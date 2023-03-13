Порядок выдачи чека за оказанные услуги

ФНС в письме от 13 января 2023 г. № PU-3-20/319 объясняет, что чек должен быть отправлен заказчику не позднее 9 числа следующего месяца.

То есть, если вы оказали услугу 2 марта, чек нужно передать до 9 апреля. Главное не забыть, что в чеке указывают дату поступления денежных средств, а не дату его формирования. То есть в нашем случае дата должна быть 2 марта.

До 9 числа можно отправлять чеки за безналичную оплату. Если вам заплатили наличкой, а также на карту или электронный кошелек, то чек нужно выдавать сразу же, как только поступят деньги.

Безналом считается перечисление на расчетный счет.

Если самозанятый выставлял счет, а клиент его оплачивал, формировать чек все равно нужно. В противном случае не будет начислен НПД, а для предпринимателя, даже самозанятого, это чревато штрафом.

Поэтому после получения денежных средств нужно найти в приложении раздел «Счета» и в нем выбрать функцию «Создать чек».

Чтобы сформировать и выдать чек, придерживайтесь следующего алгоритма:

Запустите приложение «Мой налог». На главной найдите раздел «Новая продажа». Укажите название работы и ее стоимость. Выберите кто заказчик – физическое или юридическое лицо. Если второй вариант – укажите наименование компании и ИНН.

Теперь можно нажимать на кнопку «Выдать чек» и выбирать способ его отправки клиенту. Он будет зависеть от ваших с заказчиком договоренностей.