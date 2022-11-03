Нетитульные временные здания и сооружения: нюансы для бухгалтера

Допустим, что подрядчик, в соответствии с проектной документацией, перед началом выполнения своих работ должен для себя же возвести нетитульную времянку.

Как было сказано в предыдущей публикации, затраты на её возведение собираются (согласно Инструкции по применению Плана счетов) на балансовом счете 23 «Вспомогательное производство».

По завершению сего процесса, если он займет относительно небольшой срок, в пределах одного месяца, в крайнем случае, по окончанию этого месяца, необходимо будет предоставить в бухгалтерию, как минимум, следующие документы:

– документ, подтверждающий окончание возведения (сооружения) данного ВЗиС и передачу его сотруднику (бригадиру, мастеру, прорабу), отвечающему за его использование*;

*Рекомендуемым образцом такого документа может служить Акт о сдаче в эксплуатацию временного (нетитульного) сооружения, форма которого (№ КС-8) была утверждена постановлением Госкомстата России от 11.11.99 № 100.

– утвержденный руководством организации (уполномоченным на это лицом) акт на списание материалов, использованных при возведении (сооружении) этого ВЗиС;

– документ о начислении заработной платы сотрудникам, непосредственно возводившим (сооружавшим) это ВЗиС;

– другие документы, подтверждающие использование ресурсов организации при возведении (сооружении) этого ВЗиС**.

** Если в этом процессе была задействована еще и какая-то строительная техника, то за образец таких документов можно взять унифицированные формы, утвержденными постановлением Госкомстата РФ от 28.11.97 № 78 (рапорт о работе башенного крана по форме № ЭСМ-1, Путевой лист строительной машины по форме № ЭСМ-2, Рапорт о работе строительной машины (механизма) по форме № ЭСМ-3 и др.).

На основании утвержденного руководством акта (производственного отчёта) об использовании материалов, подтверждающего, что этим материалы в указанном количестве были действительно израсходованы на возведение данного ВЗиС (а не ушли в каком-то, одному этому бригадиру или мастеру известном, направлении) бухгалтерия оценивает их в денежном выражении и списывает с материального отчета данного сотрудника записями:

Дебет счета 23 Кредит счета 10.

На основании документов о начислении заработной платы занимавшимся сим процессом рабочим, оплата их труда включается в затраты на возведение ВЗиС записями:

Дебет счета 23 Кредит счета 70.

На эту зарплату бухгалтерия должна начислить страховые взносы в фонды по соответствующим ставкам:

Дебет счета 23 Кредит счета 69.

Если при строительстве этой времянки использовалась какая-то техника, то на основании рапортов, путевых листов и других первичных документов:

Дебет счета 23 Кредит счета 25.

Дальше попробуем разобраться, стоит ли заправлять салат «оливье» кетчупом (или соевым соусом) или лучше не заниматься такими изысками (или извращениями) и оставить для заправки майонез (или сметану с горчицей)?

Это я по требованиям, которые выдвинули новые Стандарты (ФСБУ 5/2019, ФСБУ 26/2020 и ФСБУ 6/2020) для определения фактических затрат при изготовлении (возведении, сооружении) таких активов.

Независимо от того, будет ли признана такая времянка запасами (инвентарем) или основным средством, как ФСБУ 5/2019 (подп. «г» п. 11), так и ФСБУ 26/2020 (подп. «ж» п. 10) требуют (или рекомендуют, или обязывают) включить в их стоимость оценочные обязательства, в том числе по будущему демонтажу, утилизации имущества и восстановлению окружающей среды, а также возникшего в связи с использованием труда работников организации.

Я тут в последнее время более подробно стал разбираться с этим вопросом и пришел к выводу, что в 99% случаев начислять его мы не то, что просто не обязаны, а вообще не имеем права.

Порядок определения суммы оценочных обязательств и их отражения в регистрах бухгалтерского учета установлен Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденным приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н.

Оценочные обязательства отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов, то есть балансового счета 96"Резервы предстоящих расходов".

