Разрешено ли одновременно иметь ИП и самозанятость?

Если вы зарегистрировались как плательщик НПД, статус индивидуального предпринимателя не будет аннулирован.

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Разрешено ли одновременно иметь ИП и самозанятость?

Есть некоторые нюансы. В п. 4 ст. 15-ФЗ № 422 прописано, что если предприниматель вовремя направил уведомление о приостановке уплаты налогов по одной из стандартных форм, то в налоговой он будет числиться как плательщик НПД, с того момента, как он таким зарегистрировался.

Скажем проще:

1. Направили заявление на регистрацию самозанятости.

2. Направили уведомление в налоговую.

3. Перестали платить УСН, ЕНВД или ЕСХН.

4. Начали платить НПД.

Это означает, что законом не запрещено быть и ИП, и самозанятым единовременно, но на практике это невозможно. Из этого следует выделить только то, что если вы были ИП и стали самозанятым, вам будет проще вернуть прежний статус. Для этого нужно просто уведомить налоговую о смене статуса и выбрать подходящий налоговый режим.

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