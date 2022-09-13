Учет в строительстве

Учет в строительстве

Еще одна попытка реанимировать старый проект

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Учет в строительстве
Иллюстраци: Pavel Danilyuk / pexels

Мастеръ Гамбсъ этимъ полукресломъ

начинаетъ новую партiю мебели.

1865 г.

Санктъ-Петербургъ.

Бронзовую табличку с такой надписью, приняв ее сначала за разыскиваемые бриллианты, бывший предводитель уездного дворянства Ипполит Матвеевич Воробьянинов (он же — Киса), и сын турецкоподданного Остап-Сулейман-Берта-Мария Бендер-бей (он же — Бендер Остап Ибрагимович) обнаружили в восьмом из двенадцати стульев гостиного гарнитура мадам Петуховой.

Предлагаемой вниманию коллег публикацией автор пытается в шестой раз начать реанимацию своего проекта под названием: — Учет в строительстве.

Книга эта (и довольно большими тиражами) неоднократно выходила в своё время в издательствах АБАК и ЭКСМО.

Однако в настоящее время книга в своём классическом (то есть напечатанном на бумаге) виде устаревает уже через пару-другую месяцев после выхода из типографии.

А еще через год-полтора она может вызывать интерес только у антикваров.

Нынешний проект (с его параметрами мы пока еще окончательно не определились) даст возможность оперативно вносить обновления в уже размещенные на сайте публикации.

Пока он будет представлен в виде моих авторских блогов.

Как всё это будет выглядеть дальше — посмотрим. Время покажет.

Хотя и не исключено, что большого интереса мои размышлизмы не вызовут.

Ну, тогда я прекращу работу над этой книгой окончательно.

Ну что ж. Начнем, пожалуй.

Who is кто и кто есть who в капитальном строительстве

Объектами капитального строительства признаются здания, строения, сооружения, объекты незавершенного строительства, за исключением временных построек, киосков, навесов, неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и др.) (п. 10 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации — далее — ГСК РФ).

Данное определение практически не отличается от определения объектов недвижимости, приведенного в ст. 130 Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ), согласно которому недвижимостью признаются объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том числе леса, многолетние насаждения, здания, сооружения, объекты незавершенного строительства и пр.

Под строительством понимается создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов), то есть объектов недвижимости (п. 13 ст. 1 ГСК РФ).

Таким образом, капитальным строительством можно признать создание объектов недвижимости.

К капитальному строительству также следует отнести и реконструкцию объектов недвижимости, под которой, понимается изменение параметров объектов недвижимости, их частей (высоты, количества этажей, площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения (п. 14 ст. 1 ГСК РФ).

Еще к капитальному строительству может быть, в ряде случаев, отнесен и капитальный ремонт тех же самых объектов недвижимости. Это —замена либо восстановление строительных конструкций, замена либо восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения, а также замена либо восстановление отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или улучшающие их показатели (п. 14.2 ГСК РФ).

Итак, с определением процесса капитального строительства вроде разобрались. Это возведение новых, или реконструкция либо капитальный ремонт уже имеющихся объектов недвижимости.

Теперь перейдем к тому, кто же может являться участниками этого увлекательного, длительного и, чаще всего весьма недешевого действа.

Самым главным лицом в этом процессе является застройщик.

Им признается лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке (по праву собственности, безвозмездного пользования, аренды, либо субаренды) строительство объектов недвижимости, их реконструкцию или ремонт (п. 16 ст. 1 ГСК РФ).

Только на имя застройщика может быть выдано разрешение на строительство — документ, подтверждающий соответствие проектной документации требованиям градостроительного плана земельного участка (проекту планировки (межевания) территории) (ст. 51 ГСК РФ). Документ этот дает застройщику право осуществлять строительство (реконструкцию) объектов недвижимости.

Также только застройщику выдается разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Этот документ подтверждает выполнение строительства (реконструкции) объекта недвижимости в полном объеме согласно разрешению на строительство, а также соответствие построенного объекта градостроительному плану земельного участка и проектной документации (ст. 55 ГСК РФ).

В зависимости от назначения объекта и его технических характеристик застройщик имеет право выполнять работы по строительству (реконструкции, ремонту объекта) лично (силами нанятой бригады, друзей, родственников и т. д.) либо с привлечением организаций, являющихся членами той или иной саморегулируемой организации (СРО).

Сергей Верещагин
Сергей Верещагин

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