Элементы амортизации объектов основных средств и их изменение

Заканчивается февраль, бухгалтер (или бухгалтерия) в поте лица трудится над составлением годовой отчетности за 2022 год.

И довольно часто в нашем разделе «Консультации» задают вопросы по применению ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

И несмотря на то, что эту тему я, как мне кажется, довольно подробно, рассмотрел и в он-лайн курсе по этому самому ФСБУ (который 6/2020), и несколько раз высказывался в своих публикациях, вопрос по изменению срока полезного использования основных средств задается вновь, и вновь, и вновь.

Так что ещё раз и для тех, кто его задавал, и для тех, кто только собирается задать.

Ну, начнем с того, что новые Стандарты (в отличии от ПБУ, а тем более старых, но еще действующих нормативных актов по бухгалтерскому учету) дают нам гораздо больше прав, чем однозначных обязанностей.

А пользоваться этими правами, или нет — решать уже руководству организации, с подачи бухгалтера.

Переносить первоначальную стоимость объекта основных средств на затраты по производству продукции (работ, услуг), либо сразу на расходы — это обязанность (п. 27 ФСБУ 6/2020).

А вот выбор одного из способов, по которому будет считаться сумма этой самой амортизации — это уже право (п. 34 ФСБУ 6/2020).

И в этом пункте также сказано, что выбранный способ начисления амортизации должен наиболее точно отражать распределение во времени ожидаемых к получению будущих экономических выгод от использования основных средств.

И вот здесь желание ряда коллег, страдающих (или наслаждающихся — кому как) перфекционизмом (также известном, как комплекс отличницы, то есть стремлением довести всё до идеального состояния), максимально точно посчитать сумму амортизации, не только принесет пользу организации, а только навредит.

Рабочего времени и нервных клеток будет потрачено по максимуму, а экономический эффект — копеечный.

Ну, начнем с того, что (п. 37 ФСБУ 6/2020) сумма амортизации считается, исходя одной константы и трех переменных.

Константой считается первоначальная (переоцененная) стоимость объекта — изменению она (если только объект не модернизируется) не подлежит.

Три переменных — это элементы амортизации:

— ликвидационная стоимость;

— способ начисления амортизации;

— срок полезного использования.

Они определяются при принятии объекта к учету, подлежат проверке в конце каждого отчетного периода.

По результатам такой проверки при необходимости организация принимает решение об изменении соответствующих элементов амортизации.

Ну, о том, что применение такого изыска (на мой взгляд — это даже извращение), как определение ликвидационной стоимости объекта (п. 30 ФСБУ 6/2020), может вызвать интерес только у потомственных (в первом поколении) теоретиков бухгалтерского учета, озабоченных написанием очередной публикации в рамках своей работы над кандидатской (или докторской) диссертации, я уже говорю (кричу, ору) не первый год. Никакого практического эффекта этот элемент не дает, и дать не может.

Поэтому (п. 31 ФСБУ 6/2020) признаем его, при принятии объекта к учету равным нулю, и забываем о нем навсегда.

Способ начисления амортизации. Естественно, линейный (п. 35 ФСБУ 6/2020). И, если ликвидационная стоимость нулевая, то сумма амортизации будет считаться, как отношение первоначальной стоимости к сроку полезного использования. То есть точно так же, как и последние лет 80-90 (а, может, и больше). И изменять способ начисления — не вижу никакого смысла.

Срок полезного использования. Он определяется (п. 9 ФСБУ 6/2020) при принятии объекта к учету, исходя из:

— ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности, нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации, намерений руководства организации в отношении использования объекта;

— ожидаемого физического износа с учетом режима эксплуатации (количества смен), системы проведения ремонтов, естественных условий, влияния агрессивной среды и иных аналогичных факторов;

— ожидаемого морального устаревания, в частности, в результате изменения или усовершенствования производственного процесса или в результате изменения рыночного спроса на продукцию или услуги, производимые при помощи основных средств;

— планов по замене основных средств, модернизации, реконструкции, технического перевооружения.

Но это опять теория. На практике же в 99% организаций, даже если определение СПИ обязанность не бухгалтерии (как обычно), а господ инженеров (как и должно быть), то последние также лезут в Классификацию основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденную постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1, и смотрят, в какую амортизационную группу он там включен.

И далее, чаще методом 3П (пол-палец-потолок), определяют СПИ данного конкретного объекта уже с точностью до месяца.

И нужно ли в конце года изменять СПИ объекта, исходя из его реального физического состояния, проведенного ремонта, планов на его использование в будущем году и т. д., и т. п., и пр.?

В теории — можно.

На практике — какой в этом смысл? На мой взгляд – абсолютно никакого.

Да, оставшийся срок полезного использования объекта в регистрах бухгалтерского учета (как и для целей налогообложения) — полгода (или, там, восемь месяцев). Но объект исправен, рассыпаться либо ломаться и не думает, и при нормальном режиме эксплуатации (регулярном ремонте, чистке, смазке и т. д.) пропашет на благо организации года полтора, а то и все два.

И что?

И ничего.

Как я уже чуть раньше отметил, в Классификации основные средства разделены на группы с шагом в два-три года (а то и все пять лет).

И наше определение срока внутри группы по конкретному объекту с точностью до месяца — весьма и весьма приблизительно.

Поэтому изменять его на следующий год (также опять приблизительно) — до этого считали в кружках, а стали считать в чашках. Смысла в такой бессмысленной работ лично я не вижу.

Также много вопросов об изменении СПИ объектов, установленный срок которых в 2022 году истек. Списывать ли их с баланса, или изменить срок, и с какой даты, и как это отразить проводками в 1С?

Вот тут тоже ничего делать не надо.

Повторю еще раз, что вы работаете на исправном старье лохматого года выпуска, которое регулярно обслуживается, ремонтируется, не дожидаясь серьезных поломок, и пропашет еще незнамо сколько. Молодцы ваши работники, что еще сказать? Побольше бы таких в любой конторе.

Исправный и пригодный к дальнейшей эксплуатации объект (с нулевой балансовой стоимостью) — вот он стоит и работает. Он закреплен за соответствующим работником и приносит доход организации. Так что пусть и дальше работает.

Единственная сложность для руководства — не очень красивый баланс для банка, если просить там кредит. Обороты — приличные, кредит просим — тоже немаленький, а строка 1150 баланса — всего несколько тысяч (или десятков тысяч) рублей.

Вот тут уже придется разъяснять банковскому клерку реальное положение дел.

Так что никаких излишних проверок при учете ОС, равно как и изменений в элементы амортизации, проводить не надо.

Ведем учет точно так же, как и ранее.