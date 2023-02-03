Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

После того, как работы по возведению объекта недвижимости в рамках проекта будут завершены, инвестор (или от его имени и по его поручению — технический заказчик) вновь должен посетить те же самые коридоры власти, где ранее он получал разрешение на строительство.

Цель нового визита — получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Данный документ (п. 1 ст. 55 ГСК РФ) удостоверит, что работы по возведению объекта выполнены в полном объеме согласно имеющемуся разрешению на строительство. Он также подтверждает, что построенный объект соответствует градостроительному плану земельного участка и проектной документации.

Кроме заявления на выдачу разрешения на ввод необходимо представить также документы, перечень которых приведен в п. 3 ст. 55 ГСК РФ.

К ним, в частности, относятся:

— правоустанавливающие документы на земельный участок

— градостроительный план земельного участка;

— разрешение на строительство;

— акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора);

— документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и подписанный лицом, осуществляющим строительство;

— другие документы, приведенные в указанном пункте.

Уполномоченный орган, выдавший разрешение на строительство, в течение пяти рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, обязан обеспечить проверку предоставленных документов, осмотр объекта и принять решение о выдаче заявителю разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или об отказе в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа (п. 5 ст. 55 ГСК РФ).

Решение об отказе в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию может быть оспорено в судебном порядке (п. 8 ст. 55 ГСК РФ).

Полученное разрешение на ввод объекта в эксплуатацию дает возможность инвестору (застройщику) зарегистрировать возникновение права собственности на возведенную недвижимость.

Затраты на эту регистрацию, как я уже раньше не раз говорил, оптимально признавать затратами на капитальные вложения и включать в первоначальную стоимость возведенного объекта.

Также наличие разрешения на ввод объекта в эксплуатацию дает организации право (но не всегда обязывает) признать возведенный объект пригодным к использованию в запланированных целях и признать его основным средством (п. 18 ФСБУ 26/2020).

Напомню еще раз, что выданное разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости (и это не обязательно объект основных средств) представляет собой документ, который удостоверяет выполнение его строительства в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство (п. 1 ст. 55 ГСК РФ).

Выданное ранее разрешение на строительство (п. 1 ст. 51 ГСК РФ) удостоверяет, что представленная застройщиком проектная документация соответствует градостроительному плану земельного участка.

Таким образом, разрешение на ввод подтверждает только, что участникам строительства выполнены все работы, предусмотрены разработанным ранее проектом. Но проектно-сметная документация (ПСД) не обязательно содержит весь перечень работ, которые необходимо выполнить для того, чтобы объект начал функционировать.

Так же напомню, что Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию утверждены постановлением Правительства от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

В общем случае проект должен состоять из 12-ти разделов (п. 9 Положения).

Если финансирование строительства объекта капитального строительства не происходит за счет бюджетных средств, то необходимость и объем разработки ряда разделов определяются заказчиком (в данной ситуации — инвестором) и указываются в задании на проектирование.

К таким разделам, в частности, относятся:

— 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»;

— 6 «Проект организации строительства»;

— 10(1) «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»;

— 11 «Смета на строительство объектов капитального строительства».

Например, в ПСД, на основании которой было получено разрешении на строительство, может быть и не предусмотрен комплекс отделочных работ. На их выполнение, допустим, застройщик (точнее, инвестор) намеревается заключить договор с другим подрядчиком (и не с тем, который возводил само здание) уже после получения разрешения на ввод.

Следовательно, и после получения разрешения работы в уже построенном здании еще могут продолжаться.

Затраты на их проведение, также должны быть отнесены на увеличение его первоначальной стоимости.

К аналогичным выводам пришел и Президиум ВАС РФ. В постановлении от 16.11.2010 № ВАС-4451/10 (доведенным до сведения налоговых органов письмом ФНС России от 12.08.2011 № СА-4-7/13193@) отмечено, что выдаваемое на основании ст. 55 ГСК РФ разрешение на ввод объекта в эксплуатацию само по себе не может рассматриваться в качестве безусловного доказательства, свидетельствующего о доведении строящегося объекта до состояния готовности и возможности его эксплуатации. Этот документ удостоверяет иные характеристики объекта, а именно его соответствие градостроительному плану земельного участка и проектной документации и выполнение строительства согласно разрешению на строительство.

В дальнейшем такие же выводы были сделаны и в других судебных решениях.

Например:

— Определение ВАС РФ от 01.12.2011 № ВАС-11429/11 по делу № А27-13785/2010;

— Постановление Арбитражного суда Московского округа от 16.11.2016 № Ф05-8421/2016 по делу № А40-26076/2016;

— Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 22.10.2020 № Ф08-8073/2020 по делу № А63-14886/2019;

— Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 13.11.2020 № Ф04-4926/2020 по делу № А75-10474/2019.

И только после того, как руководство организации примет технически обоснованное и документально оформленное решение о пригодности объекта к эксплуатации, капитальные вложения будут считаться законченными, и объект переведётся в состав основных средств (амортизируемого имущества для целей налогообложения).

За образец документа, которым подтверждается пригодность объекта к использованию в запланированных целях (то есть к эксплуатации), можно взять Акт о приеме-передаче здания (сооружения) по форме ОС-1а (утвержден постановлением Госкомстата России от 21.01.2003 № 7).

Акт в одном экземпляре заполняется назначенной приказом руководителя комиссией, в состав которой может быть (но не обязан) включен представитель бухгалтерской службы. На 3-ей станице акта эта комиссия высказывает свое заключение о пригодности объекта к использованию.

На 1-й странице акта также указывается установленный комиссией срок полезного использования этого объекта.

Дата утверждения ОС-1а руководителем организации и является основанием для перевода объекта в состав основных средств.

Вот здесь и будет сделана окончательная запись, подтверждающая завершение капитальных вложений и принятие к учету объекта основных средств:

Дебет счета 01 Кредит счета 08.