Что выбрать — самозанятость или ИП?

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Все зависит от целей и сферы вашей деятельности. Чтобы принять правильное решение о регистрации того или иного статуса, давайте ознакомимся с плюсами и минусами самозанятости?

Преимущества:

Фиксированные налоги. При работе с физлицами — 4%, с юр. лицами — 6%. Можно рассчитывать на снижение до 3 и 4% соответственно с ограничением до 10 тыс. рублей в год. Отсутствие страховых взносов и других фискальных платежей. Простая процедура регистрации. Не нужно сдавать отчеты в налоговую. Законы, регламентирующие деятельность самозанятых, закреплены до 1 января 2028 года, что гарантирует стабильность.

Недостатки:

Доходы ограничены — до 2.4 млн рублей в год. Есть множество ограничений по сферам деятельности. Ограничения на деятельность — нельзя привлекать инвесторов на проекты, нанимать работников и так далее. Не формируется пенсионный стаж.

У кого есть что-то добавить к плюсам и минусам? Кто с чем сталкивался? Пишите в комменты! Очень интересен ваш опыт.