Уменьшение налога по УСН «доходы» на сумму страховых взносов

Уменьшение налога на сумму взносов

Известно, что ИП помимо налога на доход (УСН) еще обязан платить фиксированные страховые взносы каждый год за себя и сотрудников. Причем для многих индивидуальных предпринимателей платежи существенные. В 2022 году сумма взносов за себя составляла 43 211 рубля. Когда годовой доход становится больше 300 тыс. рублей, то еще в ПФР потребуется доплатить 1% от разницы.

К примеру, если доход составил 500 000 р. в год, то он превысил допустимый лимит на 200 000 р. Поэтому предприниматель платит не 43 211 р., а еще дополнительно 2 000 р. Но известно, что общий размер взносов на пенсионное страхование не может превысить 275 560 руб., независимо от полученного за год дохода.

Так как же уменьшить сумму налога? Все просто: следует из уплаченного налога вычесть сумму фиксированных взносов.

Допустим, за год доход предпринимателя составил 1 000 000 рублей. Налог к уплате составит 60 000 р. (6%). Так как размер фиксированных взносов составляет в данном случае 43 211 р., то уплатить за этот год бизнесмену нужно 16 789 р.

Иногда платить налог не нужно вообще, если сумма взносов равна или больше 6% от полученного дохода.

Важно знать: данный расчет приведен с учетом того, что ИП работает сам на себя. Если у него есть наемные сотрудники, то налог он может уменьшить только на 50%.

Советы индивидуальным предпринимателям

Налог на упрощенке разрешается уменьшать на сумму взносов, какие были уплачены в течение календарного года. Допустим, предприниматель собирается платить налог за первый квартал. Тогда ему разрешается уменьшить его на сумму взносов, которые были сделаны в период с 1 января по 31 марта.

По сути, все взносы за год можно направить на сокращение налога, даже если не делать их поквартально. Но тогда будет слишком много лишних хлопот: возможно придется писать заявление в ФНС на возврат обратно переплаченного налога. Лучше сразу платить взносы раз в квартал, чтобы была возможность без проблем постепенно уменьшать сумму налога.

Только важно учитывать, что уменьшение налога идет за тот период, когда был сделан страховой взнос. Допустим, предприниматель в начале 2022 году заплатил в ПФР за 2021 год. Здесь период не имеет значения. Ключевую роль играет, что сам взнос был сделан именно в 2022 году. Значит, и налог на эту сумму можно уменьшить с дохода, который получил в первом квартале 2022 года.

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