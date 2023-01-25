Более 70% россиян не имеют пассивного дохода. А 1,16% живут на него

Или вот так: «Лишь 6% россиян имеют пассивный доход от инвестиций в ценные бумаги». Это, кстати, вполне бьется с отчётом ЦБ об инвестициях. В РФ всего 8 млн инвесторов с ненулевыми портфелями.

Но также интересно посмотреть, кого вообще больше: инвесторов, вкладчиков или бетонщиков среди тех, кто получает пассивный доход.

Откуда пассивные доходы?

Инвестиции в ценные бумаги: 6% (24% среди получающих пассивный доход)

Банковские вклады: 13% (45% среди получающих пассивный доход)

Доверительное управление: 4% (14% среди получающих пассивный доход)

Доход от сдачи недвижимости в аренду: 9% (31% среди получающих пассивный доход)

Вполне ожидаемо, что чаще всего люди получают доход от вкладов. Стоимость входа в бетон выше, инвестиции рискованнее, ДУ с конскими комиссиями и зачастую сложнее, чем даже инвестиции.

Бетон в России всегда пользовался популярностью, так что 9% (или 31% от всех пассивщиков) – это прямо хороший показатель. Люди с деньгами его любят, а люди без денег могут взять ипотеку и сдавать.

Даже несмотря на невысокую доходность, которая в среднем в районе 4% без учёта роста стоимости.

Оказалось также, что у мужчин пассивный доход в среднем выше, чем у женщин. Но это не так интересно.

Интересно – какой же средний пассивный доход? А его среднее значение составляет 25 000 рублей. Это почти половина медианной зарплаты в России. А может уже и больше половины.

Кстати, примерно 50% пассивщиков эти доходы тратят, примерно столько же – накапливают или реинвестируют.

И ещё одна интересная на мой взгляд цифра – 4% среди получающих пассивный доход заявили, что это их основной источник дохода. То есть, больше зарплаты/бизнеса/пенсии.

Если перевести на всех, то получается, что на такой «пенсии» в России живут 1,16% населения. Интересно, сколько из них последователей F.I.R.E.

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