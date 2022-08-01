И вновь об обособленных подразделениях

Федеральная налоговая служба (письмо от 18.07.2022 № КВ-3-14/7539@) подтвердила уже неоднократно высказываемое Минфином России мнение (письма от 14.06.2016 № 03-02-07/1/36019, от 25.10.2019 № 03-02-07/1/82265, от 28.04.2021 № 03-02-11/32762) по вопросу наличия признаков обособленного подразделения.

Таковыми (п. 2 ст. 11 НК РФ) признаются стационарные (то бишь созданные на срок более одного месяца) рабочие места, находящиеся вне места расположения самой организации.

Рабочим же местом (ст. 209 ТК РФ) признается место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой (исполнением своих трудовых обязанностей) и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя.

В п. 2 ст. 11 НК РФ, правда, сказано, что стационарные рабочие места должны быть не «созданы», а «оборудованы».

И в этой связи возникло весьма устойчивое заблуждение, что если по месту нахождения таких рабочих мест нет собственного имущества организации, то они не признаются «оборудованными», и обособленного подразделения в таком случае не возникает. Следовательно, по месту нахождения таких мест не нужно вставать на налоговый учет.

Такой отмазкой часто пользуется охранные предприятия, которые заключают договоры, например, с торговыми центрами. Они направляют туда своих сотрудников, которые, по идее, только своим грозным видом должны отпугивать от свершения правонарушений склонных к этому посетителей. Оборудование же, например, системы видеонаблюдения и пр., принадлежат заказчикам.

Таким же поводом не ставить на учет возникающие обособленные подразделения пользуются и многие строительно-монтажные организации, особенно субподрядные.

Мол, на стройплощадке нашего ничего нет, только инструмент, и тот на ночь сдаем в каптерку генподрядчика.

Финансовое же ведомство, однако, считает (см. вышеуказанные письма), что под оборудованием рабочего места следует признавать создание всех необходимых для исполнения трудовых обязанностей условий, а также само исполнение таких обязанностей.

И это вполне логично и правильно.

Охранникам ЧОПа работодатель (совместно с заказчиком) обеспечил все условия, включая соблюдения норм по технике безопасности и охране труда? Обеспечил.

Значит, вправе требовать от них скрупулезного выполнения трудовых обязанностей — бдить и не допускать.

Работникам подрядчика заказчик (совместно с работодателем) обеспечил все условия, включая соблюдения норм по технике безопасности и охране труда? Обеспечил.

Значит, вправе требовать от них скрупулезного выполнения трудовых обязанностей — копать, монтировать, штукатурить и пр.

Прямой (со стороны старшего) и косвенный (со стороны заказчика) контроль тоже присутствует.

И если договор заключен более, чем на месяц, то все признаки стационарных рабочих мест имеют место быть, следовательно, возникает обособленное подразделение сор всеми вытекающими из этого обязанностями.

Есть еще одно устойчивое заблуждение — отправление по месту выполнения работ (оказания услуг) своих сотрудников в командировку не влечет оборудования рабочего места.

Почему сделан такой вывод — лично мне непонятно.

Да, наши сотрудники поехали выполнять работы (оказывать услуги) в такое место, откуда возвращаться ежедневно домой не имеют возможности. Поэтому работодатель обязан их там обеспечить жильем (компенсировать затраты на него), и выплачивать суточные (как компенсацию за отсутствие домашнего ужина). И что?

Рабочие места, находящиеся вне места нахождения организации, на которых данные командированные работники выполняют свои обязанности, никуда не исчезают.

И в вышеупомянутых письмах также отмечено, что форма организации работ (вахтовый метод или командировка), срок нахождения конкретного работника на созданном организацией стационарном рабочем месте не имеют правового значения для постановки на учет юридического лица по месту нахождения его обособленного подразделения.

Тут недавно в разделе «Консультации» был задан вопрос: — Заключен договор на проверку и настройку оборудования с организацией, расположенной в другом регионе, на три года. Работы планово производятся по месту нахождения заказчика два раза в год. Продолжительность одного цикла работ в 10-12 дней. Мастера ездят в командировки. Есть ли обязанность регистрировать обособленное подразделение?

Если строго следовать требованиям действующего законодательства, то, в теории, обособленное подразделение возникает.

Хоть и всего два раза в год, но возникает необходимость у подрядчика отправить туда своего работника для выполнения им трудовых обязанностей, то есть возникает там рабочее место на три года.

И если таких договоров заключается несколько, то по каждому из них, в теории, необходимо встать на налоговый учет.

Кто это может найти? В теории, налоговая инспекция заказчика.

При проверке деклараций по налогу на добавленную стоимость инспекторы могут обратить внимание на счета-фактуры подрядчика, стоящего на учете в другом регионе, но регулярно выполняющего работы на подконтрольной территории. Этого может быть достаточно, чтобы привлечь его к ответственности за отсутствие регистрации по месту нахождения ОП.

Еще раз повторю, что это больше теория, но…