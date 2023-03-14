Сколько можно было заработать на дивидендах Сбербанка за 10 лет

Бытует определённое мнение, что покупать акции нужно было 10/20/30 лет назад, и тогда можно было бы разбогатеть, а сейчас-то уже поздно. Также есть другое мнение, которое говорит, что можно спокойно жить на дивиденды.

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Сколько можно было заработать на дивидендах Сбербанка за 10 лет
Фото: сайт Ведомостей vedomosti.ru

Оба этих мнения, конечно же, интересные, но как насчёт посмотреть, что было бы, если бы мы купили акции 10 лет назад? Какие акции? Давайте для примера возьмём Сбер, самую популярную компанию у инвесторов.

Сколько можно было заработать на дивидендах Сбербанка за 10 лет

Итак, сколько можно было бы заработать на дивидендах, купив акции Сбера в начале 2013 года? Давайте посчитаем. Предположим, что в январе 2013 года мы потратили 1 млн рублей на покупку обычных акций Сбербанка.

Немного округлю и приму за точку отсчёта 10 000 акций по 100 рублей за штуку. По такой цене можно было купить акции 14 января 2013. Итак, у нас есть 10 лет, 10 тысяч акций и 1 млн рублей.

Считаем, сколько мы получили дивидендов, для этого используем табличку на сайте Сбера. До 1 января 2015 года налог был 9%. потом 13%, помним об этом.

  • 2013: 2,57 рубля дивиденд 10 000 акций 0,91 = 23 387 рублей

  • 2014: 3,20 10 000 0,91 = 29 120 рублей

  • 2015: 0,45 10 000 0,87 = 3 915 рублей

  • 2016: 1,97 10 000 0,87 = 17 139 рублей

  • 2017: 6 10 000 0,87 = 52 200 рублей

  • 2018: 12 10 000 0,87 = 104 400 рублей

  • 2019: 16 10 000 0,87 = 139 200 рублей

  • 2020: 18,7 10 000 0,87 = 162 690 рублей

  • 2021: 18,7 10 000 0,87 = 162 690 рублей

  • 2022: 0 рублей

Всего дивидендов: 694 741 рубль

На 3 января цена акции Сбера была 141 рубль за штуку

Суммарный доход составил: 1 104 741 рубль

Инфляция за этот период составила 97,4%. То есть, инвестировав в акции Сбера удалось бы получить доходность выше инфляции. Немного, но выше.

На сегодняшний день цена акции около 171 рубля, что меняет ситуацию. А также ожидаются дивиденды около 6 рублей на акцию. А если бы мы продали 10 000 акций в ноябре 2021 года по 300 рублей, то получили бы доход 2 694 741 рубль.

Сколько можно было заработать на дивидендах Сбербанка за 10 лет

К чему я это? Жить на дивиденды — это неплохое желание, стратегия «покупаю по любой цене и держу всю жизнь» обеспечит определённый кэшфлоу, но при этом стоит понимать, что не всегда можно много заработать на дивидендах, зачастую более высокий доход обеспечит активное управление портфелем (всего-то и нужно покупать дёшево и продавать дорого).

Кстати, если бы мы купили не обычные акции Сбера, а привилегированные, то ситуация была бы другой. По ним как раз посчитал Чердак с дивидендами, смотрите у него в канале.

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igotosochi
igotosochi
маркетолог

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