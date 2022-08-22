Свежие облигации: Европлан и Полюс на размещении

Европлан — автолизинговая компания. Сдает тачки в лизинг и предлагает другие автоуслуги: страхование, обслуживание автомобилей, доставку транспорта и др. На 100% принадлежит холдингу SFI, тикер 💶🚘

Выпуск: 001Р-05

Объем: 3 млрд рублей

Сбор заявок: до 22 августа 2022

Срок: 3 года

Доходность: ~11% в рублях

Полюс (ранее Полюс Золото) — российская золотодобывающая компания. Одна из крупнейших в мире и крупнейшая в России по объему добычи золота, тикер ⛏🤑

Выпуск: ПБО-02

Объем: 3,5 млрд юаней

Сбор заявок: до 23 августа 2022

Срок: 5 лет

Доходность: 4,2% в юанях

Почему Европлан?

Рейтинг присвоен позитивный — ruA+. Компания стабильно находится в топ 5-10 среди лизинговых компаний (сегодня 6, уступает по портфелю только ГТЛК, Сберу, ГП, ВТБ и Альфе). За 2021 год портфель вырос более чем в 2 раза. Долговая нагрузка относительно портфеля и получения лизинговых платежей низкая, прибыль стабильно высокая. Нюанс в том, что новые автомобили нужно покупать, а это, видимо, в основном Китай и параллельный импорт. Доходность 11% не выглядит высокой, а другие более длинные выпуски дают и выше 14%. Но там и риски выше. С учетом налогов доходность ниже 10%, но при реинвестировании купонов доходность будет двузначной. Лично я решил добавить этот выпуск в свой портфель. Естественно, на небольшую часть, так как всегда важна диверсификация.

Почему Полюс?

Рейтинг присвоен высокий — ruAAA. Количество полимеров (зачеркнуто) золота — огромное. Из-за санкций Полюсу придется продавать золото в Китай, Индию и ОАЭ. Поэтому логичным выглядит выпуск именно в юанях. Но стоит помнить и о том, что доходность в юанях — это в первую очередь вера в китайскую экономику. В качестве диверсификации можно валютную часть портфеля частично вложить в этот выпуск. К чему юаням просто так-то лежать? Лично я пока продолжаю думать. Номинал бумаги — 1000 юаней.

А что еще есть в юанях?

Русал стал первопроходцем, облигации уже торгуются на бирже. Там доходность, к слову, ниже 4%. Все остальное, что применимо к Полюсу, можно сказать и про юаневые облигации Русала. Например, выпуски БО05 и БО06. Логично если уж и брать выпуски в валюте, то разные, так что можно миксануть Полюс с Русалом при желании вложиться в юанях.

Буду благодарен вам за подписку на мой телеграм-канал, где я рассказываю про свой путь в инвестициях (упор на облигации) и финансовой грамотности.сказать и про юаневые облигации Русала. Например, выпуски БО05 и БО06. Логично если уж и брать выпуски в валюте, то разные, так что можно миксануть Полюс с Русалом при желании вложиться в юанях.

Буду благодарен вам за подписку на мой телеграм-канал, где я рассказываю про свой путь в инвестициях (упор на облигации) и финансовой грамотности.