7 лучших сериалов про инвесторов и трейдеров по рейтингу IMDB и Кинопоиска

Некоторые сериалы ещё не закончились, окончания других придётся ждать в течение ближайших лет.

«Жульничество 1992: история Харшада Мехты»

Триллер / драма / криминал / биография, Индия, 2020, 1 сезон, IMDB: 9,3, КП: 7,7

Сериал об индийском мошеннике по реальным событиям. Предприимчивый Харшад, устав от финансовых неудач и кризиса среднего возраста, начинает жизнь с чистого листа и погружается в торговлю на фондовом рынке. Он становится успешным биржевым маклером, однако его не устраивает постоянный риск. В погоне за стабильностью он придумывает себе новую профессию: обучение биржевым спекуляциям. Эта затея быстро приводит к еще более безумным авантюрам.

«Миллиарды»

Драма, США, 2016 – ..., 7 сезонов, IMDB: 8,4, КП: 8,2

Бизнесмен, который сумел добиться головокружительного успеха во время финансового кризиса в США на фоне событий 11 сентября, играет в некое подобие кошек-мышек с прокурором, который мечтает засадить его за покупку акций с использованием инсайдерской информации.

«На взводе: Битва за Uber»

Драма / биография, Великобритания / США, 2022 – ..., 1 сезон, IMDB: 7,3, КП: 7,5

Сериал про то, как гендиректор Uber рушит имидж собственной компании. Uber стал одним из главных стартапов XXI века, сериал рассказывает историю компании, запустившей приложение по заказу такси и еды, которым пользуются во многих странах. Снят по книге Майка Айзека «Битва за Uber. Как Трэвис Каланик потерял самую успешную компанию десятилетия».

«Дьяволы»

Драма / триллер, Италия / Франция / Великобритания, 2020 – ..., 2 сезона, IMDB: 7,1, КП: 7,7

Если на Уолл-стрит обитают волки, то в лондонском Сити – сущие бесы. Сериал про группу трейдеров, в которой существует серьёзная конкуренция с интригами и нечестными играми, крупного инвестиционного банка, которая обнаруживает мировой финансовый заговор. События переносят нас в январь 2011 года, когда произошли волнения на фондовых рынках на фоне экономического кризиса в Греции.

«Чёрный понедельник»

Комедия, США, 2019 – 2021, 3 сезона, IMDB: 7,4, КП: 7,2

Комедийный сериал про лузеров-финансистов, которые пытаются нажиться на крупнейшем обвале Уолл-стрит. После так называемого Чёрного понедельника – 19 октября 1987 года – когда произошёл крупнейший обвал фондового рынка в истории Уолл-стрит, группа финансистов-любителей находит способ заработать на этом, в одночасье превратив свою унылую жизнь в сплошной праздник.

«Индустрия»

Драма, Великобритания / США, 2020 – ..., 3 сезона, IMDB: 7,1, КП: 7,2

Выпускники элитных колледжей погружаются в мир лондонских финансов, который перетряхнуло после кризиса 2008 года. Они попадают в крупный инвестиционный банк, и постепенно индустрия уничтожает в них все хорошие качества. Молодые финансисты погружаются в мир наркотиков и секса, которые словно служат обязательным сопровождением для крупных финансовых операций.

«Индекс страха»

Триллер / драма, Великобритания, 2022, 1 сезон, IMDB: 5,8, КП: 6,7

Компьютерный гений Алекс Хоффман вместе с лучшим другом Хьюго Квери запускает систему, основанную на искусственном интеллекте. Система осуществляет виртуальные торги на фондовых биржах и обещает заработать миллионы, используя страх и поведение игроков. Но ситуация выходит из под контроля, и индекс страха обращается против своего создателя.

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