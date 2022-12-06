Эксперимент со скидками в Озоне. Месяц восьмой

Для этого я считаю экономию от использования Озон-карты (ранее Озон-счета). Стоимость телека размером ровно 50″ рассматриваю до 50 000 рублей, в идеале до 30 000. Го смотреть.

Какую скидку я считаю?

Допустим, товар стоит 1 999 ₽ против старой цены 5 399 ₽, указанной на странице товара, а 1 846 ₽ – стоимость при оплате Ozon Картой. Я считаю только 1 999 ₽ – 1846 ₽ = 153 ₽ (скидка 7,6%), а не фейковую скидку 63% с 5 399 ₽.

Что сделал Озон в ноябре?

В общем, всем знают, что ноябрь – это месяц распродаж. Тут и 11.11, и Черная Пятница, и черт его знает что еще. Озон дичайше ломился от скидосов, но я все записал. То, что было записано, в эти распродажи стало стоить дороже;) У меня там, правда, были записаны телеки и мониторы. Но я и не рассчитывал, что смогу что-то взять. А так-то были и настоящие скидки.

Что сделал я?

На распродажах этих я ничего не купил, но совершал стандартные покупки по еде, кофе, сиропчикам. Что-то вышло дешевле, конечно, но на скидках, которые я учитываю, это отразилось лишь в сторону ухудшения. Снова пару раз вместо Озон Фреш заказывал Яндекс Лавку, просто потому что нужно было быстро, и там было то, чего не было в Озоне. Опять CoolCola Zero. Уже даже привык к ней. Кстати, кофе в этот раз удалось взять дешевле обычного, вот где распродажа-то себя проявила. Но на многие продукты скидки не было вообще от слова «жрите, что дают».

Теперь го к цифрам.

За ноябрь:

Потрачено: 14 120 ₽

Накоплено скидками: 896 ₽

Средний процент скидки: 6,34%

За 8 месяцев:

Потрачено: 184 122 ₽

Накоплено: 12 241 ₽

Средний процент скидки: 6,64%

В октябре было 8,97% (рекорд), значит ноябрь получился сильно хуже с показателем 6,34%. Ниже среднего даже. Траты тоже ниже средних, большая часть, конечно же, продукты. Удачных акций с реально большими скидками (ну типа там 30%) по Озон Карте не было. Но это как обычно;)

Как я уже упомянул, наблюдаю за ценами на мониторы. 1080 и 2к. Пока не определилcя, думал, что до конца года куплю, но из-за возросших в ноябре расходов решил, что подождет. Кстати, играю в Metro Exodus потихоньку. Очень нравится игруля. Это я еще в другие части Metro не играл, надо будет тоже или этой достаточно?

Какой статус-то? Если брать стоимость телека 50 000 (например, Samsung), то пока что это 24,48%. А если посмотреть в сторону тех, что за 30 000 (TCL, например), то это уже 40,81%! Кто в курсе, второй сезон «Игры в кальмара» в каком году выйдет? Успею накопить? Впрочем, будет Евро-2024 и ЧМ-2026. К ним-то точно должен успеть. Надеюсь, что к этому времени футбол будет в 4k уже.

Посмотрим, сможет ли Озон удивить чем-то в декабре. Новогодние и рождественские скидки снова пройдут мимо меня, так вижу. И продолжаю смотреть катарский ЧМ в 1080.

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