению дел о несостоятельности Санкт-Петербурга. — Более того, кредитными каникулами можно полностью приостановить исполнение обязательств или уменьшить размер платежей в течение льготного периода по заявлению заемщика».