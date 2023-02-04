Финансовая независимость курильщика: 58% россиян считают себя финансово независимыми, при этом таковыми не являясь

Компания «СберСтрахование жизни» проделала мартышкин труд провела исследование про финансовую независимость среди россиян. Всё бы хорошо, но оказалось, что население России неправильно понимает, что это такое… Получается не финансовая независимость, а очень даже наоборот — финансовая зависимость.

Финансовая независимость здорового человека

Это как? А заодно давайте вспомним ещё пару определений. Все вместе они представляют лестницу на пути к этой самой независимости. Ступеней всего три, на одну больше, чем пальцев об асфальт:

Финансовая защита — объём сбережений, позволяющих шесть месяцев делать жизненно важные покупки. Так называемая подушка безопасности. Финансовая стабильность — наличие капитала, проценты по которому покрывают жизненно важные расходы. Финансовая независимость — наличие капитала, доход от которого покрывает как жизненно важные расходы, так и все иные потребности.

То есть, всё зависит от размера капитала. Первая ступень — можно прожить на капитал пол года. Вторая ступень — можно существовать на капитал всю жизнь. Третья ступень — можно жить на капитал всю жизнь полноценно.

Финансовая независимость курильщика

А теперь — к исследованию;) Как оказалось, лишь 44% населения считают, что для финансовой независимости нужен капитал (накопления, сбережения). 56% людей считают, что финансовая независимость — это когда только зарплату платят. Штош, имеют право. Лишь её бы ещё индексировали.

Интересны ответы на вопрос «Как, на ваш взгляд, выглядит финансовая независимость?» Можно было выбрать несколько вариантов ответов, так что оказалось, что с терминологией на самом деле всё ещё гораздо хуже, чем в январе 2023 со снегом в Сочи. Судя по ответам, люди путают финансовую независимость с заработком. Но и инициаторов опроса я бы тоже отправил в отдельный котёл в аду, конечно же. В итоге мы имеем финансовую независимость Шрёдингера, когда она как бы есть, но её как бы нет.

72% считают, что финансовая независимость — это полностью обеспечивать себя финансово;

59% — жить в своём жилье;

54% — иметь стабильный доход, покрывающий все потребности, включая приобретение дорогих благ (машина, квартира и др.);

15% — много путешествовать;

21% — иметь пассивный доход от вкладов и инвестиций;

17% — помогать родным и близким (финансово).

Хьюстон, у нас проблемы. Всё оказалось даже хуже. Лишь 21%, а не 44% считают, что финансовая независимость — это иметь пассивный доход. Или людей просто пугает слово пассивный?

Второй вопрос — «Что позволяет обрести финансовую независимость?» Он тоже оказался сложным, но в итоге оказалось, что люди что-то подозревают.

77% считают, что путь к финансовой независимости — это достойная зарплата;

44% — вклады;

4% — инвестиции;

39% — недвижимость под сдачу в аренду;

18% — своё дело.

Давно уже не удивляюсь, что народ не верит в инвестиции от слова совсем и лишь угорает над теми, у кого доходность ниже, чем по вкладам, или вообще не знает, что это такое, а вот в бетон — очень даже верит, хотя по сути квартира под сдачу в аренду — это и есть инвестиционная квартира. Радует, что люди считают, что доход от труда принесёт в итоге финансовую независимость, будь то работа или бизнес. Хотя и отделить мух от котлет в СберСтрахе следовало бы.

Ну и вишенка на торте финансовой независимости — в среднем для материального благополучия россиянам необходимо 4,3 млн рублей накоплений. А финансово независимыми люди уже стали стали или хотели бы стать в 26 лет. Когда у предков не надо денег просить, видимо.

Уже финансово независимыми считают себя 58%. Больше всего финансово независимых в Махачкале (80%), Саратове (74%) и Пензе (72%). Чаще других финансово независимыми себя называют те, кто окончил ВУЗ. Парадокс? Если только не принять тот факт, что люди считают финансовой независимость что-то совершенно другое. Например, наличие зарплаты, которой хватит на то, чтобы взять кредит на машину или ипотеку.

Главным критерием финансовой независимости большинство опрошенных назвали достойную зарплату, и она в среднем должна быть от 77,4к рублей. Самую высокую зарплату для финансовой свободы назвали жители Москвы (144к), СПб (131к) и Челябинска (111к).

А если зачем-то посчитать, какой пассивный доход будет от 4,3 млн рублей будет в месяц, то при доходности 10% он будет 36 тысяч рублей. Впрочем, предположу, что опрошенные купили бы на эти деньги квартиру, чтобы сдавать её за 15 тысяч. Достаточно вспомнить, кстати, про исследование работы ру, где посчитали, что на пассивный доход живут чуть более 1% населения (читай: являются финансово независимыми).

Вот такой вот взгляд курильщика на финансовую независимость. А не этот ваш F.I.R.E. с блэкджеком и дивидендами.

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