В зависимости от их характера величина оценочных обязательств может быть отнесена на расходы по обычным видам деятельности, на прочие расходы, включена в стоимость актива (п. 8 ПБУ 8/2010).

Таким образом, в рассматриваемой ситуации записи должны быть:

Дебет счета 23 Кредит счета 96.

Но при этом следует иметь в виду, что оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете при одновременном соблюдении следующих трех условий (п. 5 ПБУ 8/2010):

1. у организации существует обязанность, явившаяся следствием прошлых событий ее хозяйственной жизни, исполнения которой организация не может избежать;

2. уменьшение экономических выгод организации, необходимое для исполнения оценочного обязательства, вероятно;

3. величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена.

По первому условию. В самом общем случае при приобретении либо возведении основного средства его собственник не может точно (ну хотя бы с вероятностью в 50%) знать, возникнет ли у него через 5, или, тем более, 15-20 лет, обязанность по ликвидации этого объекта. Тут 100500 вариантов. Объект лет через 5-7 будет модернизирован, что увеличит срок его службы раза в полтора, а то и два. А еще через год собственник примет решение его продать. Поэтому кто и когда будет заниматься его ликвидацией? Кто-нибудь и когда-нибудь.

При возведении же временного здания (сооружения) у подрядчика спустя определенный проектной документацией срок обязанность ликвидировать эту времянку возникнет с вероятностью почти 100%. Ну, если только заказчик не решить разорвать с ним договор и пригласить другого подрядчика. Так что это условие именно для возводимых подрядчиком ВЗиС будет соблюдено.

По второму условию. Уменьшение экономических выгод, то есть возникновение затрат (хотя и компенсируемых заказчиком) не то, что вероятно, а однозначно.

По третьему условию. Как-то оценить (пусть и приблизительно) сегодня затраты, которые возникнут через полтора-два, а то и три года, и считать их экономически обоснованными, на мой взгляд, несколько самонадеянно. Тем более, что ни Стандарты (как 5/2019, так и 26/2020), ни ПБУ 8/2010 какой-либо методики не предлагают. Типа: – сами-сами-сами, но, поточнее.

Поэтому, считаю, что вот это третье условие – экономически обоснованная оценка такого обязательства практически невозможна.

Следовательно, отражать такое обязательство в затратах по возведению ВЗиС организация не обязана, так как соблюсти все три условия п. 5 ПБУ 8/2010 она не имеет возможности.

И мы остановились на том, что затраты на возведение этой нетитульной времянки бухгалтерия получила.

Следующий шаг – получить от господ технарей информацию о сроке, на который она возводится.

Если менее чем через год эта времянка должна быть разобрана, то, вне зависимости от ее стоимости (хоть 50 тыс. руб., хоть полтора миллиона) признаем её хозяйственным инвентарем, что в регистрах бухгалтерского учета должно быть отражено записью:

Дебет счета 10.09 (или 10.20... и что-то там еще) Кредит счета 23.

Следующей записью надлежит списать на общепроизводственные затраты (а не расходы) её стоимость:

Дебет счета 25 Кредит счета 10.09 (или 10.20....).

И считаю, что как в регистрах бухгалтерского учета, так и в налоговом учете эти затраты следует признать прямыми.

Ведь эта времянка возводилась для использования именно на этом объекте.

В очередной раз повторю, что списывается только стоимость этого ограждения (или там временной электропроводки, и т. д., и т. п., и пр.).

Сама эта времянка никуда не делась только от того, что стоимость ее в первый же день начала ее эксплуатации стала нулевой. Она будет использоваться следующие там шесть (или восемь) месяцев, ее (при необходимости) будут ремонтировать, за ее сохранность весь этот срок отвечает принявший её бригадир (мастер, прораб). Потом (мы это чуть позже рассмотрим) возникнут затраты на ее ликвидацию, и, возможно, останутся какие-то пригодные к дальнейшему использованию материалы.

Если срок использования возведенной времянки больше года, то порядок её учета будет несколько интереснее.

Но об этом в следующей публикации.

To be continued.