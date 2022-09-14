Посчитал, сколько бумаг у меня заблокировано у брокера

Мысленно я с ними попрощался, но кто знает, что будет. Вроде как кое-какие движения происходят, возможно, что можно будет их продать, а то и разблокируют. У меня на самом деле самый сложный случай с минимальными шансами. Это американские акции и ETF/ПИФы у брокера, который под санкциями. Хорошо, что немного.

Акции

Таких компаний у меня всего 2. Это PayPal и G1 Therapeutics на 20 200 рублей по текущим ценам. Тут еще и отрицательная доходность порядка 50%, то есть, потратил я на них более 40 000.

ETF/ПИФы

Тут выбор побольше. У меня есть финексовские фонды и фонды российских УК, которые не торгуются.

Finex — 4 фонда на 5 978 рублей. Цены старые, если бы они торговались, были бы ниже, но какие именно — не знаю, где-то в районе 4 500 — 5 000, полагаю.

Российские фонды на иностранные бумаги — 4 фонда на 6 864 рубля. Ситуация с ценой такая же непонятная, полагаю, что тут где-то 5 500 — 6 000.

А сумма покупок была около 13 000.

Итого

Суммарная реальная стоимость заблокированных бумаг в районе 30 000, а если считать стоимость покупки, то это около 53 000 рублей неудачных инвестиций, который не только в минусе, но и заблокированы.

Получается, заблокировано около 2,1% всего портфеля, если считать по актуальным ценам (30 000 рублей).

С учетом постоянного роста портфеля за счет пополнений и доходности процент постоянно снижается. Но 500 баксов — это 500 баксов. Мог бы купить 3 видеокарты 1660s или один не самый плохой айфон.

Что делать?

Муравью кое-что приделать, что делать, как говорил Владимир Сергеевич Яковлев.

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