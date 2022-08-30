Разрешено ли одновременно иметь ИП и самозанятость?

Есть некоторые нюансы. В п. 4 ст. 15-ФЗ № 422 прописано, что если предприниматель вовремя направил уведомление о приостановке уплаты налогов по одной из стандартных форм, то в налоговой он будет числиться как плательщик НПД, с того момента, как он таким зарегистрировался.
Скажем проще:
1. Направили заявление на регистрацию самозанятости.
2. Направили уведомление в налоговую.
3. Перестали платить УСН, ЕНВД или ЕСХН.
4. Начали платить НПД.
Это означает, что законом не запрещено быть и ИП, и самозанятым единовременно, но на практике это невозможно. Из этого следует выделить только то, что если вы были ИП и стали самозанятым, вам будет проще вернуть прежний статус. Для этого нужно просто уведомить налоговую о смене статуса и выбрать подходящий налоговый режим.