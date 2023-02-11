После завершения возведения объекта, но, желательно, до начала его эксплуатации, прилегающая территория должна быть приведена в порядок. Должны быть проложены пешеходные и автомобильные дороги, у административных корпусов, если это предоставляется возможным, оптимально устроить парковку для личного автотранспорта сотрудников, на остающемся месте также оптимально устроить газоны, высадить деревья и кустарники. В общем, прилегающий к объекту участок, необходимо благоустроить в соответствии с финансовыми возможностями организации и вкусами ее руководства.

Чиновники неоднократно высказывались (см. письма Минфин России от 30.10.2007 № 03-03-06/1/745, от 19.06.2008 № 03-03-06/1/362, от 03.08.2012 № 03-03-06/1/386, от 01.04.2016 № 03-03-06/1/18575 и ряд других), что под благоустройством территории следует понимать расходы, которые не связаны с коммерческой деятельностью организации и направлены на создание удобного, обустроенного с практической и эстетической точки зрения пространства на территории организации.

Из этого, в свою очередь, делались выводы, что объекты благоустройства нельзя признать амортизируемым имуществом и, согласно подп. 4 п. 2 ст. 256 НК РФ, затраты по их созданию и расходы по их содержанию нельзя учитывать при исчислении налогооблагаемой прибыли (из последних см. например, письмо Минфина России от 21.12.2022 № 03-03-06/1/125568).

Ну что тут сказать?

Опять вспоминается диалог из рязановского «О бедном гусаре замолвите слово»:

— Лёш, ты бы книжку хоть какую почитал.

— А зачем, Иван Антонович?

Поэтому сразу хотелось бы отметить, что благоустройство территории, на которой находится объект, в первую очередь, не прихоть собственника (руководства), а соблюдение требований действующего законодательства и нормативно-правовых актов.

Ведь при эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (п. 1 ст. 24 Федерального закона от 30.03.99 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»).

На основании этого были разработаны и введены в действие, в частности:

Санитарно-эпидемиологических правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (утверждены постановлением Роспотребнадзора от 25.09.2007 № 74);

Санитарные правила СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (утверждены постановлением Роспотребнадзора от 24.12.2020 № 44);

Методические рекомендации МР 2.1.0247-21. 2.1. «Коммунальная гигиена» по обеспечению санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг (утверждены Роспотребнадзором 17.05.2021).

В этих, как и в ряде других нормативно-правовых документов организациям прямо запрещается наличие на её территории источников запыления воздуха, то есть все открытые участки земли должны быть засеяны газонной травой, заасфальтированы (забетонированы) и т. д.

Таким образом, еще раз повторю, затраты на благоустройство территории — это затраты, направленные на обеспечение безопасности труда и соблюдение санитарно-эпидемиологических норм, а не на создание удобного, обустроенного с практической и эстетической точки зрения пространства на территории организации.

Кроме того, затраты на благоустройство территории прямо предусматриваются при разработке проекта на возведении объекта недвижимости и включаются в их первоначальную стоимость.

Таким образом, такие объекты никоим образом нельзя признать активами, сооружение которых осуществлялось с привлечением источников бюджетного или иного аналогичного целевого финансирования.

Следовательно, затраты инвестора на благоустройство земельного участка, на котором возведен объект недвижимости, принятый к учету, как объект основных средств, необходимо признать расходами организации, связанными с ее производственной, коммерческой и управленческой деятельностью, направленными для получения прибыли.

Ну а если организация, руководствуясь только мнением чиновников, не будет расходовать свою чистую прибыль на благоустройство территории, то представляется офис (или допустим, торговый центр), стоящий посреди пустыря, к которому невозможно добраться ни зимой, так как все завалено снегом, ни весной и осенью — из-за непролазной грязи. А летом ветер вздымает тучи пыли. Много ли сотрудников согласится работать в таких условиях, и много ли клиентов и партнеров можно будет найти?