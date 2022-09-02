Итоги 14 месяцев инвестиций. 1,384 млн рублей

Деньги

Было на 1 июля 1 297 428 рублей:

- Вклад: 889 863 рубля

- БС + ИИС: 407 565 рубля

Собирал портфель к школе и нашел в учебнике по физике 69 000 рублей. Все они были зачислены на ИИС, после чего был мучительный поиск полезных для инвестиций ценных бумаг. В июле и августе ключевая ставка ЦБ не менялась, так что ничего существенно не изменилось.

Распределил так: 6,8% на рандомные акции. В августе беспристрастная рука рандома выбрала Донской Завод Радиодеталей, а точнее его привилегированные акции. 2,5% потратил на пай ПНК. Остальные 90,7% пошли на покупку облигаций. Из нового и интересного это Охта Групп и Европлан на размещении. Облигации Делимобиля, заказанные в июле, тоже пришли. Ну и всякие разные еще. Диверсификация важна, особенно по ВДО. Стараюсь не иметь более 1% каждой из ВДО, суммарно ВДО не стоит иметь более 10-15%. В итоге ИИС в этом году пополнен на 400к, оставляю его в покое и до конца года буду пополнять БС. Держим в уме налоговый вычет с ИИС в 52к рублей, он будет в 2023 году.

Самое время посмотреть, чем наполнен ИИС: 77% облигаций, 17% российских акций, 4% юани и 2% фондов. Настоящий такой пенсионерский ИИС, в котором средняя доходность облигаций в районе 13-14%. Дополнительную доходность обеспечит налоговый вычет 13%. Опять богатеть;)

Можно считать август удачным, все в плюсе. Вклад дал +7 777 рублей (без 8 копеек). БС+ИИС дали +10 426 рублей. Суммарно приличный плюс за месяц +18 203. Это больше, чем в июле, когда было +17 308 рублей. О, да это даже новый рекорд!

Июль детально так:

Вклад (Альфа): 889 863 + 7 777 (проценты) = 897 640

БС+ИИС: 407 565 + 69 000 (пополнение) + 10 426 (рост) = 486 991

Как ни странно, но ставки по вкладам не падали в августе, несмотря на то, что в июле ставка ЦБ снизилась. В моем красном банке все еще 8% на 3 года (с капитализацией 9%). Но не могу сказать, что прям все новые выпуски облигаций радуют доходностями.

Итого (за все время):

- Вклад: 810 000 —> 897 640 (+87 640 или +10,82%)

- БС + ИИС: 539 000 —> 486 991 (-52 009 или -9,65%)

- Суммарно: 1 349 000 —> 1 384 631 (+35 631 или +2,64%)

Близко к 1,4 млн — неплохо. Но только не на фоне роста цен на недвижку в Сочи. Метр уже стоит 290 000, значит я пока что накопил на 4,8 квадратных метра. Или могу позволить себе не только Ладу Весту, но и новый Рено Логан или Сандеро (на Солярис все еще не хватает). Просадка по бирже в процентах сокращается (было 13%, стало менее 10%) за счет пополнения, роста акций и купонов. Тем не менее, суммарно акции все равно пока с минусом. Потихоньку растут и, как минимум, мы защищены от нерезидентов, которые не смогут обвалить все еще на 50%!

Что еще?

- Телеграм-канал подрос с 1018 до 1266 подписчиков (+248). Лучше, чем в июле или в июне. Даже продал рекламу дважды.

- Продолжается эксперимент с обезьяньим портфелем, обезьянка в плюсе сейчас на 17%. Отчеты — в середине каждого месяца.

- У моего стикерпака, там уже более 2500 установок. Вот бы канал так быстро рос)))

- Прочитал ​​«Критическое мышление» Тома Чатфилда. Неплохо, обзор тут.

- Прочитал «PR в реальном времени» Михаила Умарова. Плохо, обзор тут.

- Прочитал «Психологию инвестирования» Карла Ричардса. Хорошо, обзор тут.

- Продолжаю челлендж с Озоном. Отчет отдельно будет.

- Несколько раз пил вкусное крафтовое пивко. Не стал заказывать Воппер-пиццу в БК. Однажды купил бутылку Байкала от Черноголовки. Ну такое.

- Самое больное — снова похудение. За август -1 кг с 92 до 91. Цель 1: 87. Цель 2: 83

- Собрал ПК, приехали все запчасти. Удивительно, что можно легко сэкономить более 30-40% по сравнению с готовыми сборками в магазах. Обошелся в 50к, все новое. Кто там в прошлый раз угорал надо мной, что я из Китая заказываю? Все работает, Киберпанк на хаях тащит;) Монитор только надо бы новый, а то моему уже лет 20, даже странно, что сохранился. Если вдруг кому-то интересно, то Gigabyte B560M DS3H V2, i3 10100f, MSI GTX1660S, SSD 500GB Kingston, DDR4 32 GB Kingston Fury.

Планы на сентябрь: пить пивко, пока осень. Купить облигаций, еще есть желание разобраться с еще несколькими инструментами (ЗПИФы хочу еще поизучать). Попробую эфир помайнить, что ли, а то ведь в жизни нужно попробовать все. Ну и книжечки, конечно.

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