Итоги 17 месяцев инвестиций. 1,601 млн рублей

Деньги

Итак, главная часть отчета. У меня 3 брокера (Альфа — красный, Тинькофф — желтый, ВТБ — синий), 1 депозит и 1 краудлендинг. Депозит на 3 года, без пополнений, ставка 12% с учетом капитализации. ИИС (индивидуальный инвестиционный счет — что это) наполнен в этом году на 400 000 у «основного» красного брокера, там же есть самый большой мой БС (брокерский счет).

Пополнения до конца года идут только на 3 БС и крауд (что это). С января буду дальше пополнять ИИС на новые 400 000. Такие показатели были зафиксированы 1 месяц назад:

Было на 1 ноября 1 537 146:

Депозит: 913 143 ₽

БС + ИИС (красный): 559 702 ₽

БС (желтый): 34 942 ₽

БС (синий): 7 020 ₽

Джетленд: 22 339 ₽

Доставал зимний пуховик, чтобы постирать перед зимой, и решил проверить, нет ли чего в карманах. С удивлением обнаружил там 52 000 ₽, которые решил проинвестировать. 22 000 пошли на БС в Альфу, 5 000 — на БС в ВТБ, 17 000 — на БС в Тинькофф и 8 000 — в Джетленд.

Распределил примерно так. Около 8% пошли на покупку рандомных акций, это были Россети ЦП. Они еще и дивы придумали, удобно. 15% в Джет. 10% потратил на акции нефтяников (Лук, Рос, Тат). Брал также немного ПНК и много облигаций. Из новых: Окей, в заявке АгроКубань и Синара-ТМ. Также докупал выпуски, которые уже есть, например, ВУШ, Делимобиль и другие. Исполнились заявки по Новым Технологиям и Новотрансу от октября.

Не забывал делать мемы:

Ноябрь показал небольшую просадку акций, благодаря купонам и дивам портфели все дали плюс. Депозит как всегда стабильно;)

Ноябрь детально так:

Депозит: 913 143 + 7 723 (проценты) = 920 866 ₽

БС+ИИС (красный): 559 702 + 22 000 (пополнение) + 3 554 (рост) = 585 256 ₽

БС (желтый): 34 942 + 17 000 (пополнение) + 447 (рост) = 52 389 ₽

БС (синий): 7 020 + 5 000 (пополнение) + 158 (рост) = 12 178 ₽

Джетленд: 22 339 + 8 000 (пополнение) + 320 (рост) = 30 659 ₽

Суммарно: 1 537 146 + 52 000 (пополнение) + 12 202 (рост) = 1 601 348

Ставка ЦБ остается 7,5%. Так что на бонды и вклады она не влияла. Но рынок все же в ожидании небольшого повышения, возможно, что в декабре поставят 8% (а может и нет).

Я по плану наращиваю инвестиции в Джетленд, краудлендинговую платформу, а также на двух БС создаю облигационные портфели, в ВТБ с бóльшими рисками, в Тиньке беру более надежные выпуски. В Альфе беру акции, бонды и ПНК, продолжаю изучать ЗПИФы, хочу взять Парус, но он для квалов. Портфель перешагнул отметку в 1,6 млн — круто! Доходность медленно, но растет.

Итого (за все время):

Депозит: 810 000 —> 920 866 (+110 866 или +13,68%)

БС + ИИС (красный): 631 000 —> 585 256 (-46 133 или -7,27%)

БС (желтый): 48 000 —> 52 389 (+4 389 или +9,14%)

БС (синий): 12 000 —> 12 178 (+178 или +1,48%)

Джетленд: 30 000 —> 30 659 (+659 или + 2,19%)

Суммарно: 1 531 000 —> 1 601 348 (+70 348 или +4,59%)

А вот так это выглядит на графике

Линия стоимости вложений еще чуть-чуть отрывается от линии внесенной суммы. Будем надеяться, что и дальше разрыв будет увеличиваться (куда ж без надежды).

Пройден рубеж в 1,6 млн, доходность ноября получилась 9% в переводе на годовые. На эти деньги можно купить 80 тысяч банок крафтового пива или Киа Рио. На новый Москвич-JAC не хватит. Это также 5,5 метров в Сочи по цене объявлений 292к за метр! А в реальности — еще больше метров, все же цены в объявлениях выше;) В общем, дальше снова только в плюс, но не забываем про неожиданности.

Моя стратегия

Поскольку цель — покупка недвижимости, мне нужно к этому моменту сформировать дивидендно-купонный поток, который будет покрывать ипотеку. Грубо говоря, реинвестирование дохода в недвижимость. В идеале это должно быть 100% стоимости квартиры и доходность 10-12% годовых. Поэтому у меня дивидендные акции, долговые и рентные инструменты.

Вот бы еще всегда покупать акции на дне. Впрочем, после дна всегда будет новое;)

Ноябрь охарактеризовался высокими нерегулярными тратами, так что норма сбережений оказалась низкой. Всю зиму также будут большие дополнительные расходы (НГ, 2 отпуска), так что затягиваем инвестиционный пояс.

Что еще?

- Телеграм-канал подрос с 1562 до 1760 подписчиков (+198). Лучше октября.

- Продолжаются челленджи.Обезьяний портфель в плюсе на +8,88%. Скидки на Озоне копятся. Отчеты — позже.

- У моего стикерпака уже более 5500 установок (+1100). Вот бы канал так быстро рос)

- Прочитал «Тонкое искусство пофигизма» Марка Мэнсона. Обзор тут.

- Играл в Metro Exodus, классная. Ел роллы, в том числе с угрем. Пил пивко, в основном gose. Немного болел каким-то насморковирусом. Ничего не покупал в 11.11, Черную пятницу и Киберпонедельник. Сменил графику в каналах. Заплатил налоги, в т.ч. они повлияли на небольшой размер инвестиций. Спал спокойно. Смотрел ЧМ и продолжаю смотреть.

Планы на декабрь: все как обычно. Покупать Джет, ПНК, акции и бонды. Читать книжки больше, а то в ноябре очень слабо. Добить Exodus. Досмотреть ЧМ. Готовиться к НГ. Пить пивко, пока зима.

А это все еще мой телеграм-канал — подписывайтесь;) В нем я рассказываю про финансы, свои инвестиции, накопление на квартиру в Сочи, про книги и много всего еще, даже мемы есть.