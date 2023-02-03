Какие объекты основных средств относят к инвентарным объектам

В предыдущей публикации мы остановились на том, что капитальные вложения по возведению объекта недвижимости признаны завершенными, регистрация возникновения права собственности на него – произведена, объект признан пригодным к использованию и должен быть принят к учету в качестве объекта основных средств.

Единицей учета и классификации основных средств является инвентарный объект (п. 10 ФСБУ 6/2020).

Инвентарным объектом следует считать объект основных средств со всеми приспособлениями и принадлежностями, либо отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций.

При этом следует принимать во внимание порядок классификации основных фондов (средств), установленный Общероссийским классификатором основных фондов ОК 013-2014 (СНС 2008), введенным в действие приказом Росстандарта от 12 декабря 2014 г. № 2018-ст (далее –ОКОФ).

При принятии к учету нежилых зданий (код ОКОФ 210.00.00.00.000) объектом учета и классификации следует признавать каждое отдельно стоящее здание.

Если здания примыкают друг к другу и имеют общую стену, но каждое представляет собой самостоятельное конструктивное целое, их считают отдельными объектами.

В состав зданий входят коммуникации внутри зданий, необходимые для их эксплуатации, такие, как:

система отопления, включая котельную установку для отопления (если последняя находится в самом здании);

внутренние сети водопровода, газопровода и водоотведения со всеми устройствами и оборудованием;

внутренняя сеть силовой и осветительной электропроводки со всей осветительной арматурой;

внутренние телефонные и сигнализационные сети;

вентиляционные устройства общесанитарного назначения;

подъемники и лифты.

Фундаменты под объектами, в частности, котлами, генераторами, станками, машинами, аппаратами и пр., расположенными внутри зданий, не входят в состав здания, кроме фундаментов крупногабаритного оборудования.

Фундаменты этих объектов входят в состав установленных на них объектов. Фундаменты крупногабаритного оборудования, сооруженные одновременно со строительством здания, входят в состав здания.

Они, как и ряд других специализированных инженерно-строительных сооружений, являются неотъемлемыми составными частями самих зданий.

Наружные пристройки к зданию, имеющие самостоятельное хозяйственное значение, отдельно стоящие здания котельных, складов, гаражей, и пр. являются самостоятельными объектами.

Когда различные помещения одного и того же здания (включая помещения, встроенные в здания) имеют различных собственников или используются для различных видов деятельности, объектами учета и классификации могут быть отдельные помещения.

Сооружениями (код ОКОФ 220.00.00.00.000) признаются результаты выполненных строительных работ, представляющие собой объемные, плоскостные или линейные строительные системы.

Они имеют наземную, надземную (либо подземную) части, состоящие из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначены для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов.

Сооружениями можно признать, в частности:

автомобильные и железные дороги, взлетно-посадочные полосы аэродромов;

мосты, эстакады, тоннели;

водные магистрали, плотины и другие гидротехнические сооружения;

магистральные трубопроводы, линии связи и электропередачи;

местные трубопроводы;

шахты;

сооружения для отдыха, развлечений и проведения досуга.

При принятии к учету сооружений объектом учета и классификации является каждое отдельное сооружение со всеми устройствами, составляющими с ним единое целое.

В состав автомобильной дороги в установленных границах подлежат включению:

земляное полотно с укреплениями;

верхнее покрытие и обстановка дороги (дорожные знаки и т.п.);

другие относящиеся к дороге сооружения, в том числе ограждения, сходы, водосливы, кюветы, мосты длиной не более 10 м.

В состав моста подлежат включению:

пролетное строение;

опоры;

мостовое полотно (мостовые охранные брусья, контрольный и мостовой настил).

В состав эстакады подлежат включению:

фундамент;

опоры;

пролетные строения;

настил;

пути по эстакаде;

ограждения.

В состав плотины подлежат включению:

тело плотины;

фильтры и дренажи;

шпунты и цементационные завесы;

водоспуски и водосливы с металлическими конструкциями;

крепления откосов;

автодороги по телу плотины;

мостики, площадки, ограждения и др.

В состав нефтяной скважины подлежат включению:

вышка;

обсадные трубы.

На каждый инвентарный объект уже бухгалтерии следует озаботиться оформлением первичного учетного документа.

За образец такого документа оптимально, считаю, взять Инвентарную карточку учета объекта основных средств. Её форма (№ ОС-6) была утверждена постановлением Госкомстата от 21.01.2003 № 7.

При необходимости можно включить в нее дополнительные требующиеся реквизиты, либо исключить лишние.

Записи в этот документ при принятии к учету объекта производятся на основании соответствующих актов, например, формы № ОС-1а и сопроводительных документов.

Прием, перемещение объектов основных средств внутри организации, включая проведение реконструкции, модернизации, капитального ремонта, а также их выбытие или списание отражаются в инвентарной карточке на основании соответствующих документов.