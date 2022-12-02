В 2023 году у самозанятых появится возможность регистрации товарного знака

Официально новый закон вступит в силу с 28 июня 2023 года. В Министерстве экономического развития пояснили, что столь длительное ожидание связано с непроработанной нормативно-правовой базой, то есть в ближайшее время планируется принятие ряда нормативных актов. К тому же инфраструктура Роспатента должна быть адаптирована к данному нововведению.

Новый закон разрешает регистрацию товарного знака для всех граждан, однако на практике сделать это смогут только самозанятые. Наличие товарного знака подразумевает предпринимательскую деятельность, а в России заниматься предпринимательством могут только юрлица, ИП и самозанятые.

Иностранные граждане, ведущие предпринимательскую деятельность в РФ, так же смогут зарегистрировать свой товарный знак. На данный момент такая возможность есть только у граждан США, Германии, Австрии и Китая.

Что такое товарный знак

Товарный знак представляет собой какое-либо обозначение, позволяющее определить принадлежность товара к определенной компании или ИП. В роли товарного знака может выступать логотип, название, мелодия, слоган, а также иные словесные, изобразительные, объемные обозначения и их комбинации.

При регистрации товарного знака указывается класс по МКТУ. Можно дать одинаковое название лишь тем компаниям, которые относятся к разным классам, то есть их виды деятельности имеют принципиальные отличия друг от друга. Например, если есть фирма «Кактус», занимающаяся продажей растений, то детский центр под таким же названием зарегистрировать можно, а компанию, торгующую овощами и фруктами, уже нельзя.

Если товарный знак был использован противозаконно, то это карается штрафом в размере от 10 тыс. руб. до 5 млн. руб. в зависимости от решения суда.

Как зарегистрировать товарный знак

Регистрация проходит в Роспатенте. Имеется возможность подать заявку через сайт Госуслуг. Процесс регистрации весьма длительный и может занимать до 19 месяцев.

За регистрацию придется заплатить несколько госпошлин:

3 500 руб. – за регистрацию заявки;

11 500 руб. – за проверку на сходство внутри одного класса;

16 000 руб. – за регистрацию товарного знака;

2 000 руб. – за свидетельство о регистрации.

Действует товарный знак в течение 10 лет, однако его можно продлевать неограниченное количество раз.

Если товарный знак не используется в течение 3 лет, то его можно аннулировать в судебном порядке.