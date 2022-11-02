Временные здания и сооружения: что с учетом и затратами

Согласно народной строительной мудрости, любая стройка начинается с возведения забора и туалета. Но если в настоящее время, чаще всего, вместо возведения стационарного сооружения из горбыля на два отделения с буквами «М» и «Ж» арендуют либо покупают биотуалеты (и дешевле, и гигиеничней), то без ограждения стройплощадки приступить к работам по строительству объекта никто не позволит.

А после забора наступает черед мест хранения стройматериалов, подъездных путей, производственных, бытовых и других помещений, необходимых для производства строительно-монтажных работ и обслуживания работников строительства.

Все они возводятся только на время строительства, и после его завершения сносятся, либо перевозятся (если это возможно) на другую строительную площадку.

Приказом Минстроя России от 19.06.2020 № 332/пр была утверждена Методика определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства.

К таковым объектам, в частности, могут быть отнесены (п. 5 Методики):

– монтируемые мобильные (инвентарные), сборно-разборные, контейнерные (с необходимым оснащением оборудованием, мебелью и хозяйственным инвентарем) здания и сооружения;

– приспосабливаемые на период строительства, существующие и возводимые (с учетом необходимого обустройства) производственные, складские, вспомогательные, административные, бытовые, общественные, жилые (по отдельным видам строительства) здания и сооружения;

– устройства (приспособления) и обустройства (сооружения, конструкции).

Также временные здания и сооружения подразделяются на титульные и нетитульные.

Титульными ВЗиС (п. 3 Методики) признаются объекты, предназначенные для обеспечения нужд строительства. Они принимаются к учету заказчиком (застройщиком), и затем передаются для непосредственного использования генеральному подрядчику, который, в свою очередь, может передать их тому или иному субподрядчику.

Затраты на возведение и последующую ликвидацию временных титульных зданий (сооружений) определяются нормативным (или расчетным) методом и включаются в главу 8 сводного сметного расчета (п. 2?1 Методики). Эти затраты, следовательно, заказчик (застройщик) должен признать капитальными вложениями и включить, после их завершения, в первоначальную стоимость построенного объекта.

Данное временное титульное здание (сооружение) может быть передано подрядчику как за плату (сдано в аренду), так и без взимания какой-то платы.

Учета у подрядчика (субподрядчика) арендованного у заказчика (застройщика) титульного ВЗиС в регистрах бухгалтерского учета должен вестись согласно требованиям ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Я еще не подружился с этим Стандартом (никак он у меня не разложится по полочкам), так что просто дам ссылку на наш онлайн-курс, где, как мне кажется, это чудеснейшее творение Минфина разобрано максимально подробно и максимально доступно.

Просто передача в пользование такого здания (сооружения) конкретному подрядчику не является безвозмездной. Такая обязанность – без взимания дополнительной платы передать то или иное временное здание (сооружение) подрядчику, обеспечить ему доступ к сетям электроснабжения и т. д. – обычно предусматривается в договоре (п.п. 2 и 3 ст. 747 ГК РФ).

Хотя в (десятилетней давности) письме Минфина России от 12.09.2012 № 03-07-10/20 был сделан довольно интересный вывод.

Чиновники согласились с тем, что имущество, полученное во временное пользование в рамках возмездного договора (договора подряда) не считается безвозмездно полученным для целей налогообложения прибыли.

Однако перед этим заявили, что оказание заказчиком подрядчику услуг по передаче в пользование временных титульных зданий и сооружений является объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость.

Хотя это касается одного и того же договора!

Но вернемся к подрядчику (точнее, генеральному подрядчику).

Для него возведение титульного временного здания (сооружения) является выполнением СМР для заказчика (застройщика), точно так же, как и строительство основного объекта.

Вначале, согласно графику производства работ, строим необходимые титульные времянки.

Если генеральный подрядчик времянку эту строит сам, то затраты на её возведение он соберёт записями:

Дебет счета 20 Кредит 10, 70, 69, 25 и др.

Передача её заказчику по приемопередаточному акту:

Дебет счета 62 Кредит счета 90.01;

Дебет счета 90.03 Кредит счета 68.02;

Дебет счета 90.02 Кредит счета 20.

