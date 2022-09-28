Банки

Ажиотажный спрос россиян на наличные иссяк

Он упал до 3,7 млрд рублей за 26 сентября.

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Ажиотажный спрос россиян на наличные иссяк

Центробанк зафиксировал резкое падение спроса россиян на наличные в понедельник, 26 сентября. Объем наличных денег в обращении значительно сократился до 3,7 млрд рублей, согласно данным регулятора.

До этого за 22 и 23 сентября ЦБ отчитывался о рекордных за последние шесть месяцев текущего года объемах наличных денег в обращении. В четверг, 22 сентября, этот показатель подскочил до 132,1 млрд рублей, что является максимумом, близким к значениям марта (151,5 млрд рублей). На следующий день желание снять наличные населением было уже не таким сильным — 114,2 млрд рублей. Оба значения не побили рекордов обращения наличных денег после начала спецоперации, когда 25 февраля их объем вырос до 1,4 трлн рублей за сутки. Как отмечали эксперты, всплеск спроса на наличные деньги связан с началом частичной мобилизации, указ о которой был подписан президентом России Владимиром Путиным 21 сентября.

По словам экспертов, опрошенных РБК, технически данные ЦБ демонстрируют весь объем наличности, которая выпущена через кассы и банкоматы кредитных организаций, однако эти цифры близки к величине снятия наличных денег россиянами и предприятиями, так как банки заполняют кассы с оглядкой на изменения в спросе клиентов.

В целом в начале кризиса население активно снимало средства с банковских депозитов и счетов: чуть больше чем за неделю с 24 февраля объем наличных повысился на 2,9 трлн рублей, но их отток из банков остановился, когда ЦБ увеличил ключевую ставку с 9,5% сразу до 20%. В связи с повышением ставки регулятора увеличились и ставки депозитов в банковском секторе. Также ЦБ 9 марта ввел запрет на продажу банками любой иностранной валюты.

Источник: Frank Media
Frank Media
Frank Media

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