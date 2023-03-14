Сколько можно было заработать на дивидендах Сбербанка за 10 лет

Оба этих мнения, конечно же, интересные, но как насчёт посмотреть, что было бы, если бы мы купили акции 10 лет назад? Какие акции? Давайте для примера возьмём Сбер, самую популярную компанию у инвесторов.

Итак, сколько можно было бы заработать на дивидендах, купив акции Сбера в начале 2013 года? Давайте посчитаем. Предположим, что в январе 2013 года мы потратили 1 млн рублей на покупку обычных акций Сбербанка.

Немного округлю и приму за точку отсчёта 10 000 акций по 100 рублей за штуку. По такой цене можно было купить акции 14 января 2013. Итак, у нас есть 10 лет, 10 тысяч акций и 1 млн рублей.

Считаем, сколько мы получили дивидендов, для этого используем табличку на сайте Сбера. До 1 января 2015 года налог был 9%. потом 13%, помним об этом.

2013: 2,57 рубля дивиденд 10 000 акций 0,91 = 23 387 рублей

2014: 3,20 10 000 0,91 = 29 120 рублей

2015: 0,45 10 000 0,87 = 3 915 рублей

2016: 1,97 10 000 0,87 = 17 139 рублей

2017: 6 10 000 0,87 = 52 200 рублей

2018: 12 10 000 0,87 = 104 400 рублей

2019: 16 10 000 0,87 = 139 200 рублей

2020: 18,7 10 000 0,87 = 162 690 рублей

2021: 18,7 10 000 0,87 = 162 690 рублей

2022: 0 рублей

Всего дивидендов: 694 741 рубль

На 3 января цена акции Сбера была 141 рубль за штуку

Суммарный доход составил: 1 104 741 рубль

Инфляция за этот период составила 97,4%. То есть, инвестировав в акции Сбера удалось бы получить доходность выше инфляции. Немного, но выше.

На сегодняшний день цена акции около 171 рубля, что меняет ситуацию. А также ожидаются дивиденды около 6 рублей на акцию. А если бы мы продали 10 000 акций в ноябре 2021 года по 300 рублей, то получили бы доход 2 694 741 рубль.

К чему я это? Жить на дивиденды — это неплохое желание, стратегия «покупаю по любой цене и держу всю жизнь» обеспечит определённый кэшфлоу, но при этом стоит понимать, что не всегда можно много заработать на дивидендах, зачастую более высокий доход обеспечит активное управление портфелем (всего-то и нужно покупать дёшево и продавать дорого).

Кстати, если бы мы купили не обычные акции Сбера, а привилегированные, то ситуация была бы другой. По ним как раз посчитал Чердак с дивидендами, смотрите у него в канале.

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