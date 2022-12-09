Ремонт, который надо капитализировать

Вот уже почти год, как мы ведем учет основных средств и капитальных вложений (то есть приобретения, изготовления или возведения объектов основных средств) согласно требованиям ФСБУ 6/2020 и 26/2020.

С рядом возникших проблем вроде бы уже разобрались. Как выяснилось, для большинства ничего такого страшного и ужасного нет. Продолжаем работать, как и работали раньше, выбрав наиболее подходящий для своей организации вариант.

Но вот учет затрат на ремонт для очень многих коллег стал вызывать какой-то суеверный ужас, а то и панику. Да еще и аудиторы, консультанты и эксперты всякие подливают масла в огонь своими консультациями и семинарами, настаивая, и очень часто необоснованно, что если плановый ремонт обошелся не очень дешево, то его в обязательном порядке необходимо капитализировать, а не признавать, как было раньше затратами по содержанию объекта, который отремонтировали.

Поэтому я решил высказать свою точку зрения, которая, кстати, поддержана Комитетом по бухгалтерскому учету ИПБ России. В состав его входят, если что, и сотрудники Департамента регулирования бухгалтерского учёта, финансовой отчётности и аудиторской деятельности, который и занимался разработкой этих самых Стандартов.

То тесть мое мнение можно считать почти официальным.

И напомню, что, согласно последнему предложению п. 10 ФСБУ 6/2020 самостоятельными инвентарными объектами признаются также существенные по величине затраты организации на проведение ремонта, технического осмотра, технического обслуживания объектов основных средств с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев.

Кроме того, ремонт, технические осмотры, техническое обслуживание объектов основных средств в некоторых ситуациях также могут быть признаны капитальными вложениями.

Так вот, это не для всех, а только для некоторых.

Под этими некоторыми следует понимать отдельные отрасли производства, где эксплуатируются опасные промышленные объекты, и документацией по их эксплуатации предусмотрены обязательное (вне зависимости от их фактического состояния) регулярное (раз в несколько лет) обслуживание и обязательный (также вне зависимости от фактического состояния) ремонт.

Затраты на такой обязательный ремонт могут быть для организации весьма существенными (10, 20, а то и больше процентов от стоимости самого объекта).

И если отнести такие понесенные затраты, как и затраты на любой другой ремонт, на себестоимость продукции (работ, услуг) текущего отчетного периода, то может возникнуть искажение показателей как текущего периода, так и последующих.

В этом случае понесенные затраты, направленные на обеспечение бесперебойной работы объекта в следующие отчетные годы, будут включены в себестоимость продукции (работ, услуг) текущего года.

И себестоимость продукции, изготовленной и реализованной в текущем году, таким образом, может быть несколько (или существенно) завышена, а себестоимость продукции следующих периодов (до проведения очередного обязательного ремонта) окажется заниженной.

Это может сказаться как на финансовом результате текущего и следующего периодов, так и на стоимости чистых активов организации.

Понесенные существенные затраты, направленные на поддержание работоспособности объекта основных средств в течение достаточного длительного периода времени (превышающего 12 месяцев), по своему экономическому содержанию ближе всего к расходам будущих периодов.

Инструкцией по применению плана счетов установлено, что такие затраты отражаются по дебету балансового счета 97.

По дебету счета 97 могут отражаться, в том числе и затраты, связанные с неравномерно производимым в течение года ремонтом основных средств (когда организацией не создается соответствующий резерв или фонд).

И накопленные по дебету счета 97 затраты переносятся затем в течение установленного организацией срока на счета учета затрат на производство (20, 23, 25), или на счета учета расходов (26, 44).

Сальдо по счету 97 показывает остаток понесенных затрат, еще не перенесенных на затраты по производству продукции (выполнению работ, оказанию услуг), или непосредственно на расходы.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности сумма этих затрат обычно отражается в Разделе II Баланса (формы № 1) по строке 1210 «Запасы» или по строке 1260 «Прочие оборотные активы».

В Отчете о движении денежных средств (форме № 4) затраты на проведение такого ремонта, следовательно, должны быть указаны в разделе «Денежные потоки по текущим операциям» по строке 4121 «Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги».

Однако такие затраты непосредственно связаны с эксплуатацией объекта основных средств и направлены на получение дохода в течение периода, превышающего 12 месяцев.

Следовательно, их оптимально признать внеоборотными активами.

Таким образом, существенные затраты на проведение регулярного обязательного ремонта, проводимого с периодичностью более 12 месяцев, можно признать капитальными вложениями (подп. «ж» п. 5 ФСБУ 26/2020).

В регистрах бухгалтерского учета, если такой ремонт выполнила сторонняя организация, понесенные затраты следует отразить записями:

Дебет счета 08 Кредит счета 60.

Если регулярный дорогостоящий ремонт был выполнен силами своего ремонтного подразделения, то записи будут:

Дебет счета 08 Кредит счета 23 (субсчет «Затраты на ремонт»).

