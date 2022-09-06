Сбербанк и ВТБ начнут кредитовать в дружественных валютах

Сбербанк и ВТБ начинают кредитовать в юанях, так как на эту валюту есть спрос, сообщает «Прайм» со ссылкой на заявления топ-менеджеров банков, сделанных в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

Помимо юаней, Сбербанк при наличии интереса к индийским рупиями готов также предоставлять кредиты и в этой валюте, заявил зампред правления банка Александр Ведяхин.

«Мы уже сейчас начинаем кредитование в юанях, мы видим на это очень большой спрос. Мы активно работаем с индийской рупией, но пока нет активного спроса на кредиты в индийской рупии, но если он появится, мы, конечно, тоже готовы предоставлять», — признался Ведяхин.

Помимо кредитования, Сбер также собирается привлекать финансирование в китайской национальной валюте: банк планирует разместить облигации на сумму примерно 6 млрд рублей в юанях осенью 2022 года или зимой следующего.

ВТБ в свою очередь имеет 11 проектов, связанных с кредитованием в валютах дружественных стран, сообщил глава банка Андрей Костин. Среди валют самым большим спросом пользуются также юани.

«Да, безусловно. У нас есть сейчас проработки, вот 11 проектов на сумму, эквивалентную примерно 450 млрд рублей. Это запросы в основном на юани, конечно», — ответил Костин на вопрос о том, собирается ли ВТБ запускать корпоративное кредитование в дружественных валютах.

В связи с санкционными ограничениями и прекращением сотрудничества с европейскими и американскими банками российские кредитные организации перестраивают систему корреспондентских отношений и начинают переориентироваться на азиатско-тихоокеанский регион (АТР).