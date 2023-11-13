igotosochi
- Клерк с
- 15.08.2022
был вчера в 11:07
- Должность маркетолог
- Город Москва
- t.me
Инвестиции, финансовая грамотность, недвижимость, эксперименты. Задался целью купить квартиру в Сочи за счет инвестиций. Веду крутой телеграм-канал;) Мой дзен: https://dzen.ru/igotosochi
Мартышкин портфель. Итоги третьего месяца инвестиционного эксперимента
Закончился третий месяц эксперимента с мартышкиным портфелем против народного портфеля. В нём смотрим, получится ли портфелю из случайных 10 акций РФ обогнать портфель из 10 самых популярных у частных инвесторов «народных» акций.
Рекордные в своей истории дивиденды среди 10 крупнейших по капитализации компаний в 2023 году
Привет, котлетеры и туземунщики. Посмотрим, кто из крупнейших российских компаний с долгой дивидендной историей выплатил или почти выплатил рекордные в своей истории дивиденды.
Свежие облигации: Интерлизинг на размещении
Что ни месяц, то россыпь свежих бондов от лизинговых компаний. Ну а что, кто ещё просто перекладывает высокие ставки на своих клиентов? Естественно, финансовые организации. Вроде бы совсем недавно вышел предыдущий выпуск облигаций Интерлизинга, и вот теперь ещё один, даже лучше прошлого. Лучше, потому что купон выше.
Рубль вяло укрепляется, туземун крипты, приятные дивиденды, новые облигации. Воскресный инвестдайджест
Рубль укрепляется пятую неделю подряд, но ниже 92 пока не может — сильное сопротивление. СПб Биржа никак не открывает торги. Крипта растёт на позитивных новостях, ГПН объявил неожиданно высокие дивиденды, появились новые облигации.
Акции 11 банков на бирже: кто как платит дивиденды
Инвестор должен знать в первую очередь два банка: тот, в который нужно инвестировать (Сбер) и тот, в который не нужно инвестировать ни при каких условиях (ВТБ). Но особо любознательные должны знать вообще всё про банки, акции которых торгуются на Мосбирже.
Новое IPO — Евротранс или АЗС Трасса, тысяча чертей
Бум IPO продолжается, на очереди Евротранс и их сеть заправок Трасса. Конечно, о нём уже давно было известно, тем не менее, оно на данный момент ближайшее, если только кто-то неожиданно не успеет заскочить раньше. Амбассадором для хайпа даже выбрали известного Боярского, в честь которого даже был назван коктейль.
Выпуск бессрочных замещающих долларовых облигаций Газпром Капитал БЗО26-1-Д. Замещайка с доходностью 18%+ в USD, но есть нюанс
Пссс, парень, как насчёт получить доходность 18% в долларах? Круто! Круто, но так будет только при одном условии, которое не факт, что наступит. И да, это условие — не то, что в России газ закончится.
ЦБ: (блаженные) аналитики верят в курс доллара ниже 100 рублей до 2027 года
ЦБ провёл макроэкономический опрос среди экспертов, и оказалось, что в среднем они видят курс доллара в районе 94–98,2 рубля за доллар на протяжении следующих трёх лет! С одной стороны, это хорошо, что в будущее могут смотреть не только лишь все, а с другой — ну продлили линию и продлили, делов-то.
Мосбиржа в октябре: инвесторы выбирают облигации и фонды денежного рынка, растут объёмы торгов золотом
Мосбиржа поделилась итогами октября 2023 года, а также пересчитала своих клиентов и рассказала, что они покупали активнее всего. Посмотрим итоги прошлого месяца и оценим народный портфель октябрьского инвестора. Сама Мосбиржа сравнивает показатели с прошлым годом, а я сравню октябрь с сентябрём, так проще оценить динамику.
