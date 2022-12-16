Свежие облигации: Sokolov Jewelry (Ювелит) на размещении

Кстати, Домодедово ФФ из прошлого поста про размещения пересмотрел доходность, повысив ее. А теперь — к золоту-бриллиантам.

Объем выпуска — 3 млрд рублей, доходность аж до 14%, срок 3 года, без оферты и амортизации. Идеальные условия, если бы не одна маленькая деталь — рейтинг BBB+.

Ювелит — один из крупнейших российских производителей ювелирных изделий под брендом SOKOLOV. Компания реализует свою продукцию как по оптовым каналам, так и через собственную розничную сеть, насчитывающую более 330 магазинов. Тикер: 💍💎 Сайт: https://invest.sokolov.ru/

Выпуск: Ювелит-001P-01

Объем: 3 млрд рублей

Сбор заявок: до 20 декабря 2022

Срок: 3 года

Доходность: 13,5–14% в рублях

Выплаты: 4 раза в год

Оферта: нет

Амортизация: нет

Почему Ювелит? Неужели кто-то еще покупает настоящие украшения вместо деревянного крафта?

Покупать-то покупают, но не так хорошо, как хотелось бы. Поэтому-то и рейтинг присвоен BBB+, а не A. Показатель Чистый долг/EBITDA в районе 2–2,5. Рост выручки происходит ежегодно, вот и ожидаемая выручка Компании по итогам 2022 года достигнет 29 млрд, что на 33% выше уровня 2021 года.

Ювелит является крупнейшим оптовым поставщиком в России и сотрудничает с 4,5 тысячами компаний малого и среднего бизнеса, а также локальными ювелирными розничными сетями и ведущими маркетплейсами. Но не так постоянно закрывается, как один его известный конкурент;) Впрочем, отрыв от Санлайта минимальный, да и доля у лидера около 18%.

Бренд SOKOLOV ежегодно увеличивает количество оффлайн магазинов, судя по стратегии развития, именно на это пойдут и 3 млрд с облигаций. Это имхо важнейший момент. В предыдущие годы показатель Чистый долг/EBITDA доходил до 6, деньги шли на экспансию в оффлайн, план сработал, долги успешно сократились, теперь ожидаем новый этап. Из нехорошего — покупательская способность населения падает. Зато купить золото внутри страны стало проще.

Я считаю, что история достаточно интересная, а размер купона это подтверждает. Так что буду покупать облигации Ювелита. Есть момент, что указана минимальная сумма предзаказа 1,4 млн, так что брать придется уже после листинга. Это не помешало мне подать заявку на меньшую сумму. Конечно же, брать планирую не слишком много, так как диверсификацию никто не отменял.

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