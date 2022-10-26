Обособленное подразделение подрядчика по месту выполнения работ

Согласно заключенному с заказчиком (застройщиком) договору подрядчик должен выполнить предусмотренные этим самым договором работы по возведению для заказчика (застройщика) объекта недвижимости или по реконструкции (ремонту) объекта, уже имеющегося.

В любом случае данный объект находится (или будет находиться) на территории этого самого заказчика (застройщика).

И, как минимум за сутки до начала выполнения работ по этому договору руководство подрядной (или субподрядной) организации должно будет своим каким-то организационно-распорядительным документом — приказом, распоряжение и т. д., и т. п., и пр. — сформировать временный трудовой коллектив (участок, бригаду, группу), который и будет непосредственно заниматься выполнением этих работ.

Естественно, что будет назначен руководитель этого ВТК — начальник участка, мастер, бригадир, в подчинении которого будут находиться остальные его работники. С него же руководство и будет спрашивать за выполнение этих работ.

Работники данного коллектива (участка, бригады) будут обязаны ежедневно прибывать на свои рабочие места, которыми в этот период будет считаться местонахождение этого самого объекта. И находится оно по адресу, отличному от адреса их работодателя.

О том, что у подрядчика (субподрядчика) в этой ситуации возникает (хотя ему это далеко не всегда нравится) обособленное подразделение, я уже не раз писал. Последняя моя публикация по этому вопросу была в конце июля.

Вся техника постановки на учет по месту нахождения возводящегося (реконструируемого, ремонтируемого) объекта подробно рассмотрена в онлайн-курсе.

Я его внимательно изучил, претензий к Алексею Власову нет. И сам узнал кое-что для себя новое, хотя считал, что довольно неплохо разбираюсь в этом вопросе.

Не повторяя сказанного в курсе, остановимся только на том, что надо будет не позднее месяца со дня начала работ по этому договору (на этом объекте) встать на налоговый учет по месту его нахождения.

Процедура постановки на учет в курсе (что и куда отправлять, и что и где получать) в курсе также дана.

За время выполнения работ подрядчику, возможно, придется:

— платить НДФЛ, удержанный из зарплаты работающих на объекте сотрудников, по месту нахождения этого подразделения и подавать туда соответствующую отчетность (тут также возможны варианты, в зависимости от места нахождения этого объекта и самой организации);

— платить часть налога на прибыль и представлять отдельную декларацию (в обязательном порядке, если объект находится на территории другого РФ, если работы ведутся в своем регионе, то этого можно избежать).

Пожалуй, и всё,

Обязанность по уплате страховых взносов и подачи отчетности по ним возникнет в том, и только в том случае, если на этом участке обязанность по начислению зарплаты и всех удержаний из неё будет возложено на руководителя этого подразделения (или, там, специально нанятого для этих целей бухгалтера). Но это в 99,99% — теоретический вариант. На практике редко какая организация будет осложнять себе этим работу.

Так что работы добавляется относительно немного, а неприятных последствий будет значительно меньше.

И после того, как работы рано или поздно будут закончены (это когда-нибудь, да будут), руководитель работ на этом объекте подпишет последний документ с заказчиком и покинет его, данное обособленное подразделение можно будет считать закрытым.

После этого необходимо будет, не затягивая, сняться с налогового учета в этой налоговой инспекции. Процедура снятия с учета в курсе также рассмотрена.

И к новым объектам, то есть к новым обособленным подразделениям!