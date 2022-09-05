Кто в доме главный бухгалтер

Все просто: правильное планирование и распределение финансовых средств.

О том, что стоит вести учет доходов и расходов, знают все, а вот как правильно это сделать – совсем немногие.

Вот несколько рекомендаций, которые позволят более обдуманно относиться к денежным средствам:

1. Планирование – не значит экономия

Многие люди внутренне противятся тому, чтобы серьезно отнестись к распределению денег по статьям расходов. Ошибочно они полагают, что придется экономить и отказаться от ряда удовольствий, которые могли позволить себе ранее. Но учет семейных средств вовсе не означает ограничение себя.

Просто с помощью планирования вы сможете оценить, куда собственно уходят ваши заработанные трудом деньги, и определить, целенаправленно ли они используются. Иногда мы приобретаем новую одежду, вещи, в которых нет необходимости, просто так, по привычке пройтись по магазинам. Или тратим много денег на пополнение счета для мобильной связи, когда на самом деле можно просто перейти на более экономный пакет.

При помощи самых простых манипуляций можно сохранить значительную сумму.

Для того чтобы у вас был весомый мотив так поступать, потратьте половину денег на что-то полезное и одновременно приятное, например, на уход за собой, отдых или подарки близким. Вторую половину можно направить на личностное развитие. Образование - это всегда беспроигрышный вариант вложения денег.

Основная суть первой рекомендации в том, что для получения новых финансовых возможностей вовсе не обязательно себя ограничивать, главное, правильно расставлять приоритеты.

2. Не злоупотребляйте планированием

Не стоит кидаться из одной крайности в другую. Учитывая каждую копейку и требуя отчетности от родных за каждый потраченный рубль, вы рискуете прослыть скрягой и навлечь на себя гнев близких людей.

Отнеситесь к этому делу с умом, но без фанатизма. Определите основные статьи расходов и оставьте часть денег на непредвиденные траты и развлечения.

В таком случае у вас будет возможность для маневров, если что-то пойдет не так. Вы ведь пока только учитесь.

3. Вначале платите себе, а во вторую очередь всем остальным

Приученные системой, мы спешим скорее раздать долги и погасить счета. А что себе? А себе остается то, что остается, или не остается ничего. Это неправильно! Работаете вы, а значит, имеете полное право получить первую часть денег.

Так воспользуйтесь этим правом!

Сначала удовлетворите свои потребности, а затем отдайте деньги, которые вам нужно отдать. Статьи расходов будут находиться всегда, и до вас время может никогда не дойти.

4. Знайте цену своему времени

«Деньги – это зло», «от денег нужно избавляться» - эти утверждения в корне ошибочны. Неудивительно, что у тех, кто их придерживается, никогда не задерживаются финансы.

Деньги – это отработанная энергия. Вполне нормально, если вы будете с уважением относиться к заработанным вами средствам. Как это сделать?

Не стесняйтесь уточнять свежесть продуктов, просить, чтобы оказанные вам другими людьми услуги были высокого качества, а еще интересоваться системой действующих скидок. Чтобы вам было проще это сделать, возьмите всю сумму вашей зарплаты, разделите ее на количество отработанных в месяц часов, и тогда вы узнаете, сколько стоит один час вашего времени.

Не относитесь к деньгам пренебрежительно, на самом деле вы платите вовсе не бумажками, а своими силами, умом и свободой.

5. Назначьте ответственного за бюджет

Если деньги просто лежат, и каждый желающий может заглянуть в домашний кошелек и взять нужную сумму – это удобно, поскольку не нужно никому отчитываться, но приводит к тому, что заглянув туда в очередной раз, вы можете обнаружить полное отсутствие финансов.

Когда доходами распоряжаются оба супруга, это приводит также к ускоренной трате денег, поскольку две руки берут больше, чем одна. Лучше договориться, чтобы семейный бюджет вел один человек, тогда будет возможность тратить деньги более рационально.

6. Откажитесь от вредных привычек

Взгляните на себя со стороны. Сколько денег вы тратите на сигареты, на энергетические напитки, на пиво, на пирожные? У каждого из нас есть слабости, от которых хотелось бы избавиться, но все никак не наступало время. Время настало!

Ежедневные пристрастия наносят значительный урон семейному бюджету. Отказавшись от них, вы не только улучшите свое здоровье, но и сэкономите часть денежных средств. А к тому же повысите собственную самооценку, вы ведь смогли себя побороть!

Если вы раньше не занимались планированием, то подобная процедура может показаться скучной и утомительной, но не отчаивайтесь, ведите записи, и через некоторое время вы заметите результат своих действий. Стремитесь, и у вас все непременно получится.

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