Произведенный ремонт не изменяет технические характеристики этого объекта (здания, сооружения, оборудования) и не увеличивает срок его полезного использования.

И увеличивать первоначальную стоимость объекта, получается, не совсем верно.

Тем более, что через установленный в технической документации срок (два-три-четыре года) необходимо будет вновь произвести аналогичные недешевые процедуры.

В п. 10 ФСБУ 6/2020 «Основные средства» (в последнем его предложении) указано, что учитывать такие капитальные вложения следует, как отдельную единицу учета объектов основных средств (отдельный инвентарный номер).

Его первоначальная стоимость — фактические затраты на проведение обязательного дорогостоящего ремонта, так сказать, «основного» объекта.

Срок полезного использования — период времени до проведения следующего обязательного дорогостоящего ремонта.

Понесенные затраты будут в этом случае переноситься на себестоимость произведенной продукции (выполненных работ, оказанных услуг) через механизм амортизации одновременно с амортизацией «основного объекта».

В балансе стоимость такого «виртуального» объекта будет отражена, как и стоимость других объектов основных средств (внеоборотных активов) по строке 1150 «Основные средства».

В отчете о движении денежных средств (форме № 4) затраты на проведение такого ремонта будут показаны в разделе «Денежные потоки от инвестиционных операций» по строке 4221 «Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов».

Расходы на ремонт основных средств и иного имущества, произведенные организацией, рассматриваются как прочие расходы и признаются для целей налогообложения в том отчетном периоде, в котором они были осуществлены, в размере фактических затрат (п. 1 ст. 260 НК РФ).

Определения термину «ремонт» НК РФ не дает. Следовательно (п. 1 ст. 11 НК РФ), использует те же определения, что и в бухгалтерском учете.

Если организация принимает решение отражать затраты на дорогостоящий обязательный ремонт, как некий «виртуальный» объект в дополнение к «основному», то он может быть признан таковым, по нашему мнению, и для целей налогообложения прибыли.

Его вполне можно признать средством труда, используемым при производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) в течение периода, превышающего 12 месяцев, то есть до проведения следующего такого обязательного дорогостоящего ремонта.

И затраты на него, вероятнее всего, будут больше, чем лимит, установленный в п. 1 ст. 257 НК РФ (100 000 руб.).

То есть, соблюдены все условия для признания его основным средством для целей налогообложения прибыли.

Следовательно, если организация принимает решение отразить такой ремонт в регистрах бухгалтерского учета не как расходы будущих периодов (или как текущие затраты либо расходы), а как основное средство, то и для целей налогообложения прибыли такой актив, считаю, также можно признать основным средством — в той же сумме и с тем же сроком полезного использования.

Классификацией основных средств срок полезного использования такого актива не установлен, следовательно — срок полезного использования устанавливается организацией в соответствии с техническими условиями или рекомендациями изготовителей (п. 6 ст. 258 НК РФ).

И если подлежащий обязательному (плановому) дорогостоящему ремонту объект основных средств является недвижимостью, то и произведенный ремонт, учтенный как отдельный инвентарный объект («подобъект к основному объекту») в его составе, также, считаю, следует признать недвижимым имуществом.

Если данная недвижимость облагается налогом на имущество по кадастровой стоимости (ст. 378.2 НК РФ), то ремонт его, вне зависимости от того, учтен ли он как объект основных средств, или нет, кадастровую стоимость объекта не изменяет.

Проведение ремонта не требует получения Разрешения на строительство, а после его окончания, соответственно, не требуется получать Разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и изменять его кадастровую стоимость.

Следовательно, налоговая база по данному объекту не увеличивается.

А вот если «основной» объект включается в налогооблагаемую базу по среднегодовой стоимости по данным бухгалтерского учета (ст. 375 НК РФ), то данный «подобъект», как объект недвижимости, облагаемую базу будет увеличивать.

К такому выводу Минфин России пришел в своем письме от 05.08.2021 № 03-05-05-01/62786.

Суммы начисленного налога будут относительно небольшие, и срок полезного использования тоже не особенно великим (до проведения следующего такого ремонта), но от обязанности учитывать такой объект при начислении налога на имущество это не освобождает.

И еще раз повторю, что обязательные (независимо от технического состояния объекта) ремонты предусмотрены далеко не для всех, а только для весьма небольшого количества организаций. Да и у них далеко не все объекты необходимо ремонтировать таким образом — раз в несколько лет, вне зависимости от того, исправен он, или уже нет.

А вот для остальных объектов такая жесткая необходимость в проведении ремонтов никакими инструкциями, технической документацией и т. п. не установлена.

Следовательно, не нервничаем, не устраиваем истерик на пустом месте, а работаем так же, как и до этого.

А к господам консультантам, экспертам и аудиторам у меня большая просьба: — Коллеги, не вводите клиентов в заблуждение. Я, конечно, понимаю, что мы на них деньги зарабатываем. Но…