Свежие облигации: КАМАЗ на размещении
Внимание-внимание, срочное встатие у отечественного автопрома. За неимением конкуренции лидеру срочно нужно развивать грузовикостроение, а для этого нужны деньги. Но не только для этого, а для рефинансирования гасящихся в ближайшее время выпусков облигаций. Российский автогигант продолжает ралли займов.
Пенсионный криптофонд. Месяц 6
Ежемесячно пополняю криптопортфель на ~3 000 рублей и создаю личный криптовалютный пенсионный фонд. Не знаю, сколько будет стоить биткоин через 50 лет, но знаю, что произошло в моём криптопортфеле за октябрь. Шестой месяц позади, погнали смотреть.
Курс рубля, санкции к СПб Бирже, дивиденды, новые IPO и облигации. Воскресный инвестдайджест
Рубль укрепляется четвёртую неделю подряд, уже ниже 93 рублей за доллар. СПб Биржа попала в SDN-лист, под угрозой всё, что нажито непосильным трудом и вложено в американскую экономику, а может быть, и в китайскую.
10 самых ожидаемых IPO: Красное и Белое, Калужский ликёро-водочный завод, сеть бензоколонок, главный конкурент Группы Позитив и другие
Кто тут у нас за любой кипиш кроме блокировки акций? Поскольку никто не любит, когда акции блокируются, всё больше и больше внимания инвесторов приковывают отечественные IPO. Да и компании хотят туда пойти, ведь в нынешних условиях это отличный способ привлечь капитал, ведь облигации и кредиты стали совсем уж дорогими.
СПб Биржа всё? Что будет дальше?
Новости про санкции приехали печальные, но вряд ли можно сказать, что неожиданные. СПб Биржа попала в SDN-лист. Что будет с американскими и гонконгскими акциями, которые торгуются на СПб?
Свежие облигации: МК Лизинг на размещении
Давно уже не писал про новые выпуски облигаций, всё же новая ставка ЦБ конкретно подогнала эмитентов, которым нужны были деньги до ужесточения ДКП. Но есть и слоупоки, например, дебютант МК Лизинг. Выпуск при ключе 15%. Жаль этого добряка. Посмотрим, что внутри.
Итоги 28 месяцев инвестиций. 2,722 млн рублей
1 ноября, значит пора доставать зимний пуховик и подводить итоги октября! Ежемесячно я пишу отчет о том, что произошло по финансам и другим моментам. Напоминаю: я начал копить на квартиру в Сочи в июле 2021. 28 месяцев позади. Погнали!
Квазиоблигации или теория обратной эволюции Дарвина
Как известно из теории Дарвина, акция произошла от облигации, взяв от неё доход (купон превратился в дивиденд), но отбросив привязку к номиналу, фиксированные по датам и размерам выплаты. И вот этот рептилоид стал не менее популярным инструментом. Но обратная эволюция превратила некоторые акции в квазиоблигации или в так называемых дойных коров.
Дивиденды в ноябре 2023. Ну вот, опять богатеть
Обновил дивидендный календарь, оставил дивиденды, которые утверждены на ноябрь. Стоит учитывать, что это промежуточные дивиденды, поэтому дивдоходность практически по всем крайне низкая, но если сложить все дивиденды за год, то будет получше.
Курс рубля, новая ключевая ставка, конференция Смартлаб, дивиденды, новые облигации. Воскресный инвестдайджест
Рубль продолжает слушать рекомендации аналитиков и укрепляться ниже 95 рублей за доллар. Эльвира Сахипзадовна удивила, но не удивила новой ставкой. Объявляют новые дивиденды, выходят новые выпуски бондов.
Ключевая ставка ЦБ снова поднялась. 13% → 15%. Что это значит?
27 октября Набиуллина не просто представила новую ключевую ставку ЦБ, но и повысила прогноз на следующий год. Ориентир — 12,5–14,4% (в сентябре прогноз был 11,5–12,5%). Это значит, что времена очень дорогих денег закончились. Начались времена безумно дорогих денег. Как и на ком это всё отразится?