Фактические затраты на возведение этой времянки, вероятнее всего, будут несколько меньше, чем предусмотренная главой 8 ССР ее договорная стоимость.

То есть при возведении этой времянки генеральный подрядчик тоже должен получить прибыль.

Если обязанность по ее возведению возлагается на субподрядчика, то ее передача заказчику производится также стандартным способом.

Субподрядчик собирает все затраты на 20 счете:

Дебет счета 20 Кредит 10, 70,69, 25 и др.

Закончив строительство (возведение, сооружение) этой времянки, он её передает заказчику (застройщику), вероятнее всего, с некоторой прибылью:

Дебет счета 62 Кредит счета 90.01;

Дебет счета 90.03 Кредит счета 68.02;

Дебет счета 90.02 Кредит счета 20.

Генеральный подрядчик примет затраты по возведению этого здания (сооружения):

Дебет счета 20 Кредит счета 60;

Дебет счета 19 Кредит счета 60;

Дебет счета 68.02 Кредит счета 19.

Затем, уже по своему акту, и, видимо, с несколько большей стоимостью, чем принял, передаст ее заказчику (застройщику):

Дебет счета 62 Кредит счета 90.01;

Дебет счета 90.03 Кредит счета 68.02;

Дебет счета 90.02 Кредит счета 20.

После того, как заказчик примет это здание (сооружение) себе на учет (это может быть и основное средство, и, в некоторых случаях, но, мне кажется, намного реже – хозяйственный инвентарь) он передаст его для использования генеральному подрядчику.

Как мы уже говорили в публикации от 23 октября, имущество на стройплощадке не может быть бесхозным, в обязательном порядке у него должна иметься фамилия, имя, и (при наличии) отчество. То есть ответственный материально сотрудник, отвечающий за его правильное использование и сохранность.

Такая передача – от представителя заказчика представителю генерального подрядчика – должна быть оформлена каким-нибудь документом – накладной, актом, распиской и пр.

Однако в регистрах бухгалтерского учета принявшей стороны (если только это не передача по договору аренды) она никак не отражается, так как это имущество заказчика, который и ведет учет его, начисляет амортизацию (если это основное средство), отражает затраты на содержание и т. д., и т. п., и пр.

Как-то на сайте, но уже довольно давно, коллега задал вопрос: – Какими проводками отразить в бухгалтерском учете принятие строительной площадки от инвестора?

Я попытался выяснить подробности: – А какой договор вы с ним заключили?

Ответ: – Я же ясно написал – ИНВЕСТИЦИОННЫЙ. Проводки мне какие делать? Если не знаешь, не лезь. Может, кто, более сведущий, подскажет.

Потом подключился какой-то специалист по инвестиционным этим договорам, и они пришли к мнению, что эту строительную площадку нужно отразить на 08 счете. Я не стал участвовать в этой дискуссии, так что понял, что у них чисто свой бухучет и свое налогообложение.

Нетитульными временными зданиями и сооружениями (п. 3 Методики) признаются объекты, предназначенные для организации работ на строительной площадке, а также иные временные сооружения и специальные вспомогательные сооружения и устройства, необходимые на период выполнения отдельных видов строительных работ и работ по монтажу оборудования (монтажных работ).

Затраты на возведение, разборку, демонтаж, амортизацию, текущий ремонт, эксплуатацию, содержание и перемещение нетитульных временных зданий и сооружений учитываются нормативами накладных расходов по видам работ в соответствии со сметными нормативами, сведения о которых включены в федеральный реестр сметных нормативов (п. 6 Методики).

Нетитульные времянки генеральный подрядчик (или субподрядчик) возводит для себя, и принимает себе к учету (в зависимости от установленного срока службы и фактической стоимости) либо как объект основных средств (на счете 01), либо как хозяйственный инвентарь (то бишь, по новой моде, запасы) на счете 10.9 (или, опять по новой, установленной уже 1С, моде) на 10.20... и что-то там еще.

И, если строго по теории, то затраты на возведение нетитульной времянки вначале следует собрать на счете 23, а уже потом признать основным средством (точнее, вначале капитальными вложениями), или же запасами (хозяйственным инвентарем).