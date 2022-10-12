О каких налогах стоит помнить уехавшим из России

С 21 сентября, когда была объявлена частичная мобилизация, в России началась вторая волна эмиграции. Точных данных о том, сколько граждан этой осенью выехало из страны без туристических целей, нет. Однако сообщения властей сопредельных государств прямо или косвенно говорят о массовом притоке людей из России.

Например, в Казахстан с 21 сентября по 4 октября въехало 200 тысяч россиян, выехало 147 тысяч, сообщило республиканское МВД.

МВД Грузии с 21 по 26 сентября зафиксировало въезд более 78 тысяч россиян и выезд более 62 тысяч.

Турция данные о россиянах не публиковала, но МВД республики недавно закрыло для иностранцев 10 районов Стамбула — там теперь нельзя получить туристический ВНЖ на основании договора аренды жилья.

Новыми центрами релокации для граждан РФ стали также Армения, Азербайджан, Узбекистан, Киргизская республика, Таджикистан, Монголия, Сербия, ОАЭ, Катар, Израиль, Иран, Вьетнам, Таиланд, Мексика. Россияне с европейскими визами или видами на жительство отправились в Финляндию и другие страны Шенгена.

Часто страна прибытия определялась по принципу самой близкой сухопутной границы или возможности приобрести самый дешевый билет, делятся опытом россияне в специализированных телеграм-каналах. Главные вопросы, которые их интересуют: перевод денег из РФ, открытие счета в иностранном банке, аренда жилья.

Налоговым вопросам внимания пока уделяется мало. Между тем, в Налоговом кодексе (НК) РФ есть немало «сюрпризов» для тех, кто решил выехать из страны надолго.

Как работает налоговое законодательство?

НК считает налоговыми резидентами России всех лиц, независимо от их гражданства, которые 183 и более дней в течение календарного года находятся на ее территории. При этом резидентский «стаж» физлица не прерывается в отпуск, в период краткосрочного — до полугода — лечения и обучения за рубежом и определяется по итогам года.

«С точки зрения налогового законодательства РФ без разницы, когда лицо выезжает из России — в начале года или во второй половине, поскольку расчет количества дней в РФ будет осуществляться за год. То есть нельзя быть налоговым резидентом России в первой половине года и нерезидентом во второй», — объясняет юрист налоговой практики BGP Litigation Линда Куркулите.

Таким образом, россияне, которые покинули страну только этой осенью, до конца года останутся налоговыми резидентами РФ. Если они получают доходы от источников в России (например, работают на российскую компанию или сдают квартиру в аренду), они будут облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставкам для резидентов — 13% в общем случае или 15%, если совокупный доход за год превысит 5 млн рублей. Доходы от зарубежных источников (например, фриланс на зарубежную компанию) в РФ также будет облагаться стандартным НДФЛ. Отчитаться о доходах из-за рубежа и уплатить налог в таком случае граждане должны самостоятельно, говорится в материалах Федеральной налоговой службы (ФНС).

Сколько платят нерезиденты?

Если россиянин в течение календарного года перестает быть налоговым резидентом, ставка НДФЛ для него вырастает вдвое — до 30% от полученного дохода. Тогда по общему правилу по итогам года его ждет ретроспективный (с начала года, в котором гражданин стал налоговым нерезидентом) пересчет НДФЛ по ставке 30%. В такую ситуацию могут попасть граждане РФ, которые удаленно трудятся на российскую компанию из-за рубежа.

В этом случае работодатель, являющийся налоговым агентом своих сотрудников, будет удерживать 13% НДФЛ с зарплаты, пока работник не проведет 183 дня за рубежом. С того времени как сотрудник потеряет налоговое резидентство, работодатель обязан взимать с его последующих доходов 30% и доначислить недоплаченный НДФЛ за предыдущие месяцы, следует из статьи 226 НК РФ.

В то же время статья 208 НК РФ в числе источников дохода за пределами РФ называет «вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, выполненную работу, оказанную услугу, совершение действия за пределами Российской Федерации». По этому положению ФНС в 2021 году специально давала разъяснения отдельным письмом.

Аналогичное письмо в прошлом году публиковал и Минфин. По нему место, где фактически выполняется работа, можно было определять по месту нахождения работника, а не по регистрации компании. В таком случае работодатель мог вообще не удерживать НДФЛ с сотрудника-нерезидента, не считая источник получения дохода российским. В письме есть уточнение, что в таком случае в трудовом договоре должно быть предусмотрено рабочее место в иностранном государстве. При этом требования к организации рабочего места: наличия рабочего помещения, техники, связи, документации — прописаны не были, что позволяло работодателям эту норму трактовать в пользу сотрудника, рассказывали Frank Media юристы.

Летом Минфин вспомнил об этой коллизии и решил ее устранить. На сайте министерства был опубликован документ, рассказывающий о подготовленном законопроекте, который относит доход работников на удаленке, трудящихся на отечественную компанию за пределами РФ, к доходам от российских источников. Также Минфин предложил обязать компании следить за местоположением своих сотрудников под угрозой штрафа — 20% от суммы недоплаченного налога, который ляжет на плечи бизнеса.

«Предложение Минфина было встречено с большим скепсисом, т. к. по факту привело бы обложению налогом доходов лиц, не являющихся налоговыми резидентами и не осуществляющими деятельность в РФ», — вспоминает партнер ITS WM Игорь Кузнец.

Инициативы Минфина действительно вызвали шквал вопросов, так что министерство поспешило дать свои пояснения.

