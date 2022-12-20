«Фрикономика» Стивена Левитта и Стивена Дабнера. Смотрим на мир под новым углом​

Авторы делятся шестью занятными историями различных социальных групп, разбирают их и рассуждают о том, как неочевидные процессы коррелируют (или наоборот – не коррелируют) друг с другом.

Кстати, не нужно путать эту книгу с другой – «Суперфрикономика». Также более раннее издание «Фрикономики» было под названием «Фрикономика. Мнение экономиста-диссидента о неожиданных связях между явлениями». Еще есть другие книги этих авторов: «Фрикомыслие» и «Когда грабить банк и другие лайфхаки». А еще есть фильм «Фрикономика». Оценка 6,4 на Кинопоиске.

С удовольствием прочитал книгу, причем изначально я вообще не читал описание и не понимал, про что она будет. Так сказать, выбрал по названию. Хотелось почитать что-то отличающееся от большинства книг про экономику и макроэкономические процессы. И да, я получил чтиво, которое открывает портал в довольно интересный мир. Кажется, жанр можно назвать смесью научпопа и психологии с каплей экономики.

Почему-то мне сразу же вспомнился сериал «Черное зеркало». Не из-за того, что книга про технологии, а более примитивная аналогия – из-за того, что главы книги никак не связаны между собой ничем кроме идеи и морали. Авторы говорят, что экономика – это наука о человеческом поведении, а не о цифрах. О том, почему нам выгодно поступать так и невыгодно по-другому. А уже поведение управляется экономическими, социальными и моральными стимулами.

Банан и горох? Хм...

Сначала кажется, что книга больше про психологию, чем про экономику. Читая дальше, грань между экономикой и психологией вообще стирается. В этом и фишка книги, что вместо сложных экономических моделей здесь описаны простые примеры, далее берутся какие-то факторы, проводятся связи между ними, а далее – можно уже включать свою фантазию. Впрочем, выводы подтверждаются и статистическими данными, поэтому плохо систематизированная информация в итоге усваивается.

Что за истории?

Первая история рассказывает о том, чем похожи преподаватели и борцы Сумо. А на самом деле – про обман. Про схожесть риэлторов и ку-клукс-клан (организация, которая могла бы быть запрещенной в России, но кажется, что нет). По факту – эта глава про владение информацией. Здесь о том, почему наркодилеры живут со своими матерями (спойлер: мало зарабатывают). Не совсем очевидно, но эта глава про стереотипы. Глава о том, куда пропали все преступники в США. Ну и про аборты. Да-да, именно поэтому. Без шуток. и 6. Как быть идеальными родителями? Про страхи и бассейны с пистолетами. Мои любимые части с занятной неочевидной статистикой. Люблю такое.

Про что еще: про стимулы, про обман, про необычные причины возникновения тех или иных явлений. Про информационное преимущество, про то, как ничего не значащие события могут иметь огромные последствия, про то, чему верит мозг (спойлер: эмоциям, а не фактам).

Кому читать: всем, кто хочет почитать про экономику, но не про экономику. Книга точно не сделает прочитавшего умнее. Но, черт возьми, она прикольная, и интересно почитать про различные статистические закономерности. Все эти миллионы подписчиков каналов с любопытными фактами, ау! Или вы больше трех предложений за раз не осиливаете?

Резюме: смело ставлю книге 6 фрикономистов из десяти. Как говорится, книга на один зубок, несмотря на прикольную подачу информации и множество любопытных фактов, практической пользы все же мало. Полагаю, что кого-то может подтолкнуть к интересным размышлениям перед сном или удивлению от прочтения шокирующих (не очень) фактов. Позволяет взглянуть на мир немного иначе.

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