Налоговые льготы для пенсионеров – как и где о них узнать

Для получения преференций нужно обратиться в налоговый орган и подать заявление. Предоставляется оно единожды. Если его не подавать, налоговики предоставят льготы на основании имеющихся данных. Чтобы сэкономить на уплате налогов, лучше позаботиться об этом самому. Есть несколько способов подачи заявления:

Через личный кабинет налогоплательщика на сайте налоговой инспекции. Получить доступ к нему можно, обратившись в налоговый орган. Для подачи заявления потребуются паспортные данные заявителя. Непосредственно в налоговую инспекцию. Оформленное заявление можно направить заказным письмом по местонахождению ИФНС. Через многофункциональный центр.

Если в 2021 году человек достигает предпенсионного возраста, то лучше подавать заявление до 1 мая 2022 года, чтобы сотрудники налоговой получили информацию и успели взять ее на заметку до момента рассылки официальных уведомлений об уплате налоговых сборов. Недостающую информацию в заявлении налоговики получают путем запроса в Пенсионный фонд РФ.

Налоговая инспекция рассматривает заявление о предоставлении льгот в течение месяца. После рассмотрения будет направлено уведомление о предоставлении льготы либо об отказе.

В обязанности инспекции не входит предоставление льгот, поэтому по достижению пенсионного или предпенсионного возраста нужно обратиться за их получением самостоятельно. В противном случае, переплату за прошлые периоды вернуть не получится. Налог будет пересчитан только за три года.

Возврат переплаты по налогам

Предположим, что вы оформили льготы, а уведомления не приходят. В ситуации, когда на руках есть извещение, что льгота предоставлена, начислений быть не должно. А за прошлый период налог должен быть пересчитан.

Если по истечении тридцати дней после обращения в инспекцию нет уведомления о назначении льготы или об отказе, это повод для повторного обращения с целью установления причины. Возможно, что-то неверно заполнено или не получен ответ на запрос по поводу предоставления дополнительной информации по документам.

﻿В данной ситуации стоит написать обращение в налоговый орган, обычно инспектора озвучивают причину или направляют ответ с разъяснениями.

Как найти информацию о льготах

В России функционирует информационная система по вопросам социального обеспечения, в которой можно найти всю информацию о социальной поддержке, оказываемой бюджетами любого уровня. Информация предоставлена в разрезе каждого региона.

На сайтах:

ПФР;

Фонда Социального страхования;

налогового органа;

Госуслуг. В разделе часто задаваемых вопросов можно найти полезную информацию о получении преференций.

В заключение, хотелось бы еще раз выделить основные моменты по предоставлению преференций:

рассчитывать на их получение могут не только пенсионеры, но и лица предпенсионного возраста;

право на получение льгот по налогу на имущество распространяется, на неработающих, работающих и предпенсионеров, и только на один объект недвижимости.

привилегии не предусмотрены при уплате транспортного налога.

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