Итоги 16 месяцев инвестиций. 1,534 млн рублей

Деньги

Итак, главная часть отчета. У меня 3 брокера (Альфа — красный, Тинькофф — желтый, ВТБ — синий), 1 депозит и 1 краудлендинг. Депозит на 3 года, без пополнений, ставка 12% с учетом капитализации. ИИС наполнен в этом году на 400 000 у «основного» красного брокера, там же есть самый большой мой БС (брокерский счет). Пополнения до конца года идут только на 3 БС и крауд . С января буду дальше пополнять ИИС на новые 400 000. Такие показатели были зафиксированы 1 месяц назад:

Было на 1 октября 1 413 801₽

Депозит: 905 231₽

БС + ИИС (красный): 470 675₽

БС (желтый): 23 815₽

БС (синий): 1 878₽

Джетленд: 12 202₽

Ездил в Икею, чтобы удостовериться, что она точно больше не работает, и в бардачке автомобиля нашел 80 000 рублей, которые решил проинвестировать. 55 000₽ пошли на БС в Альфу, 5 000 — на БС в ВТБ, 10 000 — на БС в Тиньке, 10 000 — в Джетленд.

Распределил так. 5% — покупка рандомных акций, это были префы Мечела. Я ежемесячно покупаю акции одной российской компании на небольшую сумму до 5 000 рублей. 12% ушли в Д жет , около 10% на паи ПНК, 72% на облигации, в т.ч. на новые выпуски на размещении (Черкизово, Селигдар, Новые Технологии), совсем немного разных ВДО и много надежных эмитентов, перечислять не буду, т.к. беру довольно много разных по чуть-чуть, даже ОФЗ. Уж что-то, а ОФЗ точно не дадут остаться с голым задом.

Октябрь показал отличный рост акций, просадка сентября полностью нивелировалась, бонды тоже все восстановились. Ну и купоны пришли, и проценты. Так что в октябре хороший плюс вышел в 40к. Купоны и дивиденды (от ГП пришли) на ИИС я реинвестирую в облигации и паи ПНК.

Октябрь детально так:

Депозит: 905 231 + 7 912 (проценты) = 913 143 ₽

БС+ИИС (красный): 470 675 + 55 000 (пополнение) + 34 027 (рост) = 559 702 ₽

БС (желтый): 23 815 + 10 000 (пополнение) + 1 127 (рост) = 34 942 ₽

БС (синий): 1 878 + 5 000 (пополнение) + 142 (рост) = 7 020 ₽

Джетленд: 12 202 + 10 000 (пополнение) + 137 (рост) = 22 339 ₽

Суммарно: 1 413 801 + 80 000 (пополнение) + 43 354 (рост) = 1 537 146

Набиуллина не стала менять ключевую ставку и оставила 7,5%. Так что на бонды и вклады она не влияла. Хотя рынок все же в ожидании небольшого повышения, возможно, что в декабре будет 8% (а может и нет).

Я по плану наращиваю инвестиции в Джетленд, краудлендинговую платформу, а также на двух БС создаю облигационные портфели, в ВТБ с бóльшими рисками, в Тиньке беру более надежные выпуски. В Альфе беру бонды и ПНК, продолжаю изучать ЗПИФы, пока ничего подходящего больше не нашел. Депозит суммарно «заработал» 100к.

Итого (за все время):

Депозит: 810 000 —> 913 143 (+103 143 или +12,73%)

БС + ИИС (красный): 609 000 —> 559 702 (-49 298 или -8,09%)

БС (желтый): 31 000 —> 34 942 (+3 942 или +12,71%)

БС (синий): 7 000 —> 7 020 (+20 или +0,28%)

Джетленд: 22 000 —> 22 339 (+339 или + 1,54%)

Суммарно: 1 479 000 —> 1 537 146 (+58 146 или +3,93%)

А вот так это выглядит на графике

Линия стоимости вложений снова чуть-чуть отрывается от линии внесенной суммы. Будем надеяться, что дальше разрыв будет увеличиваться (ну да, разбежался).

Итак, 1,53 млн — хороший результат по сумме вложений, я считаю, хотя доходность итоговая благодаря просевшим акциям мизерная. За эти деньги уже можно купить пустой Рио или Солярис! А вот до квартиры в Сочи еще далеко. Метр стоит 294к, значит я могу купить 5,2 метра, правда это без учета торга;) В общем, если без неожиданностей, то дальше только в плюс. Но без неожиданностей у нас не бывает, так что ожидаем неожиданности.

Моя стратегия

Поскольку цель — покупка недвижимости, мне нужно к этому моменту сформировать дивидендно-купонный поток, который будет покрывать ипотеку. Грубо говоря, реинвестирование дохода в недвижимость. В идеале это должно быть 100% стоимости квартиры и доходность 10-12% годовых. Поэтому у меня мало акций и много долговых инструментов, а также я смотрю в сторону ЗПИФов с ежемесячной доходностью от аренды. Пока что это только ПНК. Но в планах есть разбавить его чем-то еще. Например, фондом Самолета.

А то если много акций, то там нестабильный кэшфлоу. То убытки, то просадки, то еще какая-то боль.

Что еще?

- Телеграм-канал подрос с 1424 до 1562 подписчиков (+138). Хуже сентября.

- Продолжается эксперимент с обезьяньим портфелем, обезьянка в плюсе сейчас на +9%. Отчеты — в середине каждого месяца.

- У моего стикерпака, там уже более 4400 установок (+800). Вот бы канал так быстро рос)

- Прочитал «Деньги делают деньги» Дмитрия Лебедева. Ну такое. Обзор тут. Ну такое.

- Продолжаю челлендж с Озоном. Отчет отдельно будет.

- Пил монастырский квас Monk's Café и не только. Поэтому про снижение веса нечего в этот раз писать. Прошел Киберпанка на ПК, а то до этого только на плойке играл. Классная игра, вроде DLC ждем теперь.

Планы на октябрь: увеличивать долю ПНК и Джетленда, а также покупать еще облигации. Читать книжки больше, а то в октябре слабовато было. Пить пивко, пока осень. Зима-то близко.

А это все еще мой телеграм-канал — подписывайтесь;) В нем я рассказываю про финансы, свои инвестиции, накопление на квартиру в Сочи, про книги и много всего еще, даже мемы есть.