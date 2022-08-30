Что выбрать — самозанятость или ИП?

Однозначного ответа на этот вопрос нет. Все зависит от целей и сферы вашей деятельности. Чтобы принять правильное решение о регистрации того или иного статуса, давайте ознакомимся с плюсами и минусами самозанятости?
Преимущества:
- Фиксированные налоги. При работе с физлицами — 4%, с юр. лицами — 6%. Можно рассчитывать на снижение до 3 и 4% соответственно с ограничением до 10 тыс. рублей в год.
- Отсутствие страховых взносов и других фискальных платежей.
- Простая процедура регистрации.
- Не нужно сдавать отчеты в налоговую.
- Законы, регламентирующие деятельность самозанятых, закреплены до 1 января 2028 года, что гарантирует стабильность.
Недостатки:
- Доходы ограничены — до 2.4 млн рублей в год.
- Есть множество ограничений по сферам деятельности.
- Ограничения на деятельность — нельзя привлекать инвесторов на проекты, нанимать работников и так далее.
- Не формируется пенсионный стаж.
У кого есть что-то добавить к плюсам и минусам? Кто с чем сталкивался? Пишите в комменты! Очень интересен ваш опыт.