«PR в реальном времени» Михаила Умарова. Сказка про белого бычка

Прочитал книгу про PR Михаила Умарова — «PR в реальном времени. Тренды. Кейсы. Правила». Искал в ней некоторые ответы про PR, но так их там и не нашел. Впрочем, ваши ожидания — это ваши проблемы. Делюсь своим мнением о книге по смежной с моей специализации.

Это вторая книга Михаила, директора агентства Cummunica и PR-коуча. Ничего плохого о нем как о профессионале не слышал ни от его бывших коллег, ни от его клиентов, к слову, так что думаю, что он действительно профессионал как пиарщик. Первое издание книги вышло в 2016 году, я читал третье 2020 года, но ни автор, ни издательство не обеспокоились полной актуализацией информации. Но неважно, ретроспективу тоже полезно посмотреть, тем более, что события 2022 года внесли изменения, к которым никто не готовился.

Я — диджитал маркетолог, и существует мнение, что пиарщики и маркетологи друг друга недолюбливают. Согласен с этим мнением, но стоит понимать, что и пиарщики, и маркетологи могут делать совершенно разный скоп работ. И на своей шкуре прекрасно знаю все стереотипы о маркетологах и рекламистах. Это не мешает мне иметь свои стереотипы о пиарщиках. И главный из них — они искажают информацию и KPI. Преподносят информацию однобоко, а метрики считаются «потенциальные».

Почему они это делают, книга ответа не дает. Аморальная сторона работы умалчивается чуть более чем полностью. Чужие заслуги присваиваются. Продажные журналисты — пфф, нет. Платные публикации в уважаемых изданиях — пфф, пиар не про бюджеты. О чем же тогда эта книга про белых-пушистых святых пиарщиков?

Аннотация гласит, что традиционные приемы PR больше не работают, пресс-релизы приходят прямиком в спам, новости компаний никому не нужны, классический SMM умер. О том, что PR — такая вещь, в которой можно и нужно постоянно учиться и развиваться. Нельзя полагаться на знания и опыт даже пятилетней давности. Книга обещает по-новому взглянуть на коммуникацию с журналистами, блогерами и лидерами мнений, научить считать кажущуюся призрачной эффективность.

Находим несколько мнений от друзей-клиентов автора. Естественно, хвалебные. Фантастическая, своевременная, блистательная — далеко не полный список эпитетов. Но кто-то когда-то видел, чтобы на обложке печатали плохие отзывы? Я не видел.

А потом — 200+ страниц про романтику работы в PR-агентствах и о том, как это сложно, как классно и как вообще выживать в этом мрачном мире. И это хорошо, что страниц 200+, а не 300+. Читать воду и лайтовые истории про то, как пиарщик хочет работать на макбуке или не хочет общаться с журналистами — это хорошо, но не в книге, которая про тренды, кейсы и правила.

Правила, конечно же, тоже есть. Как вам такое правило: стараться аккуратнее писать на такие темы как политика, меньшинства, религия, национальный вопрос, гражданские свободы. И вот вся книга о каких-то прописных истинах нафталиновых пиарщиков под соусом «PR умер, теперь пяр рулит». Смешалось все: SMM (social media МАРКЕТИНГ, на минуточку), блогеры, управление репутацией и вот это все. Где рассказы о том, как вывести статью в топ Яндекса, Лебовски? Ну хоть про работу с журналистами есть.

Сказка про белого бычка — почти идеальное описание этой книги

У меня сложилось оценочное суждение, что Михаил сидел с писателем, который задавал ему вопросы, а он просто лил воду ему в уши, а на спорные вопросы отвечал: «Так, а вот про это давай не будем». И вместо пиара наговорил книгу про SMM. А мамкиным инстамаркетологам и так сойдет.

Что еще: почему фрилансеры так и остаются фрилансерами, нытье про то, как клиенты задерживают оплату, умер ли пресс-релиз или еще шевелится, как меняется пиар, еще раз как он меняется, но не все про это знают, про репутацию, еще немного воды, потом еще чуть-чуть…

Кому читать: тем, кто не понимает разницы между пиаром, репутацией, маркетингом и соцсетями с блогерами. Тем, кому достаточно поводить пяром по ушам, чтобы поднять настроение. Тем, кто не хочет узнать, что такое пиар, достаточно глубоко.

Резюме: ставлю 3 положительных отзыва в интернете из 10. 3, а не 0 — это скорее за несколько интересных графоманских мест, а не за профессиональную пользу. Название не соответствует содержанию. Чисто сказочка про белого бычка по имени «пяр».

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