«Эти люди раньше работали из РФ и платили здесь налоги, мы просто хотим сохранить доходы субъектов. Мы не то что специально это делаем, чтобы 30% собрать, мы просто хотим, чтобы те доходы от НДФЛ, которые поступали в доходы субъектов, сохранились», — объяснял замминистра РФ Алексей Сазанов в кулуарах Московского финансового форума.

По его словам, Минфин готов обсуждать величину ставки налога для дистанционных сотрудников и пообещал, что инициатива не коснется работников зарубежных филиалов российских компаний. Также Минфин обещал, что если у РФ со страной местонахождения сотрудника заключено соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН), то налог, исчисленный в другой стране, можно уменьшить на сумму НДФЛ, уплаченного в России.

На портале нормативных правовых актов есть карточка этого законопроекта, однако до сих пор он находится на этапе получения заключения об оценке регулирующего воздействия.

«Далее он будет направлен на рассмотрение в правительство, и в случае успешного прохождения будет официально опубликован в качестве проекта нормативного правового акта. После этого законопроект будет внесен в Госдуму и начнет проходить все стадии признания», — говорит Куркурулите.

Пока законопроект не стал законом, позиция, отраженная в письмах ФНС и Минфина, остается превалирующей, считает налоговый юрист юрфирмы «Гин и партнеры» Софья Криулина. Формально сейчас работодатель может не удерживать НДФЛ с релоцированных сотрудников-нерезидентов, согласен партнер ITS WM Игорь Кузнец.

У инициатив Минфина может быть много неочевидных негативных последствий, предупреждает управляющий партнер Lenar Wealth Management Ленар Рахманов.

Во-первых, это «создаст дополнительный коллапс для компаний, которые будут вынуждены увеличить удержание НДФЛ практически в два раза». Во-вторых, это подтолкнет релоцированных сотрудников к поиску работы в зарубежных компаниях и кадровому дефициту для российского бизнеса.

Может ли ФНС отследить местонахождение релоканта?

Сейчас ФНС не собирает данные о пересечении гражданами РФ в автоматическом режиме. Налоговики вправе обратиться к органам пограничного или миграционного контроля, чтобы определить точное количество дней нахождения или отсутствия лица на территории страны, считает Кузнец.

«У ФНС есть такая возможность, но мы не можем сказать, что она ее часто использует», — говорит партнер Б1 (бывший российский EY) Антон Ионов. По мнению Рахманова, проверить каждого у ФНС пока возможности нет, но на уровне инспекции или управления вполне могут следить за конкретным бизнесменом.

«Кроме критерия 183 дней, налоговая часто использует термин „страна наибольших экономических интересов“, пытаясь подтянуть под это правило и привлечь под налоги гражданина, если посчитает, что раз у него в данной стране семья, школа детей, недвижимость, бизнес... То должен платить», — добавляет он.

Как снизить налоги?

Главный совет уехавшим от собеседников Frank Media — грамотно воспользоваться оставшимися месяцами налогового резидентства РФ. Например, успеть продать свою недвижимость и автомобиль, если есть такая необходимость. Судя по данным риелторов, она появилась. В первые дни после объявления в стране частичной мобилизации на вторичном рынке жилья Москвы в три раза увеличилось число заявок на срочную продажу квартир. Их владельцы, пытавшиеся покинуть страну, готовы были продать жилье с дисконтом до 20%, отмечали аналитики IRN.

Налоговые резиденты страны платят 13 или 15% от полученного дохода от продажи имущества против 30% для нерезидентов.

В случае с недвижимостью налог можно не платить, если она куплена после 2016 года и находится в собственности более трех лет. Для недвижимости, приобретенной ранее, срок владения, «снимающий» НДФЛ, составляет пять лет. Для иного имущества (гараж, автомобиль и т.д.) минимальный предельный срок владения — три года. Резиденты, которые продают машины или жилье раньше этих сроков, могут уменьшить доход, полученный от продажи, на 250 тысяч рублей и 1 млн рублей соответственно.

«Освобождение от налогообложения в связи с истечением минимального предельного срока владения применяется как в отношении налоговых резидентов, так и налоговых нерезидентов РФ», — говорит Куркурулите. Имущество, в частности недвижимость, действительно рекомендуется продавать в году резидентства, т.к. по общим правилам налоговые нерезиденты не имеют права получения имущественного вычета, соглашается Ионов, однако льгота по сроку владения доступна вне зависимости от резидентского статуса.

Второй совет — выяснить, есть ли у РФ и страны релокации подписанные СИДН и изучить конкретный документ, где обычно перечисляются налоги, которые подлежат зачету в обеих странах. Например, у популярной для релокации Грузии такого соглашения с РФ нет. Кроме того, некоторые страны приостановили СИДН с Россией или заявляют о таких намерениях. Чем это грозит, Frank Media подробно писали здесь.

Третий совет— подумать над изменением формата сотрудничества с работодателем. Например, стать индивидуальным предпринимателем или самозанятым. Это позволит сохранить пониженные ставки налога в РФ. Например, граждане с годовым доходом до 2,4 млн рублей как самозанятые платят 4-6% в зависимости от того, физлицам или юрлицам они реализуют свои услуги.

При доходах до 60 млн рублей в год можно попробовать патентную систему налогообложения и платить 6% от потенциально возможного годового дохода (в разных регионах его оценивают по-своему). А граждане с годовым доходом до 150 млн рублей могут стать ИП на упрощенке и платить 6% на доход и 5-15% на разницу между доходом и расходом в зависимости от региона.

Правда, сумму налога, заплаченного лицом в качестве ИП или самозанятого в РФ, в большинстве случаев не получится зачесть в другой стране, где лицо стало налоговым резидентом, а также в отношении таких доходов не получится применить соглашение об избежании двойного налогообложения, заключает Кузнец.